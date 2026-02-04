Ukrajina je pronašla recept po kojem neće ovisiti o nestabilnoj poziciji Washingtona

"Titanic" nikada neće potonuti. Tako su reklamirali taj brod prije njegova posljednjeg putovanja. Ipak, 14. travnja 1912. sudario se s ledenjakom. Brod se održao na površini gotovo 2 sata i 40 minuta, a zatim je potonuo za nekih 5 do 10 minuta. Kada je Rusija započela potpunu invaziju na Ukrajinu 24. veljače 2022., uvjeren sam da je ona sebe tako i vidjela – kao velik brod koji nikada ne može potonuti. Kao državu koja znatno nadmašuje malu Ukrajinu svojim vojnim i ljudskim resursima, kao državu koja će poput ledolomca izbrisati Ukrajinu s političke karte svijeta. U međuvremenu, za nekoliko mjeseci navršit će se četvrta godina od početka potpune invazije na Ukrajinu te 12. godina od početka agresije Rusije protiv Ukrajine i pripojenja (aneksije) Krima – ali Ukrajina i dalje stoji. Da, neki dijelovi zemlje su izgubljeni, neki dijelovi su snažno oštećeni, ali početkom 2026. godine potpuno je očito – Ukrajina stoji.