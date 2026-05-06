Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ON SE PROTIVI IZRUČENJU

U Hrvatsku stigle Pavlekove stvari: Šest mobitela, 25 bankovnih kartica i crna knjiga

Vedran Pavlek
Foto: Drago Sopta/Cropix
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
06.05.2026.
u 19:29

Pavlek jasno pokazuje da se ne želi vratiti u Hrvatsku: nakon što je iz Turske otputovao preko Dubaija u Kazahstan, ondje se i pred sudom u Almatyju usprotivio izručenju, zbog čega mu je određen istražni zatvor u trajanju od 40 dana

U Hrvatsku su diplomatskom poštom već stigli predmeti oduzeti Vedranu Pavleku u Turskoj, a riječ je o potencijalno važnim dokazima koje sada analizira USKOK – među njima su šest mobitela, 25 bankovnih kartica, čitač kartica, laptop, USB-ovi, eksterni disk te crna bilježnica sa šifrom, javlja Dnevnik.hr.

Istodobno, Pavlek jasno pokazuje da se ne želi vratiti u Hrvatsku: nakon što je iz Turske otputovao preko Dubaija u Kazahstan, ondje se i pred sudom u Almatyju usprotivio izručenju, zbog čega mu je određen istražni zatvor u trajanju od 40 dana. O njegovoj žalbi tek treba odlučiti viši sud, što bi moglo dodatno produljiti postupak izručenja, a konačnu odluku na kraju donosi ministar pravosuđa. Još uvijek nije poznato koje je razloge naveo u žalbi.

Da podsjetimo, bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu. Trebao bi biti izručen Hrvatskoj, a kada će se to dogoditi, ovisi o Pavleku i tome pristaje li ili ne na izručenje te hoće li se žaliti na taj zahtjev, pa će tako i procedura biti brža ili pak sporija. 

Uhićenje prvoosumnjičenog u aferi teškoj čak 30 milijuna eura rezultat je zajedničke akcije MUP-a i kazahstanska policije s obzirom na to da je Pavlek, nakon što je napustio Istanbul, u kojem je bio u trenutku izbijanja afere, lociran u Kazahstanu. Nije odsjeo u hotelu, već na privatnoj lokaciji izvan glavnoga grada. Interpolova tjeralica protiv Pavleka raspisana je krajem ožujka, kada je i javnost doznala za razrađenu shemu po kojoj je ekipa na čelu s Vedrom Pavlekom iz saveza izvukla silne milijune tijekom zadnjih dvadesetak godina.

Uhićen je Vedran Pavlek!
Vedran Pavlek
1/11
Ključne riječi
Vedran Pavlek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!