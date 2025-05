Novi konzervativni val u SAD-u: Sve više mladih se priključuje ruskoj crkvi koja zagovara 'tradicionalnu muževnost'

Otac Moses McPherson, svećenik iz Ruske pravoslavne crkve izvan Rusije (ROCOR) u Georgetownu, Teksas, postao je poznat na internetu po svom snažnom promicanju tradicionalne muževnosti. U svojim YouTube videima, odbacuje moderne stilove poput uskih traperica, sjedenja prekriženih nogu, uređivanja obrva pa čak i jedenja juhe, smatrajući te stvari previše ženstvenima.

Prije nego što je postao svećenik, otac Moses je radio kao krovopokrivač i bio protestant, a danas je dio sve većeg pokreta pravoslavlja u SAD-u. ROCOR, koji je globalna mreža sa sjedištem u New Yorku, posljednjih godina doživljava rast, ponajviše zahvaljujući prelascima vjernika iz drugih kršćanskih denominacija, piše BBC. Sam otac Moses u posljednjih godinu i pol pripremio je 75 ljudi za krštenje u svojoj crkvi, koja je posvećena Majci Božjoj. "Kad smo se supruga i ja prije 20 godina obratili na pravoslavlje, zvali smo ga najbolje čuvanom tajnom jer ljudi jednostavno nisu znali što je to", kaže. "No u posljednjih godinu i pol dana broj članova naše zajednice se utrostručio."

Mnogi novi članovi, poput softverskog inženjera Theodorea, postaju pravoslavci nakon što su se osjećali prazno unatoč materijalnom uspjehu. Theodore smatra da je današnje društvo vrlo strogo prema muškarcima i kritizira ih, ističući da danas muškarci ne smiju izraziti želju da budu hranitelji obitelji, jer se takvo shvaćanje smatra toksičnim.

Većina obraćenika odlučila je školovati svoju djecu kod kuće, dijelom jer smatraju da žene trebaju staviti obitelj ispred karijere. Otac John Whiteford iz ROCOR-a naglašava da kućno obrazovanje osigurava vjerski odgoj i "štiti djecu" od suvremenih tema kao što su transrodnost ili "57 rodova mjesečno". Iako pravoslavni kršćani čine samo mali postotak američke populacije, njihov glas postaje sve glasniji, a ROCOR je poznat kao najkonzervativnija pravoslavna zajednica u SAD-u. Njihov rast prati i širi politički kontekst, osobito nakon što je Donald Trump približio američku politiku Moskvi.

Podaci Pew Researcha pokazuju da je udio muškaraca među američkim pravoslavcima porastao s 46% na 64% u posljednjih 15 godina, a mnoga istraživanja pokazuju da je pandemija potaknula mnoge na duhovnu potragu. Otac Moses ima tisuće pratitelja na internetu, a njegova objava o dolasku šestog djeteta dobila je tisuće lajkova. Osim njega, brojni svećenici i vjernici, uglavnom muškarci, aktivni su na društvenim mrežama kroz podcastove i videozapise.Otac Moses uči da postoje dva načina služenja Bogu: kao redovnik ili kroz brak, te da oni koji su u braku ne bi smjeli koristiti kontracepciju i trebali bi imati što više djece. On osuđuje masturbaciju kao „jadnu i nemuževnu“ te smatra da pravoslavlje nije nešto muževno, već „normalno“, dok Zapad vidi kao previše feminiziran, a neke protestantske crkve kao pretjerano emocionalne i prilagođene ženama. "Ne želim ići na službe koje izgledaju kao koncert Taylor Swift", kaže. "Ako pogledate tekstove te 'worship' glazbe, sve je to emocija, a to nije za muškarce."

Neki novi obraćenici dolaze iz anti-woke krugova i ponekad imaju iskrivljenu sliku o pravoslavlju, pogotovo Ruske crkve, doživljavajući je kao strogu i autoritarnu religiju za muškarce, što Elissa Bjeletich Davis, bivša protestantica, sada članica Grčke pravoslavne crkve u Austinu smatra pomalo smiješnim. "Doživljavaju je kao vojničku, krutu, discipliniranu, autoritarnu religiju za muškarce", kaže. "To je pomalo smiješno. Kao da su se stari američki puritanci vratili u novom obliku."

Vatrogasac Buck Johnson kaže da ga je u početku bilo strah ući u pravoslavnu crkvu zbog svog izgleda, ali ga je tamo dočekala toplina i otvorenost. On ističe da mu je pravoslavlje promijenilo pogled na život, a oduševljen je time što je crkva ostala otvorena i tijekom lockdowna. "Zabrinjava me negativan američki stav prema Rusiji", kaže. Smatra da mainstream mediji pogrešno prikazuju invaziju na Ukrajinu. "Mislim da je kod baby boom generacije ostala trauma iz Hladnog rata i ne razumijem zašto, ali jednostavno govore da je Rusija loša."

Poglavar Ruske crkve, patrijarh Kiril, uporno podupire rusku invaziju, naziva je Svetim ratom i rijetko izražava suosjećanje prema žrtvama. No, otac Whiteforda za Kirila, kaže da su njegove izjave "izvučene iz konteksta". Slike i videozapisi Vladimira Putina kako citira Bibliju, nosi svijeće tijekom bogoslužja u moskovskoj katedrali Krista Spasitelja ili skače u ledenu vodu za Bogojavljenje, očito ostavljaju snažan dojam na dio američke publike koji Rusiju doživljavaju kao posljednju utvrdu pravog kršćanstva.