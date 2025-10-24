Pogledajte kako je ova tvrtka iskoristila pljačku Louvrea za reklamu: 'Kad trebaš brzo djelovati...'

Njemačka tvrtka iskoristila je to što je njihov stroj korišten u pljački Louvrea kako bi objavila novu reklamu. Naime, nakon što je objavljeno kako su lopovi izveli "pljačku stoljeća" uz pomoć njihova stroja, tvrtka Böcker podijelila je objavu na društvenim mrežama s fotografijom njihovih pokretnih ljestava koje se protežu do balkona izvan Galerije Apollo.

"Kad trebaš brzo djelovati", piše ispod fotografije. "Böcker Agilo prevozi tvoje blago težine do 400 kg brzinom od 42 m/min - tiho kao šapat." Direktor tvrtke Alexander Böcker rekao je da su, kada je postalo jasno da nitko nije ozlijeđen u pljački, iskoristili situaciju kako bi skrenuli pozornost na obiteljski posao. Pritom, napomenuo je kako je zločin apsolutno vrijedan osude.

"To je bila prilika za nas da iskoristimo najpoznatiji i najposjećeniji muzej na svijetu kako bismo privukli malo pažnje za našu tvrtku", poručio je, prenosi BBC. Nakon pljačke dragulja u vrijednosti od oko 88 milijuna eura, pojavila se i snimka lopova koji bježe na mehaničkim ljestvama.

Reakcije na Böckerovu kampanju bile su pozitivne, s komentarima na društvenim mrežama poput "marketinški genij" i "to je njemačka kvaliteta". Böcker je rekao da je prepoznao stroj svoje tvrtke na vijestima, rekavši da je prodan "prije nekoliko godina francuskom kupcu koji iznajmljuje ovu vrstu opreme u Parizu i okolici". Navodni lopovi dogovorili su demonstraciju prošli tjedan i ukrali ga, dodao je.

Lopovi su, podsjetimo, u nedjelju stigli u Louvre ubrzo nakon što je muzej otvorio svoja vrata za posjetitelje. Unutar samo nekoliko minuta, pobjegli su s vrijednim francuskim blagom. Louvre je ponovno otvoren u srijedu, a direktorica je priznala kako su nadzorne kamere bile slabe i zastarjele. "Imali smo strašan neuspjeh u Louvreu. Preuzela sam odgovornost za to", istakla je Laurence des Cars. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez rekao je da vjeruje da će lopovi biti uhvaćeni.