Cijene goriva divljaju, aviokompanije režu letove: Croatia Airlines ukida 900 letova

Nagli rast cijena mlaznog goriva nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku izazvao je ozbiljne poremećaje u svjetskom zračnom prometu. Prema podacima analitičke kuće Cirium, aviokompanije su tijekom svibnja otkazale oko 13 tisuća letova, čime je iz prodaje nestalo gotovo dva milijuna sjedala.

Riječ je o najvećem udaru na zračni promet od pandemije koronavirusa, a dodatni pritisak stvara snažan rast troškova goriva. Njemačko ministarstvo gospodarstva objavilo je kako je Izrael spreman pomoći Berlinu opskrbom kerozinom i prirodnim plinom, no detalji mogućih isporuka zasad nisu poznati.

Posljedice krize osjete se i u Hrvatskoj. O situaciji u Croatia Airlinesu za RTL Danas govorio je direktor komercijalnih poslova kompanije Slaven Žabo. "Negativna geopolitička situacija negativno je utjecala na cijenu goriva. Cijena mlaznog goriva udvostručila se u periodu od izbijanja krize i rasla je snažnije nego cijena sirove nafte. Trenutačni troškovi mlaznog goriva svim će zračnim prijevoznicima, pa i Croatia Airlinesu, u ovom periodu izazvati višemilijunske gubitke", objašnjava Žabo.

U kompaniji su, kaže, odmah aktivirali krizne mjere kako bi ublažili financijski udar. "U tvrtki smo od izbijanja krize implementirali krizno upravljanje i troškove pokušavamo kompenzirati kroz optimizaciju mreže letenja, kapacitete i podizanje učinkovitosti."

Pod optimizacijom, pojašnjava, podrazumijeva se i smanjenje broja operacija. "Optimizacija podrazumijeva usklađivanje kapaciteta s trenutačnom potražnjom troškova samog letenja i iznosa prihoda po pojedinoj ruti, uz naravno i otkazivanje letova." Croatia Airlines tako je u idućem kvartalu smanjio planirani opseg letenja za pet posto. "Croatia Airlines u predstojećem kvartalu provela je optimizaciju, odnosno otkazali smo pet posto od planiranog broja letova, a planirali smo izvesti 27.000 operacija", kaže Žabo.

Riječ je o približno 900 otkazanih letova, iako kompanija u vrhuncu sezone dnevno obavlja i do stotinu operacija. Rast troškova mogao bi se odraziti i na cijene karata, no precizne procjene zasad nema. "Cijene karata se danas planiraju u izrazito volatilnom periodu. Osim cijene goriva na njih utječu ostali troškovni elementi, ali i potražnja po pojedinoj ruti i kretanje cijena konkurencije. Osim same cijene goriva, koja je ključni troškovni element, na cijene karata u predstojećem periodu utjecat će i cijene ostalih dionika koji su podizali svoje cijene. Primjerice, u Hrvatskoj je Zračna luka Zagreb od 1. lipnja najavila povećanje od 20 posto, što će kroz putničku pristojbu direktno utjecati na visinu cijene karata", navodi Slaven Žabo.

Dodaje kako je trenutačno teško procijeniti koliki bi rast cijena mogao uslijediti. "U ovom trenutku teško je projicirati te iznose. Cijene karata u ovim okolnostima idu i dolje i gore jer ovise i o potražnji po pojedinoj ruti. Primjerice, u prvom kvartalu ove godine cijene u domaćem prometu su i pet posto niže", govori Žabo.

Unatoč izazovima, kompanija tvrdi da joj je prioritet zadržati konkurentnost hrvatskog zračnog prometa. "Ono što je bitno je da će Croatia Airlines u ovom trenutku, unatoč troškovima, biti fokusirana ostati konkurentnom i osigurati stabilnu i konkurentnu povezanost Republike Hrvatske", dodaje Žabo.

Na pitanje može li kompanija izbjeći poskupljenje karata, kratko poručuje da će "vrijeme pokazati". U Croatia Airlinesu zasad ne očekuju ozbiljnije posljedice za turističku sezonu. "U ovim negativnim geopolitičkim okolnostima pozitivno je snažan operativni rast Croatia Airlinesa u prvom dijelu godine. Za prva četiri mjeseca ostvarili smo rast broja putnika od 23 posto, odnosno prevezli smo gotovo 100.000 putnika više. Taj rast snažno je doprinio turističkom rezultatu prvog dijela godine, koji je pozitivan. Gledajući te brojke, ali i trenutačno stanje bookinga, imamo razloga za optimizam i možemo očekivati dobru sezonu", zaključuje Žabo.