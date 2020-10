Podržani Grbinovi prijedlozi, on poručuje: Dosta je svađa!

Glavni odbor SDP-a prihvatio je sve kadrovske prijedloge novoizabranog predsjednika stranke Peđe Grbina. Za svoju predsjednicu ovo je tijelo izabralo Mariju Lugarić, za glavnog tajnika stranke Vedrana Babića. Novi su potpredsjednici Glavnog odbora Vili Bassanesse i Ante Bilić, poslovni direktor je Igor Cigula, šefa Poslovnog odbora Boris Lalovac, a Statutarne komisije Mijo Kladović. Vedran Babić prije toga je, prema Grbinovim riječima, podmirio dug za članarinu, koji je navodno iznosio 30.000 kuna.

Neizvjesna rasprava u Klubu zastupnika

Grbinovi kadrovski prijedlozi prošli su jednoglasno, što je novi predsjednik SDP-a protumačio kao poruku da su podjele u SDP-u gotove. - Što se mene tiče, podjele su gotove i bile su gotove još prošlu subotu. Današnja sjednica Glavnog odbora pokazala je da je to apsolutno većinsko mišljenje svih članica i članova SDP-a - kazao je Grbin. Svjestan je, međutim, da je pred njim još puno neizvjesnija rasprava na Klubu zastupnika, koji je ovih dana odbio njegove prijedloge novog kadra na funkcijama u Saboru u SDP-ovoj kvoti i pitanje je hoće li nakon odluka Glavnog odbora promijeniti mišljenje.

Video: Peđa Grbin gostovao je i u studiju Večernjeg lista

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ostaje još rasprava o nekim rješenjima u Klubu zastupnika i o tome najprije razgovor s kolegicama i kolegama u Klubu, a onda ćemo o tome obavijestiti javnost - rekao je Grbin, uz opasku kako ne razmišlja o mogućnosti da većina SDP-ovih zastupnika ponovno odbije njegove prijedloge. - Stranka i članice i članovi poslali su poruku, dosta je sukoba, idemo raditi. Ja sam uvjeren da su tu poruku svi u SDP-u čuli. Svaki dan dobivam poruke članstva da je dosta svađa i da idemo raditi ono za što su nas izabrali. Prije Glavnog odbora bio sam uvjeren da će sve biti u redu i tu ideju i energiju ne gubim ni sada - objasnio je šef SDP-a zašto je uvjeren da će mu u drugom pokušaju proći kadrovski prijedlog u Klubu.

Podsjetimo, Grbin je pred kolege u Saboru, očito bez prethodnih konzultacija sa zastupnicima i bez pokušaja da postigne konsenzus, došao s prijedlogom smjena u saborskom predsjedništvu i odborima. No, većina u Klubu ga je odbila nakon što je bivši predsjednik stranke Davor Bernardić stao u obranu Nikše Vukasa, kojega je Grbin htio smijeniti s čela Odbora za unutarnju politiku. Bio je to težak udarac novoizabranom predsjedniku stranke, s kojim se Grbin nije pomirio, nego je reagirao izvlačenjem najtežeg naoružanja koje mu pruža stranački statut. Sazvao je sjednicu Predsjedništva koje je razvlastilo Klub zastupnika i sve Grbinove prijedloge poslalo izravno u saborsku proceduru. Sabor obično prihvaća prijedloge stranaka kad se radi o imenovanjima na saborske funkcije iz njihove kvote, no iz vladajuće većine ovoga je puta došla jasna poruka kako ne namjeravaju arbitrirati u unutarstranačkim sukobima u SDP-u. Vodstvo stranke zato sada čeka da se saborske službe izjasne može li se Grbinov prijedlog imenovanja uvrstiti u dnevni red plenarne sjednice Sabora kako bi se o njemu glasalo. Dobiju li iz Sabora "odbijenicu", na potezu je ponovno Klub zastupnika SDP-a, koji bi se trebao sastati do sredine tjedna i potvrditi ili odbiti odluku stranačkog Predsjedništva. Po SDP-ovu statutu, svi članovi stranke dužni su poštovati i provoditi odluke središnjih tijela stranke, a Predsjedništvo je jedno od njih. Usprotivi li se većina u klubu njegovoj odluci, izlažu se stranačkim sankcijama, od opomena i suspenzije sa stranačkih funkcija do isključenja.

Stranka ne može imati dva vodstva

U stranci se zato s priličnom napetošću očekuju daljnji potezi Kluba, ali i Peđe Grbina, pri čemu se iz novog vodstva čuje kako oni ne namjeravaju odustati od svojih prijedloga. Zanimljivo je da je Davor Bernardić došao i na sjednicu Glavnog odbora i, kažu naši izvori, održao govor koji je djelovao tako kao da je on i dalje predsjednik stranke. Takav istup bivšeg predsjednika iziritirao je dio članova stranke, koji podsjećaju kako su netom završeni unutarstranački izbori na kojima je Grbin izabran za predsjednika te kako stranka ne može funkcionirati ako će imati dva vodstva.