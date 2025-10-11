Čeka se zeleno svjetlo istražitelja: Sanacija opasnog otpada tek kad Uskok završi istragu

U veljači je 13 osoba uhićeno u istrazi oko odlaganja opasnog, mahom medicinskog otpada na području Gospića, Benkovca i kod Varaždina. Osumnjičeni su za počinjenje kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva. USKOK je u međuvremenu istragu proširio i detaljno opisao kako je ekipa ilegalno zatrpala više od 35.000 tona opasnog otpada. Na sporne su ga lokacije dovezli iz Slovenije, odakle je došlo čak 4500 tona opasnog otpada, ali i iz Italije i Njemačke, a u istrazi i uhićenju surađivale su policije svih uključenih zemalja. Ključnu ulogu u cijelom procesu imao je i Europol.

Samo zakopali opasan otpad

Umjesto pravilnog zbrinjavanja, ekipa je – od vozača do operativnih ljudi koji su bili mozak ovog ekološkog kriminala – otpad jednostavno zakopala ili odbacila na najmanje tri lokacije, čime je kriminalna mreža ostvarila nezakonitu dobit od najmanje četiri milijuna eura. Istraga još traje, a sve dok traje nitko, pa ni Ministarstvo zaštite okoliša, ne smije pomaknuti niti jedan dokaz, odnosno ne smije ukloniti ništa od ilegalno odloženog opasnog otpada koji je na spornim lokacijama taložen čak tri godine: od 2021. do prošle godine. Dakle, sanacija čeka zeleno svjetlo istražitelja, odnosno da oni u svome poslu dođu do razine u kojoj im ti ključni materijalni dokazi više nisu potrebni. U međuvremenu, sve što se može raditi jest ispitivati tlo, zrak i vodu kako bi se znalo utječe li opasni otpad na njihovu kvalitetu. Iz Fonda za zaštitu okoliša u energetsku učinkovitost poručuju mještanima Gospića i drugih gradova da nijedna lokacija ilegalnog otpada, a posebno ove gdje je odložen opasni otpad, nisu "zaboravljene", da su sve na popisu lokacija koje je nužno sanirati, ali da ne smiju kršiti zakone ni utjecati na istragu. Dodaju da sanacije odrađuju po redu, kako se koja lokacija "oslobodi" pravnih zapreka. Lokacije s opasnim otpadom imaju prioritet, no zakon je i tu jasan.

– Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije pokrenuo aktivnosti vezane za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Samoboru i Pazinu. U tijeku je odabir ponuditelja za izradu planova sanacije za ove dvije lokacije. Planovi će utvrditi vrstu i količine odloženog otpada te načine i troškove sanacija. Nakon toga objavit će se otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova – pojašnjavaju iz Fonda za zaštitu okoliša o aktivnim planovima sanacije.

Dodaju da je za lokacije u Gospiću, Benkovcu, Poznanovcu i Lovincu na kojima je također nezakonito odložen otpad, Fond pripremio sve predradnje kako bi mogao krenuti s konkretnim aktivnostima kad se za to stvore pravni uvjeti.

– Neke lokacije obuhvaćene su istragama. Na njihov tijek ni vremenski rok Fond ne može utjecati. No, čim se stvore zakonske pretpostavke da se krene s projektima sanacije, Fond će bez odgađanja započeti s istima. Podsjećamo da je za sanacije ovih ilegalnih odlagališta koje je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, upravo radi zaštite javnog interesa i zdravlja ljudi, uvrstilo u Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. – 2028. godine Fond osigurao 30 milijuna eura. Kao što su pokrenuti projekti sanacija u Samoboru i Pazinu, Fond će nastaviti i s ostalim ilegalnim odlagalištima te nijedna lokacija neće biti izostavljena – poručuju iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

No, građani i brojne inicijative nastoje stvarati pritisak na sve institucije da se problem što prije riješi zbog zaštite zdravlja stanovnika. Zbog toga su predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić i Draženka Polović iz Možemo! obišle lokaciju na kojoj se dogodila, kako su rekle, ekološka katastrofa.

Što se radilo osam mjeseci

– Postavit ću službene upite Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i Državnom odvjetništvu. Tražit ću konkretne odgovore na pitanja što se radilo proteklih osam mjeseci tijekom izuzimanja dokaza i koje su to radnje sprečavale čak i privremenu sanaciju ovog područja. Zatražit ću da se sanacija hitno pokrene, sanacija koju je nadležno ministarstvo najavilo još u trećem kvartalu ove godine, no do danas nije napravljena nijedna pripremna radnja. Izgovor o istrazi više ne mogu prihvatiti – rekla je D. Radojčić.

Iz Fonda poručuju da je na zahtjev Ličko-senjske županije Fond sa županijom u svibnju sklopio ugovor o sufinanciranju provedbe aktivnosti ispitivanja i mjerenja kvalitete zraka. Ukupna vrijednost iznosi 23.500 eura, od čega Fond sufinancira 60%, odnosno oko 14.000 eura. Uz to, Ličko-senjska županija i Grad Gospić kontinuirano provode ispitivanja kvalitete vode nadležnih institucija, a nalazi do sada nisu pokazali zabrinjavajuća odstupanja. Kontinuirano se radi i na ostalim projektima gospodarenja otpadom.