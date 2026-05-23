U Kumrovec, rodno selo Josipa Broza, stigle tisuće gostiju koji slave Dan mladosti, događaj koji neki nazivaju 'balom vampira'

U Kumrovcu je danas, na rođendanskoj proslavi Starog, bilo živo; pjevali su se evergreeni poput "Po šumama i gorama" i "Druže Tito, mi ti se kunemo". Josip Dabro, koji je lani proslavu Dana mladosti nazvao "balom vampira", najradije bi ovaj dan prespavao ili negdje u šumarku od muke ispalio nekoliko rafala iz kalašnjikova. Općina Kumrovec pozvala je i staro i mlado u Muzej "Staro selo" Kumrovec, na proslavu koju i ove godine organizira Savez društava Josip Broz Tito. Bilo je crvenih marama i plavih kapa, mahalo se zastavama s petokrakama, a oni stariji prisjećali su se prošlih vremena i gnjavili djecu i unuke koji su tražili najbolje motive za TikTok ili Instagram. Častilo se pri Pri Brozu, Kod Starog ili u Pionirčeku. "U duhu međusobnog poštovanja, ljubazno molimo sve posjetitelje da svojim dolaskom poštuju pravila u skladu s preporukama Policijske uprave, molimo vas da se suzdržite od nošenja obilježja, znakova i simbola koji bi mogli izazvati negativne reakcije ili biti u suprotnosti sa zakonima Republike Hrvatske. Naš je cilj da svi posjetitelji, bez obzira na uvjerenja, uživaju u manifestaciji u ozračju tolerancije i zajedništva", pozvala je Općina Kumrovec, koju vodi poduzetni načelnik Robert Šplajt (HNS).