"Titanic" nikada neće potonuti. Tako su reklamirali taj brod prije njegova posljednjeg putovanja. Ipak, 14. travnja 1912. sudario se s ledenjakom. Brod se održao na površini gotovo 2 sata i 40 minuta, a zatim je potonuo za nekih 5 do 10 minuta. Kada je Rusija započela potpunu invaziju na Ukrajinu 24. veljače 2022., uvjeren sam da je ona sebe tako i vidjela – kao velik brod koji nikada ne može potonuti. Kao državu koja znatno nadmašuje malu Ukrajinu svojim vojnim i ljudskim resursima, kao državu koja će poput ledolomca izbrisati Ukrajinu s političke karte svijeta. U međuvremenu, za nekoliko mjeseci navršit će se četvrta godina od početka potpune invazije na Ukrajinu te 12. godina od početka agresije Rusije protiv Ukrajine i pripojenja (aneksije) Krima – ali Ukrajina i dalje stoji. Da, neki dijelovi zemlje su izgubljeni, neki dijelovi su snažno oštećeni, ali početkom 2026. godine potpuno je očito – Ukrajina stoji.
Ukrajina je pronašla recept po kojem neće ovisiti o nestabilnoj poziciji Washingtona
Dolazak Trumpa u Bijelu kuću te njegova predizborna obećanja da će okončati rat u Ukrajini za 24 sata, unatoč cjelokupnom skepticizmu, nosili su makar neku nadu u politički proboj u mogućem diplomatskom rješenju rata. No prevelika očekivanja sudarila su se sa surovom stvarnošću
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Tko to meni danas ide na Istok bez nošenja oružja i "demokracije"? Jagma za batlere engleske škole. Čak i u Kini sve više superbogatih ljudi želi imati super-slugu koji je, ako je moguće, obrazovan na Zapadu. Jednostavno se ne može bez batlera.Obuka traje sedam dana u tjednu, 12 sati dnevno. To uključuje noćni alarm. Zatim polaznici moraju brzo poslužiti "gostima iznenađenja" šalicu čaja ili čak kasnonoćnu večeru - sve to dok nose pravi batlerski frak. Vježbaju se i "ozbiljne situacije": prva pomoć za gospodara u nesvijesti. Ovo je zanimanje u kojem je sijeda kosa izrazita prednost. "Gospoda u Kini", kažu, "svojim slugama, pridaju posebnu važnost, uz odanost i povjerenje, životnom iskustvom". Godišnja plaća glavnog batlera je između 65.000 i 200.000 eura, a često uz to ide i službeni automobil. Tržište profesionalnih usluga posebno brzo raste u Aziji. Čak ni najpoznatije akademije za batlere, poput Spencer škole u Londonu ili Instituta modernih batlera u SAD-u, ne uspijevaju obrazovati dovoljan broj ljudi. „Nedavno nas je posjetila predstavnica Ministarstva obrazovanja iz Pekinga“, kaže Wennekes. „Prema njezinim riječima, uskoro će u Kini biti potražnja za 100.000 batlera - svake godine!“