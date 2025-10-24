Naši Portali
UKRALI DRAGULJE ZA 88 MILIJUNA EURA

VIDEO Samo opušteno: Pogledajte nevjerojatnu snimku bijega iz pariškog Louvrea nakon velike pljačke

Screenshot X
Autor
Karolina Lubina
24.10.2025.
u 07:24

Pljačka se dogodila u nedjelju u 9:30 ujutro, neposredno nakon otvaranja muzeja.

Nevjerojatna snimka koja prikazuje opušten bijeg dvojice lopova iz Louvrea nakon što su ukrali francuske krunske dragulje procijenjene na 88 milijuna eura postala je viralna nakon što je objavljena na društvenim mrežama. Video prikazuje pljačkaše kako se teretnim dizalom polako spuštaju s mjesta zločina, što je najnoviji obrat u jednoj od najspektakularnijih pljački u Francuskoj posljednjih desetljeća, piše The Guardian.

Na 36-sekundnoj snimci, čiju je autentičnost potvrdio Le Parisien, vide se dvojica muškaraca u crnom kako se vanjskim teretnim dizalom polako spuštaju iz galerije Apollo. Jedan je nosio žuti reflektirajući prsluk, a drugi motociklističku kacigu.

Video je, čini se, snimljen s obližnjeg muzejskog prozora s pogledom na Quai François Mitterrand, gdje su lopovi prethodno parkirali ukradeni kamion s 30-metarskim ljestvama, korištenim za ulazak u galeriju na prvom katu. Tijekom snimke čuje se glas, vjerojatno zaštitara, kako preko radioveze govori: "Pojedinci su na skuterima. Odlaze, odlaze." Samo nekoliko sekundi kasnije, muškarci bježe na dva skutera, dok drugi glas uzvikuje: "Prokletstvo, evo ih - policija."

Pljačka se dogodila u nedjelju u 9:30 ujutro, neposredno nakon otvaranja muzeja. Dvojica od četvorice članova bande upala su u galeriju razbivši prozor koji, čini se, nije bio osiguran. Pomoću rezača za diskove otvorili su dvije vitrine i ukrali osam komada neprocjenjivog nakita, uključujući smaragdnu i dijamantnu ogrlicu koju je Napoleon I. darovao svojoj drugoj supruzi Mariji Lujzi, te tijaru koja je nekoć pripadala carici Eugéniji, supruzi Napoleona III.

Francuski mediji izvijestili su da je cijela operacija trajala manje od sedam minuta, a pljačkaši su se u samoj galeriji zadržali samo 3 minute i 58 sekundi. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez potvrdio je da na slučaju radi više od 100 istražitelja. Ravnateljica Louvrea Laurence des Cars u srijedu je pred senatorima priznala "strašan propust", potvrdivši da je pokrivenost vanjskih zidova goleme zgrade sigurnosnim kamerama bila "izrazito nedovoljna", što je pljačkašima očito olakšalo posao.

Ključne riječi
pljačkaši pljačka Louvre

Komentara 2

JE
Jegermeister
08:45 24.10.2025.

U Hrvatskoj se još nevjerojatnije krade. Evo recimo HPT ( Pošta i telekomunikacije ) se podijelio. Lopov Mudrinic je prodao Nijemcima hrvatske telekomunikacije i nije pobjegao nego je ostao sjediti na mjestu direktora. Dakle da je recimo Mudrinic opljačkao to blago on nebi bježao već bi se javio za upravitelja Louvrea.

JO
jocoudriga
07:55 24.10.2025.

Sve će njih prvi inspektor Francuske, Clouseau staviti iza rešetaka.

