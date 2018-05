Počasni bleiburški vod: Komemoracija u subotu bez HOS-ovih zastava

Strogo je zabranjeno: svaka vrsta trgovine, isticanje tekstualnih, fotografskih ili usmenih poruka s političkim sadržajem, nošenje bilo koje vrste odore, dijelova ili vojnih znakovlja ili njezinih imitacija, posebice vezano za vojske Sila osovine ili njezinih saveznika tijekom Drugog svjetskog rata, narušavanje javnog reda i mira galamom, pjesmom ili nekom drugom vrstom neprimjerenog ponašanja, posebice za vrijeme procesije i Svete mise, kao i konzumiranje i prodavanje alkohola prije, za vrijeme mise i komemoracije te neposredno nakon nje... Riječ je o pravilima ponašanja propisanima za sve hodočasnike tijekom komemoracije bleiburškim žrtvama ove subote 12. svibnja, koje je na temelju preporuka mjesnog biskupa u Klagenfurtu Aloisa Schwarza donio organizacijski odbor sačinjen od članova Počasnog bleiburškog voda, pa je o tome izvijestio jutros na konferenciji za medije.

Također je rečeno kako su, sukladno pozitivnim propisima i zahtjevima odgovornih vlasti Republike Austrije, vezano uz crkvene propise, nazočni komemoraciji dužni bez iznimke poštovati zakone Republike Austrije, kao i propise o ponašanju u konkretnom slučaju. "Odgovorne austrijske vlasti, u prvom redu redarstvo, najavile su striktan nadzor poštovanja zakona te će pritom obavljati videonadzor komemoracije i evidentirati osobe koje će eventualno svojim ponašanjem kršiti zakone. Prema prekršiteljima zakona bit će poduzete mjere privođenja, a po potrebi će prema njima biti poduzete i druge zakonom propisane mjere. Ove godine austrijski državni Ured za strance najavio je da će trenutačno iz zemlje protjerati pojedince koji svojim ponašanjem narušavaju ugled Republike Austrije te će im biti zabranjen ponovni ulazak u zemlju na određeno vrijeme. Stoga Počasni bleiburški vod upućuje zamolbu svim nazočnima da svojim ponašanjem pridonesu što dostojanstvenijem održavanju komemoracije i da se jasno i otvoreno distanciraju prema svima koji bi eventualno svojim nerazumnim ili pak provokatorskim ponašanjem išli na ruku pojedincima koji žele ishoditi zabranu održavanja komemoracije", čulo se na konferenciji za novinare, kojoj su nazočili Bože Vujušić, Vice Vukojević, Vladimir Šeks, Ante Kutleša i velečasni Tomislav Markić.

Na konferenciji je rečeno da će središnju komemoraciju organizirati Počasni bleiburški vod, a održava se pod visokim pokroviteljstvom Sabora. U subotu 12. svibnja komemoracija će početi molitvom kod hrvatskog groba na mjesnom groblju u Unterloibachu, dok će u podne, uz izravan prijenos na HRT-u, početi službena komemoracija uz svetu misu koju će predvoditi zadarski nadbiskup Želimir Puljić. Na Bleiburgu će uime pokrovitelja kratko govoriti predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kao i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović. Podsjetimo, nepunih tjedan dana prije održavanja komemoracije u Bleiburgu, austrijska politika i javnost ove godine skupu poklanjaju veliku pozornost. Prvi put najavljeni su protuprosvjedi bleiburškoj komemoraciji, a u središtu javnih rasprava nalazi se pitanje isticanja fašističkih simbola.

– Bleiburške žrtve ubijene su dva puta, drugi put kada su pokopane bez imena i grobnog mjesta, a ove godine i treći put pokušajima zabrane molitve za njih – kazao je vlč. Markić iz Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu koji je zadužen za kontakt s mjesnom crkvom u Austriji.

– Ove godine komemoracija je prvi put predstavljena u kontroverznom smislu, premda je broj izgrednika proteklih godina bio minoran u odnosu na broj hodočasnika. Riječ je bila o pojedincima koji su svojim ponašanjem narušavali dignitet komemoracije i pravili nama, organizatorima, probleme, većinom alkoholizirani ispred šatora. Zato je austrijski biskup na sastanku prije dva mjeseca ultimativno tražio rješenje tog problema tako da ukidanje šatora bude uvjet. Drugi problem koji su nam iznijeli bili su transparenti i zastave pa je odlučeno da se ove godine ističu samo hrvatske nacionalne i crkvene zastave. Svi koji dođu s drukčijim zastavama morat će ih odložiti na određeno mjesto pa ih ponovno preuzeti nakon završetka. Ta dva uvjeta mi smo prihvatili jer su u interesu pijeteta bleiburške tragedije. Bude li drukčije, to je pojedincima na savjest – protumačio je Bože Vukušić pa je na pitanje novinara potvrdio da ni HOS-ovih zastava neće biti. – Ni HOS-ovih ni HDZ-ovih, samo nacionalne zastave jer mi ne možemo na sebe preuzeti odgovornost da izričemo mišljenje o tome što je zabranjeno, a što nije – objasnili su organizatori.

Velečasni Markić dodao je kako će traženi uvjeti vrijediti i nadalje, idućih godina, a na pitanje novinara hoće li eventualni incidenti dovesti u pitanje održavanje komemoracije dogodine, kako je jučer izvijestio austrijski tisak, kazao je da mu to nije rečeno.

– Nije bilo ultimatuma s austrijske strane, samo poziva na poštovanje normi – objasnio je Ante Kutleša, glasnogovornik PBV-a kojeg su novinari pitali zašto je ove godine komemoracija postala top-tema u Austriji. – Priču su otvorile lijeve struje u Austriji potpomognute istomišljenicima iz naše domovine. Problem je počeo kada se 2015. pojavilo čak 50 tisuća ljudi, u povodu 70. obljetnice tragedije. Godinu poslije bilo je oko 25 tisuća ljudi, kao i prošle godine, i ta je brojka izazvala veliki interes austrijske politike i stranaka i postala tema njihovih unutrašnjopolitičkih previranja, pa i sukoba. Zato imamo ovu situaciju iako je ukupno bilo možda pet izgrednika ukupno. No do biskupa su došle fotografije jedne osobe u imitaciji ustaške odore, druge osobe koja je veličala Hitlera i slično, i zato je biskup tražio da ne dopustimo da tih nekoliko osoba napravi incident – objasnili su iz Počasnog bleiburškog voda, dodajući kako će njihova udruga angažirati 150 redara i zaštitara u dogovoru s austrijskim redarstvom, kako će na terenu djelovati predstavnici Državnog tužiteljstva Austrije te otkrio kako će i hrvatska policija dati određen broj djelatnika koji će pomagati austrijskim kolegama. Bože Vukušić kazao je kako Austrijanci do ove godine nisu smatrali da su pojedinačni incidenti poseban sigurnosni problem, no kako isto tako do ove godine nisu imali zakonsku mogućnost za djelovanje jer se ustaška odora nije mogla sankcionirati, što je angažiranjem državnog Ureda za strance sada otklonjeno.

Vladimira Šeksa novinari su pitali je li premijeru i predsjednici mjesto toga dana u Bleiburgu. – Stvar je premijera i predsjednice hoće li osobno doći ili poslati izaslanika. Najvažnije je da se spriječe incidenti bezumnika i provokatora koji bi htjeli oskvrnuti komemoraciju i da se izbiju aduti iz ruku onih koji su u Austriji pričali da je riječ o najvećem neonacističkom skupu u Europi. Riječ je o njegovanju uspomene na žrtve – istaknuo je Šeks.