INTERVJU Peđa Grbin: Ovo u SDP-u nije pobuna. Neki ne razumiju da nakon izbora idu promjene

Nakon teškog debakla na parlamentarnim izborima još uvijek najjača opozicijska stranka održala je svoje unutarstranačke izbore. Prvi koji je istaknuo kandidaturu za novog lidera bio je Peđa Grbin.

Od starta je slovio kao favorit ne samo iz razloga što je i u javnosti imao dobru percepciju i uživao potporu kod velikog dijela SDP-ovih birača i simpatizera već i zato što je oko njega stala ona ekipa u SDP-u koja je slovila za stranačku opoziciju tadašnjem šefu Davoru Bernardiću.

Drugi klan, onaj Bernardićev, nakon izbornih je rezultata koji su zbunili apsolutno sve u državi, djelovao posramljeno, ali stid je brzo zaboravljen i ta je struja Grbinu suprostavila Željka Kolara, krapinsko-zagorskog župana. I pokazala kako nema namjeru baciti koplje u trnje i kako će se boriti za svoje pozicije u stranci. Iako je Grbin osvojio izbore sa velikom prednosti u odnosu na Kolara i iako su u vodstvo ušli uglavnom Grbinovi podupiratelji, druga struja iliti “tvorci izbornog poraza”, kako ih je Grbin nazivao u kampanji, odlučila je „vratiti dug“ i onemogućiti novom šefu da zavlada strankom.

Odbili su sve njegove kadrovske promjene u Saboru na prvoj sjednici Kluba i izazvali novu krizu u SDP-u niti tri dana nakon izbora. U intervjuu Grbin otkriva kako misli dalje voditi stranku, očekuje li nove opstrukcije i danas na sjednici Glavnog odbrora, čekaju li stranku u tom slučaju novi izbori, ali i čeka li „pobunjenike“ izbacivanja iz stranke.

Nakon samo tri dana na čelu stranke imate pravu pobunu u Klubu zastupnika. Je li vas iznenadila takva opstrukcija ili ste je očekivali?

U kampanji za predsjednika SDP-a vrlo sam jasno najavio što ću činiti kada postanem predsjednik stranke i za to sam dobio potporu 2/3 članica i članova. Što sam najavio, za što sam dobio potporu, počeo sam činiti od prvog dana, a tako ću nastaviti i ubuduće. Ovo nije pobuna, ovo je samo nerazumijevanje pojedinaca da se nakon izbora neke stvari, jednostavno, moraju promijeniti, jer u protivnom izbore nismo ni trebali imati.

Kako to komentirate, što se po vama točno dogodilo?

Klub zastupnika odbio je prijedlog predsjednika stranke. Nema tu mistifikacije.

Dojam je i da niste dobro pripremili teren. Kako se može dogoditi da dobar dio zastupnika nije ni došao na Klub, ali i da, kako kažu sami zastupnici, niste obavili razgovore s onima koje smjenjujete?

Do prije nekoliko dana spočitavalo mi se da nisam o unutarstranačkim stvarima govorio na tijelima stranke. Sada mi se spočitava da sam svoje prijedloge prvo predstavio Predsjedništvu stranke, za njih dobio potporu, a onda otišao na Klub zastupnika, na koji se ti prijedlozi i odnose...

Jeste li Bernardića detektirali kao glavnog „kolovođu“ pobune u Klubu ili mislite da je riječ o udruženom pothvatu?

Takvim se kvalifikacijama neću baviti.

Rajko Ostojić stavio je uoči sjednice vodstva mandat u Saboru na raspolaganje, ali do lokalnih izbora. Jeste li to shvatili kao prijetnju da će vam raditi probleme ako rezultati na lokalnim izborima budu poražavajući?

Dopis kolege Ostojića shvatio sam samo onako kako u dopisu i piše. Dakle, kolega je najavio stavljanje mandata u Saboru u mirovanje i povlačenje s mjesta potpredsjednika Sabora, u dešifriranje ostaloga ne ulazim.

Situacija je dosta dramatična. Kako mislite dalje voditi stranku i jesu li točne priče da razmišljate i o raspuštanju Kluba?

Razmišljam jedino i isključivo o tome kako graditi jači SDP, koji će se konačno početi baviti politikama i onime što naše članice i članovi, naši birači od nas očekuju.

To bi bila jedna novina na političkoj sceni koja podrazumijeva da imate većinu u Glavnom odboru koja će izglasati izbacivanje onih koji su neposlušni. Jesu li izbacivanja opcija o kojoj se razmišlja?

Za svakoga tko je spreman raditi, tko se želi baviti politikama stranke, tko želi promovirati politike moderne, bolje, solidarne, pravedne, jednake i slobodne Hrvatske, u SDP-u ima mjesta. Ne bavim se izbacivanjem ljudi, nego vraćanjem ljudi u stranku. Želim da ova stranka napokon počne raditi ono zbog čega je prije 30 godina osnovana i na tome ću ustrajati, bez obzira na prepreke.

Neki SDP-ovci otvoreno zagovaraju čistke i vjeruju kako bez „čvrste ruke“ neće biti mira u stranci. Slažete li se?

Predsjednik stranke ima najveću odgovornost za upravljanje i vođenje strankom, to je propisano našim Statutom i ja sam te odgovornosti potpuno svjestan. Napokon, svojom kandidaturom, a onda i potporom onih koji su glasali na izborima, tu sam odgovornost i preuzeo. Moja je obveza razgovarati, ali i donositi odluke kada za to dođe vrijeme.

Za takvu vrstu poteza trebali biste imati i većinu u Glavnom odboru. Vjerujete li da imate?

Da.

Što ako nemate, jeste li spremni dati ostavku i ići na nove izbore?

(Smijeh) Kada sam vam zadnji put davao intervju, a još nisam niti bio izabran za predsjednika stranke, već ste me pitali o ostavci i evo ga opet! Jasno sam u kampanji rekao: ako postanem teret stranke, nitko me neće morati pitati za odlazak, sam ću to učiniti. A potpora članica i članova mojoj politici, koju sam dobio na unutarstranačkim izborima, jasno pokazuje da u ovom trenutku nisam ja taj koji bi bio teret stranci.

Biste li u tom slučaju vi bili ponovno kandidat za predsjednika stranke?

O tome ću razmišljati ako za time bude potrebe.

Jeste li u SDP-u svjesni koliko vaše neprekidne svađe iritiraju birače?

Daleko više od svađa birače iritira činjenica da SDP već neko vrijeme ne nudi ozbiljne političke odgovore na pitanja koja doista muče građanke i građane Hrvatske. To je daleko veći problem i tome ću posvetiti svoju energiju i svoje vrijeme. A one koji potenciraju svađe i sukobe molim da odgovore na vaše pitanje.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Očekivao se rast rejtinga. Očekujete li ga nakon zadnjih događaja?

Rast rejtinga očekujem nakon što SDP počne jasno prezentirati svoje stavove i politike, a to će se dogoditi vrlo skoro. Vjerujem u SDP, naša stranka je poput stare slike velikog autora koju su neznalice bacile na tavan i pustile da trune. Nakon restauracije ta slika, slika Hrvatske, ponovno će imati veliku vrijednost. U subotu završavamo naš izborni proces, konstituiranjem Glavnog odbora stranke i nakon toga počinjemo s ozbiljnim poslom.

SDP već dugo nije jaka opozicija. Imali ste planove, ali čini se da ćete se opet morati baviti sami sobom. Dokad mislite da će birači to trpjeti?

Da SDP nije jaka opozicija, ne bi naše inzistiranje dovelo do toga da je, recimo, Vlada napokon u proceduru javnog savjetovanja pustila Ovršni zakon, na čemu inzistiram već neko vrijeme. SDP je jaka stranka već sada, a kada pojačamo rad, u Saboru, ali i na terenu, bit će još jača i ponovno pobjednička.

Dio kolača vam je već oduzeo Možemo. Kako ćete im u SDP-u parirati?

Radom, idejama, vizijama, davanjem odgovora na konkretne probleme života u Hrvatskoj.

Jedna od ideja oporbe bilo je i osnivanje istražnog saborskog povjerenstva za aferu Janaf, no HDZ-ovci su protiv. Premijer kaže da je oporba oko povjerenstva pala na ispitu iz prava. Što kažete na takvu ocjenu?

Da se premijer očito već neko vrijeme ne bavi pravom. Prvo i osnovno, povjerenstvo nije predloženo za aferu Janaf, nego zbog činjenice da se kod nas sustavno probijaju istrage i radi politički pritisak na policijsko i pravosudno djelovanje. Taj pritisak dolazi prije svega od vladajućih i uopće me ne iznenađuje da vladajući na sve moguće načine odbijaju osnovati povjerenstvo. Niti žele da se otkrije istina niti žele da se stvore mehanizmi koji bi ubuduće olakšali tijelima progona da rade svoj posao, što znači da žele očuvanje statusa quo i daljnju mogućnost lova i pljačke u mutnome.

Zbog čega smatrate da bi bilo važno osnovati takvo jedno povjerenstvo, koja bi pitanja ono moglo otvoriti i dati na njih odgovore?

Važno je da se napokon počne razgovarati i tražiti rješenje za korupciju koja s najviših položaja u državi rastače naše društvo. Odgovorilo bi na pitanja političkog pritiska i probijanja istraga i pokušalo bi dati odgovor kako ta pitanja u budućnosti kvalitetnije rješavati.

Problem s pravosuđem nije od jučer naša rak-rana. Što bi bili ključni potezi koji bi mogli promijeniti trenutačno stanje?

Mnogo je toga što treba napraviti, od remonta pravila oko ulaska u sustav, napredovanja, do podizanja transparentnosti, od sudskih odluka do imovinskih kartica. Međutim, dat ću samo jedan primjer: da se, recimo, prihvatilo moje inzistiranje na sigurnosnim provjerama državnih odvjetnika i kod napredovanja, a ne samo kod ulaska u sustav, možda bi se onaj sumnjiv novac, nađen kod supruga jedne državne odvjetnice, bio ranije otkrio.

Prije tri dana bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić i još troje optuženika oslobođeni su optužbi, a svoj je koncern oštetio za 1,25 milijuna kuna. Podižu li se optužnice bez ijednog dokaza, kako kaže odvjetnik Nobilo?

Kao odvjetnik u „miru“, znam da kolege branitelji ponekad znaju biti malo preoštri, ali ovdje bih ipak pričekao odluku drugostupanjskog suda prije nego dam ocjenu rada tužilaštva.

Javnost se zabavlja nastupima predsjednika države. Na „tapeti“ ste bili i vi. Ima li Milanović neki određeni cilj zbog čega radi što radi?

To je pitanje na koje vam odgovor može dati samo Zoran Milanović.

Poznat je vaš stav da predsjednika treba birati u parlamentu. Stojite li i dalje pri tomu?

Poznat sam po tome da teško odstupam od svojih stavova pa je tako i ovdje. Stoga je odgovor jednostavan: da!

Desetak osoba s područja Vukovara uhićeno je zbog sumnji za zločin na Ovčari. Dakle, 29 godina kasnije. Kako to komentirate i je li moguće da je tajming takav jer nas uskoro čeka obilježavanje pada Vukovara?

Iako mnogi dosadašnji primjeri upućuju na to da je HDZ spreman na takve poteze, jednostavno ne želim vjerovati da bi ikome palo na pamet da se igra i koristi ratne zločine i kaznene postupke koji se zbog njih vode za skupljanje političkih poena. Ratni zločin ne zastarijeva, ratni zločin se mora otkrivati i kažnjavati jer se na taj način šalje najjasnija moguća osuda zla.

Dio oporbe priprema interpelaciju rada Vlade?

Interpelacija o radu Vlade jedan je od najjačih oporbenih instrumenata propitivanja politike vladajućih i podržavam takve inicijative jer su one nužne da bi se dobilo odgovore na pitanja koja vladajući, u pravilu kriju. Zato sam u prošlom sazivu pripremio interpelacije o Ini, zloporabi pozdrava „za dom spremni“, nabavci zrakoplova... A SDP će to činiti i ubuduće, jer je to više od našeg posla – to je naša obveza.

Traži se i opoziv ministra Ćorića. Je li on prvi koji bi iz nove Vlade trebao otići i zbog čega?

Gospodin Ćorić nije niti trebao postati ministar, ali kada je već napravljena ta greška, onda je legitimno propitivati njegovu odgovornost za afere Vjetroelektrane, Janaf, za njegovu ulogu u uništavanju Ine, za činjenicu da ni danas ne zna odgovoriti hoćemo li otkupljivati Inu ili ne, koliko će to koštati, a pogotovo na pitanje što ćemo s njom ako je i otkupimo. Gospodin Ćorić je loš ministar, ozbiljan je uteg razvoju Hrvatske i nije mu mjesto u Vladi.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Opet imamo velik porast oboljelih od COVID-19. Pripremaju se nove mjere. Imate li nakon svega povjerenja u Stožer?

A kako bih mogao imati? Stožer je od samog početka politiziran, ta je politizacija tijekom kampanje došla do sramotnih razmjera. Proglasili smo pobjedu nad bolešću, da bi se ona vratila još jača... Tu više nije pitanje ustavnosti rada toga tijela, već se, jednostavno, bojim i u tome nisam usamljen, da gospoda u Stožeru jednostavno nisu dorasla izazovu pred kojim su se našli. I to treba jasno reći!

Budu li mjere drastične, hoće li oporba inzistirati na proglašenju izvanrednog stanja i da se sve odluke “podebljaju” dvotrećinskom većinom u Saboru?

Ako situacija bude takva, da odgovara izvanrednom stanju, zbog evidentne zdravstvene opasnosti koja nam prijeti, bili smo i bit ćemo spremni na suradnju. Uostalom, to smo napravili i u ožujku, kada je situacija s COVID-19 prvi put eskalirala pa su iz HDZ-a nakon dva sastanka brzo zaboravili na suradnju. Želim da HDZ i gospodin Plenković to jasno shvate: mi nismo ovdje da odmažemo ili opstruiramo, mi ne želimo na ovoj bolesti prikupljati političke poene, ako su život i zdravlje građanki i građana ugroženi, a jesu, mi smo tu da pružimo ruku pomoći. Ova kriza nije kriza samo jedne osobe ili jedne stranke, ona ugrožava egzistenciju svih nas i želim da vladajući shvate da se bez suradnje iz nje nećemo tako lako izvući ako budu solirali.

VIDEO: Peđa Grbin nedavno je gostovao na Večernji TV-u