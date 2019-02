Krstičević Bernardiću: Veći ste stručnjak za avione nego za reklamiranje kupusa

Hrvatski sabor danas raspravlja o SDP-ovoj interpelaciji o propaloj nabavi borbenih zrakoplova od Izraela koju je podnijelo 16 SDP-ovih zastupnika. Vladu i ministra obrane Damira Krstičevića u Sabor je došao braniti i predsjednik Vlade Andrej Plenković koji je uoči rasprave poručio da očekuje smirenu i tolerantnu raspravu.

Tijek događaja:

19:05 - Krstičević rekao je da je Vlada proces vodila sustavno i odgovorno, u skladu sa zakonom. Sve je provedeno transparentno, rekao je. Na pitanje Davora Bernardića boji li se Vlada da će izaći opet neki mailovi koji bi im mogli štetiti, Krstičević mu je odgovorio riječima: '- Vidim da ste veći stručnjak za avione nego za reklamiranje kupusa' - .

18:20 - HDZ-ov Branko Bačić rekao kako raspravljaju o pokušaju 16 zastupnika jedne stranke, za koju, dodaje, neće reći da je u rasulu, ali je na povijesno niskom rejtingu, da traže odgovornost jedne vlade i stranke koja u trećoj godini svog mandata bilježi gotovo 30 posto rejtinga hrvatskih građana. - Ova Vlada uspijeva Hrvatsku učiniti boljom nego je bila prije njenog mandata – govorio je Bačić nabrajajući sve ono što smatra uspjesima Vlade u ovom mandatu.

SDP-ov Predrag Matić drži kako se zbog ovog fijaska treba govoriti o političkoj, a ne kaznenoj odgovornosti.

- Zašto Krstičević nije ponudio ostavku? Netko za ovo mora odgovarati. Krstičević se stalno poziva na rat i vojsku, ali to tu nema veze s time. Generale, vaše ratne zasluge nikad nismo dovodili u pitanje, to je bilo prije gotovo 30 godina, ali danas ste političar i o tome je riječ - poručio je Krstičeviću.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nezavisni Bojan Glavašević kaže da je ministar u procesu nabave kontinuirano iznosio netočne informacije, te je prema zastupnicima u Saboru i javnosti pokazao agresiju za koju nije ponudio ni hinjenu ispriku, očito se referirajući na njegovo gubljenje živaca kada mu je tijekom prošlomjesečnog aktualnog prijepodneva bacao maketu borbenih zrakoplova koju mu je davao SDP-ov Franko Vidović.

- Možda predsjednik Vlade nije bio dovoljno obrazovan da shvati signale koje mu je Amerika slala. Rekao je da nije dobivao dovoljno jasne signale, što je SAD trebao napraviti da budu jasni? Tko zna kakve još signale Hrvatska prima, ali ih premijer ne detektira. Ako je cijeli proces nabave bio tako uspješan, zašto se novom proceduru ne pristupa na isti način. Ako je ministar napravio sve časno i bez greške, zašto mu premijer ne daje da vodi samostalno i novi postupak – zanima Glavaševića.

HSS-ov Željko Lenart pita se zašto je uopće odabran avion star 30 godina. - Kupovali smo avion stariji nego što je naša država. Jesmo kupovali zbog specijalne elektronike? Pa što će nam ona pomoći od eventualne ugrozbe susjeda, ne vjerujem da bi nas napali. Što je s ponudom Južne Koreje koja nam je nudila 16 novih aviona i obuku, sad su SAD naručile 300 komada, sigurno su onda zadovoljavajući za nas. Nisam stručnjak na tom području, ali to ne zvuči loše - kaže Lenart.

17:09 - SDP-ov Peđa Grbin je rekao premijeru da ono što je rekao o punudi je u osnovi točno. No, dodao je da je ponuda imala ključnu manu, a to da nije bila moguća.

"Siguran sam da ste vi pažljivo slušali. Rekao sam da ćemo ići u proces ako ćemo dobiti jamstva", rekao je premijer.

17:00 - "Mi ćemo pozvat vas kao konzultanta da nas vodi kroz labirint. U ovom poslu radili su isključivo ljudi u Ministarstva obrane. Ako hoćete na seminar može", odgovorio je Plenković Anki Mrak Taritaš.

16:54 - Hrvoje Zekanović rekao je kako smatra da je general Krstičević dobro odradio svoj posao, ali da su zakazali Plenković i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. - To ne tvrdim samo ja, nego i vojni kritičari - poručio je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

16:47 - "Postupak je proveden transparentno. Iz ovoga ćemo izvući pouke no odlučni smo da moderniziramo hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Vlada stoji iza ministra Damira Krstičevića", rekao je Plenković

"Izraelska ponuda ispunjavala je sve uvjete iz natječaja. Hrvatska je od početka inzistirala na cjelokupnom paketu. Netočna je informacija iz interpelacije da je narušen međunarodni ugled Hrvatske", rekao je premijer.

16:38 - Premijer Andrej Plenković rekao je da Vlada odbacuje sve navode iz interpelacije kao netočne te predlaže Saboru da ih također odbije.

"Javnost je bila pravodobno izviještena o svim poteškoćama. Vezano za navode u interpelaciji. Vrijednost je bila 475 milijuna američkih dolara. Izraelska ponuda je bila najpogodnija", rekao je Plenković

Plenković je također rekao kako očekuje da interpelacija bude odbijena.

- Želimo argumentiranu raspravu s činjenicama i istinom. Vlada je došla tu da kaže istinu o procesu. Hrvatska je napravila sve potpuno ispravno, dobili smo sva potrebna jamstva, Hrvatska nije za ništa kriva, to su potvrdili i Izrael i SAD – poručio je ministar Krstičević uoči rasprave.

Prije otvaranja rasprave stanku je zatražio Branimir Bunjac iz Živog zida kako bi upozorio na opće stanje neodgovornosti u državi.

- Fijasko s nabavom aviona je samo vrh sante leda krajnje netransparentnosti, počevši od kriminalnog restrukturiranja Agrokora, planskog uništenja škverova, te formiranja trgovačke vladajuće većine. A sve kako bi Plenković i njegova svita ulizica, poltrona i nesposobnjakovića kupila vrijeme i spremila provizije u džep – kazao je Bunjac dodavši kako se moramo zapitati što u Hrvatskoj predstavljaju odgovornost, transparentnost, poštenje, karakter i čast. Jedino je kod nas moguće raditi štetu, a ne trpjeti nikakve posljedice.

Nakon stanke, u ime predlagatelja, SDP-ov Peđa Grbin podsjetio je da je nabava borbene eskadrile trebala biti najveća pojedinačna vojna nabava u posljednjih 30 godina, no zbog nekompetentnosti onoga koji je vodio postupak nastupio je fijasko, kaže.

- Osim vremena i novca, neuspješna nabava dovela je u pitanje i savezništva. Propala nabava pokazala je da MORH, dok mu je na čelu političar Krstičević, nije sposoban i nema potrebna znanja za ovakav postupak, kao da neznanje i nesposobnost nisu dovoljni, moram li podsjećati koliko je neobičnih, čak i lažnih izjava dao političar Krstičević. Kao da to nije dovoljno, sam je u medije pustio povjerljive dokumente i doživio spektakularan neuspjeh jer su potvrdili da je nabava od prvog dana osuđena na propast – govorio je Grbin dodavši kako nas je Vlada "povlačila za nos i pravila se da je sve u redu.

- Je li u redu da se kockamo s ugledom zbog nečije fiks ideje, osobnog interesa ili, ne daj Bože, financijskog interesa kojeg bi ovakvom transakcijom netko imao. Imamo ministra koji sebe naziva ratnikom, koji infantilno baca dječje igračke po podu – poručio je Grbin.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić pitao je premijera kako će se ovo odraziti na naš status u NATO-u i hoće li imati posljedice na naše odnose sa SAD-om.

- Ako ste sve znali, zašto ste lagali? Zašto ste inzistirali na kupnji baš tih aviona? Jeste li svjesni da ste ugrozili ugled zemlje? Tko je puštao u medije tajne i klasificirane podatke o nacionalnoj sigurnosti, to je danas najvažnije pitanje – kazao je Bernardić. Iskoristio je i citat umirovljenog vojnog pilota Ivana Selaka.

- Kada se ide u ozbiljnu nabavu, onda se ne radi tako. Ovaj stručni tim igrao je utakmicu, izgubio je, a oni koji izgube utakmicu idu sa svjetskog prvenstva - smatra Bernardić.

Bernardić je rekao kako bi jedino fer bili prijevremeni izbori te poručio Vladi da ih raspiše ako im je stalo do građana.

HDZ-ova Sanja Putica prigovorila je Grbinu da difamirate posao političara.

- Krstičević je političar s 33 tisuće preferencijalnih glasova i general Hrvatske vojske koji je vojsci vratio dostojanstvo – kazala je Putica te podsjetila na remont MIG-ova iz vremena SDP-ove Vlade.

I ja sam odvjetnik, kaže Grbin, te dodaje kako to njegovo zanimanje nije bitno za posao političara.

- Krstičević je general, doduše nečasno otpušten general i to zbog kršenja zakona - kaže Grbin. HDZ-ov Branko Bačić uzvratio je da je Krstičević sjajan političar, čovjek i vojnik koji je vratio dignitet hrvatskoj vojsci, no Grbin mu je rekao da ne ulazi u to je li Krstičević divan čovjek, nego je li sposoban raditi svoj posao.

Podsjetimo, Sabor raspravlja o SDP-ovoj interpelaciji o radu Vlade zbog propale kupnje borbenih aviona F-16 C/D Barak od Izraela.

Interpelaciju je potpisalo 16 SDP-ovih saborskih zastupnika, kojom, kažu, žele prisiliti Vladu da u parlamentu pred zastupnicima sumira sve ono što se dogodilo i što je pošlo krivo u propaloj kupnji borbenih aviona, te postoji li i kolika je odgovornost ministra obrane i potpredsjednika Vlade Damira Krstičevića te premijera Andreja Plenkovića.

Podnositelji interpelacije smatraju da Vlada, a posebno Ministarstvo obrane, nisu postupali transparentno u postupku nabave, da nisu vodili računa o ukupnim interesima Hrvatske, te da je njime ugrožena sigurnost Hrvatske i njen vanjsko-politički položaj.

Traže od Vlade da u roku od petnaest dana obavijesti Hrvatski sabor o postupku nabavke eskadrile višenamjenskih borbenih aviona, posebice o upozorenjima i uputama koje je davala Vlada Sjedinjenih Američkih Država (tzv. non-paper).

Pogledajte video: Krstičević izgubio živce u Saboru. Bacio maketu aviona na pod