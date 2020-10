Insajderski izvještaj iz SDP-a: Što se zapravo događa u toj stranci i tko su kolovođe pobune?

Nakon što je Klub zastupnika SDP-a odbacio kadrovske promjene u Saboru novoizabranog predsjednika SDP-a Peđe Grbina, za koje je imao jednoglasnu potporu novog Predsjedništva, ključno je pitanje ima li novi lider Partije potporu i u najvažnijem stranačkom tijelu – Glavnom odboru.

Prva sjednica nakon unutarstranačkih izbora zakazana je za subotu, a naši izvori uvjereni su da će tada Grbinu bez problema proći sve odluke. Poput imenovanja nove šefice Glavnog odbora Marije Lugarić, glavnog tajnika stranke Vedrana Babića i poslovnog direktora Igora Cigule.

Stranka treba “čvrstu ruku”

Međutim, pravi test ima li u Glavnom odboru potporu ili nema ove subote ipak ne treba očekivati. Jer teško da će novom šefu itko osporavati pravo da izabere sebi najbliže suradnike u stranci. S druge strane, pravi bi test bio kada bi Grbin išao s prijedlogom da se kazne neki od onih koji su detektirani kao “kolovođe” pobune u saborskom Klubu. A malo je vjerojatno da bi za takve radikalne poteze u ovom trenutku imao potrebne ruke. A nije da nema i takvih ideja. Mnogi u SDP-u skloni Grbinu vjeruju da strankom treba upravljati “čvrstom rukom”.

To je nešto što se zamjeralo i Davoru Bernardiću, da ne zna steći autoritet i da nije u stanju suprotstaviti se napadima na sebe. Iz više izvora s kojima smo razgovarali jasno je da je novo vodstvo već i detektiralo koga smatraju ključnim kolovođama pobune. Osim bivšeg šefa stranke Davora Bernardića koji je, kažu, “uskrsnuo” nakon dva mjeseca nerada i pojavio se na Klubu kako bi zastupnicima održao “slovo”, za glavne protivnike drže se i još uvijek aktualni glavni tajnik stranke Nikša Vukas i potpredsjednik Sabora Rajko Ostojić.

Navodno je Bernardić u svom govoru u Klubu tražio da se zaštiti upravo Vukas, odnosno da ga se ne smjenjuje s mjesta Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, što je bila jedna od predloženih Grbinovih rošada koja nije prošla. Umjesto Vukasa taj je odbor trebao dobiti novi potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. S druge stane, Rajko Ostojić izveo je pravi manevar pismom koje je poslao učio sjednice vodstva u utorak, u kojemu je stavio na raspolaganje svoj mandat u Saboru, ali s naglaskom do završetka lokalnih izbora. Na taj je način, osim što je prevenirao vlastitu smjenu s potpredsjedničkog mjesta u Saboru, Ostojić defacto Grbinu uputio i jasnu prijetnju kako mu daje mira do kraja svibnja.

Drugim riječima, budu li rezultati lokalnih izbora loši, a s obzirom na okolnosti, potrebno je čudo da budu dobri, Ostojić je ostavio otvorenim opciju da se u Sabor vrati, ali i pozove Grbina i vodstvo na odgovornost ako izborni rezultati budu porazni. Već se špekulira i kako je Rajko Ostojić jako zainteresiran da preuzme zagrebačku organizaciju SDP-a, u kojoj će se, kao i u drugim županijskim, gradskim i općinskim organizacijama stranke, izbori morati održati ubrzo nakon lokalnih izbora.

– Zna se da Rajko Ostojić nema namjeru biti statist, obični član stranke. On sebi prije svega mora stvoriti bazu ako misli nastaviti s političkim djelovanjem i zato mu je Zagreb idealan – kaže naš izvor iz SDP-a.

Zanimljivo, uoči izbora za predsjednika stranke Grbinov protukandidat Željko Kolar poručivao je kako bi bilo dobro da se nakon lokalnih izbora ponove unutarstranački izbori, a sličnu je tezu imao svojedobno i bivši gradonačelnik Koprivnice Zvonimir Mršić koji je pozivao SDP-ovce da dobro razmisle o odgodi unutarstanačkih izbora jer bi bilo najbolje da se oni održe nakon lokalnih izbora. Ima li Grbin koliko-toliko strukturiranu oporbu, koja bi nakon lokalnih izbora, a pogotovo budu li rezultati loši, mogla krenuti žestoko? To nije isključeno. No u ovom trenutku čini se da Grbin ipak nema snage za neke drastične poteze. Iako nije tip koji bi kao Bernardić odugovlačio s donošenjem jasnih odluka, može se očekivati da će morati naučiti raditi određene političke kompromise.

I da mu se više ne smije dogoditi da dođe na sjednicu Kluba ili nekog stranačkog tijela bez da je siguran da će mu prijedlozi i proći. Neki članovi novog vodstva s kojima smo jučer razgovarali ne kriju iznenađenost što je Grbin izbjegao dobro pripremiti teren u Klubu i što je došao na sjednicu s prijedlozima bez da je prije toga razgovarao i s ljudima koje želi smijeniti, ali i s drugim saborskim zastupnicima. Doista djeluje loše činjenica da se jedan dio saborskih zastupnika na prvoj sjednici Kluba nije ni pojavio, a još gore činjenica da je velika većina odbila prijedloge novog predsjednika.

VEČERNJI TV: Gost naše emisije nedavno je bio Peđa Grbin, novi predsjednik SDP-a

Kolar prati događaje

No na greškama se, kažu, najbolje uči pa je telefonijada, kažu upućeni, prema članovima novog Glavnog odbora krenula već od utorka i, kako stvari stoje, trajat će sve do subote kada će se u 10 sati sjednica tog tijela i održati.

– U ovom je trenutku najvažnije dobiti potporu u Glavnom odboru za nova kadrovska rješenja u stranci i da to prođe bez ikakvih problema. I mislim da će se to i dogoditi. Ako i bude protivnika, to će prije svega biti veći dio članova iz zagrebačkog SDP-a poput Denisa Hrestaka te nekoliko članova iz zadarske organizacije među kojima je zastupnica Renata Sabljar Dračevac. Oni bi mogli biti najglasnija oporba u Glavnom odboru – kaže naš izvor iz SDP-a dobro upoznat sa situacijom.

Da je sada svima bitno da se “stane na loptu”, jasno je i iz jučerašnje objave na društvenim mrežama Željka Kolara koji je poručio da sa zebnjom prati događaje u SDP-u, ali i da krivnja nikad nije jednodimenzionalna. Pozvao je zato sve aktere na dijalog i da dogovore način funkcioniranja novog vodstva stranke i stranačkog saborskog Kluba, ali i znakovito pozvao članove i članice Glavnog odbora da u subotu podrže Grbinova kadrovska rješenja.

Novo vodstvo, smatra Kolar, ima izborni legitimitet, ali ga isto tako imaju i saborski zastupnici te se, poručio je, bez dogovora neće pronaći rješenje osim cijepanja Kluba. A to bi dovelo do znatnog smanjenja utjecaja stranke u predstavničkom tijelu, što je, drži, nepotrebno i vrlo pogubno za stranku.