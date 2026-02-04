‘Puno je karnevala, ali samo je jedan fašnik’ - dvjesto godina samoborskog fašnika

“Puno je karnevala, ali samo je jedan fašnik” - gradonačelnica Samobora, Petra Škrobot u specijalnom prilogu Večernjeg lista o manifestaciji koja slavi povijest, tradiciju i zabavu pod maskama otkriva što pripremaju za ovogodišnje veliko okruglo izdanje Samoborskog fašnika koje će se održati od 6. do 17. veljače.

Zavirite davnu 1892. godinu i priče o balovima pod maskama koje su prostrle put jednom od najpoznatijih hrvatskih karnevala danas - u posebnom prilogu Večernjeg lista doznajte više o nadolazećoj proslavi.

Među imenima onih koji su u 200 godina ostavili svoj maškarani trag, posebnu rubriku u prilogu zaslužilo je ime karizmatičnog začetnika javnog programa Samoborskog fašnika, Josipa Komparea na čijem vedrom duhu i dosjetljivim šalama počiva ova dvostoljetna tradicija.

Otkrijte što se odvijalo iza kulisa zlatnog doba Samoborskog fašnika i kako je nastala fašnička himna iz 1974. godine. Čitajte o specifičnostima fašnika koji se razlikuje od ostalih hrvatskih karnevala i saznajte zašto Samoborski fašnik završava na pokladni utorak.

Ove godine, na velikom rođendanskom slavlju fašnika koji će otvoriti vatreni nastup Severine 6. veljače na Trgu kralja Tomislava, dođite i budite dijelom tisuća maskiranih veseljaka koji će proslaviti 200 godina šarene tradicije.

Prilog 200. Samoborski fašnik potražite sutra, 05. veljače na kioscima kao dar uz Večernji list.