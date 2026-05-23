U Kumrovcu je danas, na rođendanskoj proslavi Starog, bilo živo; pjevali su se evergreeni poput "Po šumama i gorama" i "Druže Tito, mi ti se kunemo". Josip Dabro, koji je lani proslavu Dana mladosti nazvao "balom vampira", najradije bi ovaj dan prespavao ili negdje u šumarku od muke ispalio nekoliko rafala iz kalašnjikova. Općina Kumrovec pozvala je i staro i mlado u Muzej "Staro selo" Kumrovec, na proslavu koju i ove godine organizira Savez društava Josip Broz Tito. Bilo je crvenih marama i plavih kapa, mahalo se zastavama s petokrakama, a oni stariji prisjećali su se prošlih vremena i gnjavili djecu i unuke koji su tražili najbolje motive za TikTok ili Instagram. Častilo se pri Pri Brozu, Kod Starog ili u Pionirčeku. "U duhu međusobnog poštovanja, ljubazno molimo sve posjetitelje da svojim dolaskom poštuju pravila u skladu s preporukama Policijske uprave, molimo vas da se suzdržite od nošenja obilježja, znakova i simbola koji bi mogli izazvati negativne reakcije ili biti u suprotnosti sa zakonima Republike Hrvatske. Naš je cilj da svi posjetitelji, bez obzira na uvjerenja, uživaju u manifestaciji u ozračju tolerancije i zajedništva", pozvala je Općina Kumrovec, koju vodi poduzetni načelnik Robert Šplajt (HNS).
U Kumrovec, rodno selo Josipa Broza, stigle tisuće gostiju koji slave Dan mladosti, događaj koji neki nazivaju 'balom vampira'
Pomno isplanirana ideološka manipulacija ili iskrena briga za mlade, dilema je oko koje se i danas lome koplja
Neka slave što god hoće samo ne primjerom i verbalno vređati druge. Ako sutra i ovih dana vlada dozvoli mahanje zastavama stranih država a pogotovo propale države Jugoslavije onda moraju ZDS pa i razna fašistička obilježja biti dozvoljena. Bude li policija ometala ili proganjala Keleminca onda bi se trebali prvo branitelji uklučiti u zaštitu Hrvatske države jer oni su je i stvorili.
Vidjeli smo i na fotografijama njegovu mladost , prosjek 80. godina. I Mesića koji je držao klasične ustaske govore po Australiji a danas je antifašistički počasni predsjednik. Eto im moralna vertikala.
U neka druga vremena Večernjak je prednjačio u hvalospjevima socijalizmu, samoupravljanju i Titu. Što se u međuvremenu dogodilo da je morao okrenuti ćurak!?