Pogledajte što je Maras učinio Tajaniju zbog izjave o Dalmaciji i Istri

SDP-ov Gordan Maras dio je saborske delegacije koja u Bruxellesu sudjeluje na Europskom parlamentarnom tjednu 2019. Svoje nezadovoljstvo izjavom predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija Maras je izrazio porukom koju mu je pokazao. Na papiru je napisao ''Tajani, leave! Dalmatia + Istria are Croatia''.

"Upravo sam u European Parliament predao Plenkovićevu prijatelju Tajaniju ovu poruku koju sam napisao na svojem name tagu. Video ću objaviti malo kasnije! Rekao mi je: Oh, thank you!", napisao je Maras na Facebooku.

Pogledajte snimku iz Europskog parlamenta

Na Twitteru je Maras objavio i snimku tog trenutka. "Trenutak uručivanja poruke @EP_President zbog njegovih revizionističkih izjava prema Hrvatskoj. Dalmacija i Istra su Hrvatska, ne Italija!", napisao je.

Podsjetimo, Tajani je u Basovizzi kod Trsta, na obilježavanju Dana sjećanja na stradale u fojbama na kraju svoga govora kazao: "Živio Trst, živjela talijanska Istra, živjela talijanska Dalmacija." To je naišlo na osudu hrvatske i slovenske javnosti. Predsjednik Europskog parlamenta Tajani potom se ispričao, a posebno se ispričao predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović i premijeru Andreju Plenkoviću na takvoj izjavi.