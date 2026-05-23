Hrvat vodi luksuzni restoran: 'Zaradim 2500, imam službeni auto, ali ovo ne bih nikome poželio'

Rad u luksuznom restoranu često se izvana doživljava kao prestižan i dobro plaćen posao, no anonimna objava jednog voditelja restorana na Redditu otvorila je sasvim drugačiju sliku ugostiteljske svakodnevice. U objavi pod naslovom “Voditelj luksuznog restorana – day in life” korisnik je detaljno opisao kaotičan radni dan, višesatni stres i posljedice koje takav posao ostavlja na privatni život. Kako navodi, posao na papiru izgleda privlačno, no stvarnost je, tvrdi, potpuno drugačija. "Na papiru: dobra, čak i odlična plaća (2500 € neto sa SSS-om), ured, titula, službeni auto i poštovanje poznanika", piše korisnik Reddita, koji je potom pojasnio kako njegov posao zapravo izgleda u stvarnosti.

Radni dan ne počinje poslovnim sastancima uz espresso, nego "gašenjem požara" među ljudstvom i logistikom. “Konobarica Ana ima menstruaciju, nervozna je i use*ava se ostalim kolegama u život”, slikovit je voditelj. Dok balansira s napetom atmosferom među osobljem, u kuhinji nastaje potpuni kaos pod pritiskom narudžbi i tehnike. “Mirko i njegov kolega Filipinac imaju breakdown kojeg se ne bi posramio ni Gordon Ramsey”, navodi autor objave. U tom trenutku kuhinja mora izbaciti nevjerojatnih 180 blokova hrane u suludo kratkom roku, a kao šlag na tortu – kvari se konvektomat, glavna pećnica u restoranu.

Dok pokušava riješiti dramu u kuhinji, na stražnja vrata stiže dostava koja donosi novi paket frustracija. Dostavljač koristi gužvu i bezobrazno istovara robu bez provjere. Kad je voditelj napokon uhvatio minutu da pogleda što je stiglo, dočekao ga je novi šok: "Otpremnica masna, povrće i menta truli, a nedostajalo je i 10 kilograma naranči." Rezultat? Gubitak vremena na slanje pritužbi. “Moram slati apsurdno idiotski mail njegovu poslodavcu sa slikanim proizvodima”, požalio se.

Problemi su se nastavili i u sali restorana. “Nestalo interneta, ne izlaze računi”, opisuje autor, koji je potom sam resetirao serversku opremu dok je istodobno razgovarao s IT podrškom. U međuvremenu su gosti čekali, a jedna gošća tražila je razgovor s voditeljem restorana. “Stol 6 čeka već 20 minuta, neka Karen čeka ‘managera’”, napisao je. Nakon toga, kaže, slijede administrativni zadaci, videopozivi i provjera stanja robe, a cijeli ritam traje svakodnevno. “U tom ritmu prođe devet sati svaki dan, drugačije situacije, ali iste note. Nekad malo bolje, nekad gore. Ima lijepih dana, ali to je 10 posto”, tvrdi.

Posebno ističe količinu odrađenih sati. “Plaća je za 250-300 sati mjesečno”, napisao je, dodajući da si praktički ne može priuštiti bolovanje jer nema zamjenu. “Ovo je odličan posao za tebe ako mrziš svoju obitelj”, ironično zaključuje autor objave, navodeći kako zbog posla propušta obiteljske trenutke, druženja i slobodno vrijeme. “Želiš propustiti svaki trening djeteta, svaki date night, prijatelje koji ne zovu na pivu jer znaju da radiš i nedjeljom u 20 sati”, napisao je, dodajući i da mu supruga govori “da ste postali cimeri koji se sretnu u šest ujutro u hodniku”.

Objava je odmah zapalila Reddit i pokrenula lavinu komentara onih koji su prošli ili još uvijek prolaze kroz isti pakao, pogotovo u turističkoj sezoni. "Ugostiteljstvo je danas ono što je egipatsko robovlasništvo bilo nekad", nadovezala se jedna korisnica koja je radila kao event manager u hotelu s pet zvjezdica. Opisala je kako je radila sedam dana u tjednu, a slobodne dane pisala tek toliko da zadovolji formu na papiru. "Kad je event, ne gine ti 21 sat na poslu taj dan. Dođem kući, jedva se istuširam i zaspim, a nakon pola sata zvoni 'menadžerski' mobitel koji uvijek mora biti upaljen. Asistentica direktora zove i pita znam li gdje bi mogao biti jedan produžni kabel jer je trenutni od DJ-a pregorio… Manite se turizma, ljudi. Poljoprivreda ili stočarstvo su bogovski poslovi naspram toga", poručila je.