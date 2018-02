Počinje elektrifikacija srpskih sela: 'Pitamo se zašto čekamo tako dugo'

U Hrvatskoj u 130 sela, sa 373 domaćinstva u kojima žive pripadnici srpske manjine, koja su bila zahvaćena ratom, još uvijek nije ponovo uvedena električna energija.

Predsjednik kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Boris Milošević kaže da su to najnoviji podaci koji su prikupljeni od UNHCR-a, Srpskog narodnog vijeća, SDSS-a i HEP-a. O tom problemu su već prije upozoravali iz te strake, a o njemu je govorio u nekim svojim javnim nastupima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji u ponedjeljak stiže u službeni posjet Hrvatskoj. Elektrifikacija srpskih sela tako će sigurno biti jedna od tema njegovih razgovora s predstavnicima hrvatskih vlasti. U SDSS-u pak očekuju da će se taj problem ove godine početi rješavati.

– Imamo iskazanu političku volju da će se stanje promijeniti, ali dosad nisu učinjeni konkretni koraci. Dogovorili smo s Vladom da se unutar HEP-a osnuje radna skupina koja bi se trebala baviti metodologijom, odnosno načinom na koji će se provesti elektrifikacija i kolika su ulaganja potrebna za to. Ova je godina ključna da se počne rješavati to pitanje i da se riješi u sljedeće dvije godine – kaže Milošević. On podsjeća da je i premijer Andrej Plenković na božićnom domjenku Srpskog narodnog vijeća obećao da će se taj problem riješiti. A vjeruje, veli, da će to spomenuti i predsjednik Vučić u razgovorima za svog posjeta Hrvatskoj.

– I ja se pitam zašto se na tom području tako dugo čeka na ponovnu elektrifikaciju. Problem se počeo rješavati za vlada Ive Sanadera i Jadranke Kosor. Ostala su sela u kojima treba uložiti više novca za elektrifikaciju, možda su razlog nerentabilnost i prevelika ulaganja – veli Milošević.

Kaže da je lani bio u selu Otišiću u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koje je prije rata imalo struju, a sad ljudi u tom selu žive bez električne energije, što nije, kaže, bilo nimalo lako gledati.

U HEP-u kažu da su obnovu ratom razorenih elektrodistribucijskih objekata i više od 140.000 priključaka do sada uložili više od 2,3 milijarde kuna.

Tijekom ove godine, navode, planiraju u okviru postojećeg zakonskog okvira, tehničkih uvjeta u mreži i investicijskih planova realizirati priključke za više od 30 stambenih objekata u neelektrificiranim dijelovima naselja u kojima je elektroenergetska mreža uništena tijekom Domovinskog rata.

– Za osiguranje opskrbe električnom energijom u idućem razdoblju, za ostale objekte, koji se najčešće nalaze u rijetko naseljenim i dislociranim zaseocima, u pripremi je izrada programa elektrifikacije kojim će se definirati način i dinamika rješavanja ove problematike, a u suradnji s nadležnim državnim tijelima, regulatorom i ostalim dionicima. Ovo je jedna od prioritetnih zadaća HEP-a u idućem razdoblju – poručuju iz HEP-a.