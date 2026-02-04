Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 173
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Poslušaj
DAR UZ VEČERNJI LIST

‘Puno je karnevala, ali samo je jedan fašnik’ - dvjesto godina samoborskog fašnika

VL
Autor
Večernji.hr
04.02.2026.
u 15:47

Najpoznatiji kontinentalni fašnik u Hrvatskoj ove godine slavi dva tisućljeća svog održavanja, a što su samoborčani pripremili za svečani jubilej doznajte sutra, 05. veljače u posebnom prilogu na dar uz Večernji list

“Puno je karnevala, ali samo je jedan fašnik” - gradonačelnica Samobora, Petra Škrobot u specijalnom prilogu Večernjeg lista o manifestaciji koja slavi povijest, tradiciju i zabavu pod maskama otkriva što pripremaju za ovogodišnje veliko okruglo izdanje Samoborskog fašnika koje će se održati od 6. do 17. veljače

Zavirite davnu 1892. godinu i priče o balovima pod maskama koje su prostrle put jednom od najpoznatijih hrvatskih karnevala danas - u posebnom prilogu Večernjeg lista doznajte više o nadolazećoj proslavi.

Među imenima onih koji su u 200 godina ostavili svoj maškarani trag, posebnu rubriku u prilogu zaslužilo je ime karizmatičnog začetnika javnog programa Samoborskog fašnika, Josipa Komparea na čijem vedrom duhu i dosjetljivim šalama počiva ova dvostoljetna tradicija. 

Otkrijte što se odvijalo iza kulisa zlatnog doba Samoborskog fašnika i kako je nastala fašnička himna iz 1974. godine. Čitajte o specifičnostima fašnika koji se razlikuje od ostalih hrvatskih karnevala i saznajte zašto Samoborski fašnik završava na pokladni utorak.

Ove godine, na velikom rođendanskom slavlju fašnika koji će otvoriti vatreni nastup Severine 6. veljače na Trgu kralja Tomislava, dođite i budite dijelom tisuća maskiranih veseljaka koji će proslaviti 200 godina šarene tradicije. 

Prilog 200. Samoborski fašnik potražite sutra, 05. veljače na kioscima kao dar uz Večernji list.

Ključne riječi
samoborski fašnik

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!