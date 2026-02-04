Naši Portali
NE RAČUNAJU NA TRUMPA

Ukrajina je pronašla recept po kojem neće ovisiti o nestabilnoj poziciji Washingtona

Autor
Yevhen Stepanenko
04.02.2026.
u 15:36

Dolazak Trumpa u Bijelu kuću te njegova predizborna obećanja da će okončati rat u Ukrajini za 24 sata, unatoč cjelokupnom skepticizmu, nosili su makar neku nadu u politički proboj u mogućem diplomatskom rješenju rata. No prevelika očekivanja sudarila su se sa surovom stvarnošću

"Titanic" nikada neće potonuti. Tako su reklamirali taj brod prije njegova posljednjeg putovanja. Ipak, 14. travnja 1912. sudario se s ledenjakom. Brod se održao na površini gotovo 2 sata i 40 minuta, a zatim je potonuo za nekih 5 do 10 minuta. Kada je Rusija započela potpunu invaziju na Ukrajinu 24. veljače 2022., uvjeren sam da je ona sebe tako i vidjela – kao velik brod koji nikada ne može potonuti. Kao državu koja znatno nadmašuje malu Ukrajinu svojim vojnim i ljudskim resursima, kao državu koja će poput ledolomca izbrisati Ukrajinu s političke karte svijeta. U međuvremenu, za nekoliko mjeseci navršit će se četvrta godina od početka potpune invazije na Ukrajinu te 12. godina od početka agresije Rusije protiv Ukrajine i pripojenja (aneksije) Krima – ali Ukrajina i dalje stoji. Da, neki dijelovi zemlje su izgubljeni, neki dijelovi su snažno oštećeni, ali početkom 2026. godine potpuno je očito – Ukrajina stoji.

Ključne riječi
Donald Trump SAD Rusija rat u Ukrajini Ukrajina

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZV
zvonimirkraljic98
16:02 04.02.2026.

Tko to meni danas ide na Istok bez nošenja oružja i "demokracije"? Jagma za batlere engleske škole. Čak i u Kini sve više superbogatih ljudi želi imati super-slugu koji je, ako je moguće, obrazovan na Zapadu. Jednostavno se ne može bez batlera.Obuka traje sedam dana u tjednu, 12 sati dnevno. To uključuje noćni alarm. Zatim polaznici moraju brzo poslužiti "gostima iznenađenja" šalicu čaja ili čak kasnonoćnu večeru - sve to dok nose pravi batlerski frak. Vježbaju se i "ozbiljne situacije": prva pomoć za gospodara u nesvijesti. Ovo je zanimanje u kojem je sijeda kosa izrazita prednost. "Gospoda u Kini", kažu, "svojim slugama, pridaju posebnu važnost, uz odanost i povjerenje, životnom iskustvom". Godišnja plaća glavnog batlera je između 65.000 i 200.000 eura, a često uz to ide i službeni automobil. Tržište profesionalnih usluga posebno brzo raste u Aziji. Čak ni najpoznatije akademije za batlere, poput Spencer škole u Londonu ili Instituta modernih batlera u SAD-u, ne uspijevaju obrazovati dovoljan broj ljudi. „Nedavno nas je posjetila predstavnica Ministarstva obrazovanja iz Pekinga“, kaže Wennekes. „Prema njezinim riječima, uskoro će u Kini biti potražnja za 100.000 batlera - svake godine!“

