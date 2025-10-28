Pljačkali trgovine i dostavljače, stavljali nož pod vrat kupcu, penjali se po stalažama.... Ukupno osuđeni na 24 i pol godine zatvora

Njih trojica teretila su se za ukupno skoro 30 razbojstva i pokušaja razbojstava koja su počinili od prosinca 2023. do veljače 2024. Mete su im bile trgovine i dostavljači, a prijetili su im verbalno, air soft puškama, noževima... I za ta nedjela na koncu su dvojica nepravomoćno osuđena na zajedno ukupno skoro 25 godina zatvora dok je jedan oslobođen optužbi.

Sukus je to nepravomoćne presude koja je nedavno na zagrebačkom Županijskom sudu izrečena Gabrijelu Ikanoviću (21) koji je nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora, dok je Martin Prugovečki (22) nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od devet i pol godina zatvora. Obojici je produljen istražni zatvor u kojem su od uhićenja u veljači lani. Njihov suoptuženik Marinko Prosinik nepravomoćno je oslobođen optužbi. Oduzima im se i 4260 eura.

Prema optužnici, Ikanović i Prugovečki teretili su se za niz razbojstva, od kojih su neke počinili zajedno, a neke sami. Ikanović se tako teretio da je 23. prosinaca 2023. u Sesvetama u Ulici Kaktusa 5, maskiran crnom fantomkom ušao u trgovinu Studenca. Nožem je zaprijetio djelatnici kazavši joj:

- Samo smireno i daj mi pare. Stavi ih u škarnicli! Uplašena djelatnica mu je dala 600 eura koje je zadržao za sebe.

Nekoliko dana kasnije, 28. prosinca 2023. u Hrvatskom Leskovcu je prijeteći nožem orobio trgovinu Uniona. No tamo je osim prodavačici prijetio i maloljetnom kupcu kojeg je tamo zatekao. Njoj je stavio nož pod vrat te je djelatnici kazao:

- Ovo je ozbiljna situacija, dođi i izvadi novac iz blagajne i neću je zaklati! Tom prigodom je odnio 140 eura.

Istoga dana oko 20.30 pokušao je orobiti pekarnu Desa u Ulici braće Domany u Zagrebu. I tada je bio maskiran fantomkom. Nožem je prijetio djelatnici tražeći je da otvori blagajnu. Ona to nije htjela, a Ikanović se tada počeo penjati po staklenoj vitrini kako bi došao do blagajne. No tada je naišla majka djelatnice koja je počela vrištati pa je pobjegao neobavljena posla.

U neka razbojstva je išao naoružan Air soft pištoljem, a neki put mu razbojstvo ne bi uspjelo. Primjerice jednom je djelatnica primijetila da je Air soft pištolj plastičan pa je pritisnula tipku za alarm nakon čega je Ikanović pobjegao. U nekim razbojstvima je tražeći novac kazao da je dužan te je tražio od djelatnica da legnu na pod, a one bi ga ustrašene poslušale.

S Martinom Prugovečkim Ikanovića se teretilo da je upadao u pojedine trgovine gdje je prijetio Air soft pištoljem tražeći novac. Upadali su maskirani fantomkama, pa su tako 18. siječnja 2024. u 17.55 upali u trgovinu Prehrane u Ulici badema 16. Ikanović je djelatnicu uhvatio za rame, te joj zaprijetio.

- Ovo je pljačka, daj sve pare! - nakon čega joj je pištolj prislonio uz glavu.

Tom prigodom on i Prugovečki su odnijeli oko 400 eura.

Njih se dvojicu teretilo i da su 22. siječnja 2024. orobili i dostavljača Glova, stranog državljanina. I njemu su zaprijetili Air soft pištoljem. Udarili su ga pištoljem po glavi, nakon čega su mu pretražili džepove i uzeli mu 460 eura. Osim toga uzeli su mu mobitel, oborili ga na tlo te ga izudarali rukama i nogama pri čemu su ga teško ozlijedili. A na koncu su mu osim novca i mobitela uzeli i Glovo torbu s hranom. Na sličan su način 4. siječnja 2024. u Trnovitičkoj ulici u Zagrebu pokušali orobiti i dostavljača Wolta, hrvatskog državljanina. Njemu su, nakon što im je dostavio hranu, htjeli platiti kunama, a kada im je on rekao da ne prima kune te je htio nazvati podršku Wolta, zaprijetili su mu Air soft pištoljem te ga upitali:

- Hoćeš li nam dati hranu?

No dostavljač je nazvao policiju pa su pobjegli.