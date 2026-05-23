FOTO Evo kako izgleda 'selotejp sanacija': Staklo koje je zamalo pokosilo putnike u Zagrebu jednostavno su – polijepili trakama
Nakon incidenta na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru, kada je s nadstrešnice pao veliki komad stakla u blizini putnika koji su čekali autobus, zamjenica gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec poručila je kako građani ne trebaju strahovati za sigurnost objekta te istaknula da se redovito provode sve propisane kontrole.
"Redovito se vrše sve kontrole i nemamo nikakav razlog za brigu o sigurnosti. Ono što znamo jest da zgrada nije u stanju kakvo bi bilo zadovoljavajuće za glavni autobusni kolodvor glavnog grada", rekla je Dolenec. Dodala je kako je Zagrebački holding već pokrenuo ulaganja u obnovu objekta.
Dolenec je naglasila i da se još utvrđuju okolnosti incidenta. "Pregledavaju se snimke nadzornih kamera kako bi se utvrdilo što se točno dogodilo. Važno je razumjeti da je riječ o terminalu s velikim brojem putnika, ali sve propisane kontrole se provode", rekla je.
Autobusni kolodvor Zagreb već se godinama suočava s kritikama zbog dotrajale infrastrukture i lošeg održavanja. Putnici se često žale na stanje perona i objekta kroz koji svakodnevno prolaze tisuće ljudi, dok gradske vlasti paralelno najavljuju višemilijunska ulaganja i obnovu.
Krajem prošle godine Grad Zagreb raspisao je natječaj za sanaciju nadstrešnice i čeličnih zatega vrijedan 280 tisuća eura bez PDV-a, nakon što je tehnički pregled pokazao ozbiljna oštećenja konstrukcije. U dokumentaciji se spominjala uznapredovala korozija, ljuštenje čelika i oštećenja nosivih elemenata nadstrešnice duge 65 metara.