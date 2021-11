Plenković zbog sukoba s Milanovićem razmišlja i o promjeni Zakona o obrani

Nakon višetjednog prepucavanja na relaciji predsjednik države Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković i ministar obrane Mario Banožić, "zaraćene" strane jučer su se konačno našle za istim stolom. I to dva puta, prvo na Vijeću za obranu koje je zatražio predsjednik države, a potom i na Vijeću za nacionalnu sigurnost na zahtjev premijera. No, kako se i očekivalo, smirivanje tenzija nije na vidiku. Jasno je to već iz iz činjenice da se dvije strane nisu uspjele dogovoriti niti oko zajedničkog priopćenja sa sjednice Vijeća za obranu.

Kako je pojasnio predsjednik države na konferenciji za medije sazvane u njegovu uredu nakon obiju sjednica, problem je nastao jer rečenica kako „trenutno materijalno stanje u OS-u nije zadovoljavajuće" te kako je "potrebno ulagati ozbiljne napore u ravnomjernom razvoju svih grana“ drugoj strani nije bilo prihvatljivo. Njemu je pak, kaže, bilo neprihvatljivo „mazanje očiju javnosti“.

Milanović pojašnjava kako ne može samo tako prijeći preko činjenice da je iz proračuna nestala stavka vezana uz najavljivanu kupovinu borbenih oklopnih vozila jer se, uvjeren je, radilo o velikodušnoj američkoj ponudi. Ponovo je govorio i o umirovljenju brigadira Elvisa Burčula, bivšeg zapovjednika Počasno-zaštitne bojne, a protivno zahtjevu načelnika Glavnog stožera. Uvjeren je da je ministar Banožić ponizio Burčula što je, kaže, tema o kojoj će razgovarati samo s premijerom.

- Kada ja krenem koristiti svoje ustavne ovlasti neće biti dobro. Ja mogu razriješiti bilo koga. Je li to način? Ne, neću, to je pitanje vojničke časti koju neki ljudi ne razumiju-poručio je predsjednik.

Što se tiče buduće suradnje s Banožićem, poručio je kako ona ovisi o ministru koji, podsjeća, za razliku od vrhovnog zapovjednika, nije izabran direktno.

- On može ludovati. Tko ga tu potiče, jel ga neko huška? Mi imamo krivca u vidu – rekao je Milanović, no za razliku od ranijih izjava, jučer je zaključio kako "huškač" u ovoj priči nije Plenković.

- Plenković je neodgovoran. Tu ima ljudi kojima taj konflikt odgovara – kazao je predsjednik. Kritizirao je i odluku kojom je Banožić zabranio Oružanim snagama RH da pružaju bilo kakvu potporu Uredu predsjednika Republike pa čak i u svrhu protokolarnih aktivnosti bez njegove suglasnosti.

- Ta priča da će ministar kontrolirati vrhovnog zapovjednika.. jesu li ti ljudi normalni? – bio je oštar Milanović, uvjeren da se radi o napadu na ustavnu poziciju predsjednika Republike koji, poručuje, neće proći. Uz to, zaprijetio je da će se uskoro razotkriti brojne nezakonitosti za koje je odgovoran Banožić, tvrdeći da su se državni resursi HV- a i mornarice koristili u privatne svrhe bez naplate.

Nakon predsjednika, konferenciju za novinare održao je i premijer Plenković, koji pak tumači kako na sjednici Vijeća za obranu nije bilo nesuglasica oko stanja i opremljenosti vojske. Radilo se, kaže, tek o nijansama u formulaciji. Što se tiče spora oko zakonskih ovlasti ministra obrane i predsjednika, Plenković, za razliku od Milanovića, tumači kako se predsjednik načelniku Glavnog stožera ne treba obraćati izravno, nego posredstvom ministra obrane, kada je riječ o korištenju vojnih resursa za potrebe Pantovčaka. Ipak, ne negira da u Zakonu o obrani postoje nejasnoće, zbog čega ne isključuje mogućnost njegove izmjene.

- Mi ćemo razmisliti o tome što i kako i da li treba promijeniti zakon, nije isključeno – poručio je premijer.

Sam sastanak Vijeća za obranu nazvao je "nadrealnim u nekim segmentima", a poručio je i kako se nada da je načelnik Glavnog stožera Robert Hranj dobro te da "uživa slobodu govora kao i svi". Na sastanku je, tvrdi Plenković, "bilo situacija situacija gdje se načelniku na direktne upite nije dalo da govori", što bi značilo da je Milanović načelniku na licu mjesta zabranio da odgovara na pitanja premijera ili drugih članova Vlade.

Na ovu njegovu tvrdnju s Pantovčaka su odmah uzvratili da premijer laže.

- Reći da admiralu Robertu Hranju nije bilo dopušteno govoriti na sastanku bezočna je laž. Upravo suprotno, nije bilo dopušteno da se beskrupulozno manipulira s načelnikom Glavnog stožera OSRH. Ne može višenamjenska Plenkovićeva ulizica omalovažavati jednog od najboljih hrvatskih časnika kojemu nije ni do koljena znanjem, a da ne govorimo ponašanjem. To mu dopustiti bilo bi nadrealno – stoji u priopćenju iz Ureda Predsjednika.