Pogledajte kako predsjednica novinarki popravlja frizuru: 'Sad ste ovo trebali slikati...'

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović snimljena je u zanimljivom trenutku s HRT-ovom reporterkom Brankom Slavicom.

HRT je na Twitteru objavio simpatičnu snimku "iza scene" na kojoj predsjednica novinarki pola minute popravlja frizuru.

- Sad ste ovo trebali slikati "behind the scenes" kako popravljam... - komentira predsjednica u videu. I HRT-ovci su to doista snimili i objavili.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas je održala govor na 73. Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, nastupivši kao šesti govornik. Grabar-Kitarović na Twitteru je podijelila fotografiju s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovom suprugom Melanijom, koja je inače Slovenka.

With H.E. Donald J. Trump, President of the United States of America and First Lady Melania Trump, at a reception on the occasion of the 73rd United Nations General Assembly.

(Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/dIaMH9ikNO