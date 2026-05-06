U Hrvatsku stigle Pavlekove stvari: Šest mobitela, 25 bankovnih kartica i crna knjiga

U Hrvatsku su diplomatskom poštom već stigli predmeti oduzeti Vedranu Pavleku u Turskoj, a riječ je o potencijalno važnim dokazima koje sada analizira USKOK – među njima su šest mobitela, 25 bankovnih kartica, čitač kartica, laptop, USB-ovi, eksterni disk te crna bilježnica sa šifrom, javlja Dnevnik.hr.

Istodobno, Pavlek jasno pokazuje da se ne želi vratiti u Hrvatsku: nakon što je iz Turske otputovao preko Dubaija u Kazahstan, ondje se i pred sudom u Almatyju usprotivio izručenju, zbog čega mu je određen istražni zatvor u trajanju od 40 dana. O njegovoj žalbi tek treba odlučiti viši sud, što bi moglo dodatno produljiti postupak izručenja, a konačnu odluku na kraju donosi ministar pravosuđa. Još uvijek nije poznato koje je razloge naveo u žalbi.

Da podsjetimo, bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu. Trebao bi biti izručen Hrvatskoj, a kada će se to dogoditi, ovisi o Pavleku i tome pristaje li ili ne na izručenje te hoće li se žaliti na taj zahtjev, pa će tako i procedura biti brža ili pak sporija.

Uhićenje prvoosumnjičenog u aferi teškoj čak 30 milijuna eura rezultat je zajedničke akcije MUP-a i kazahstanska policije s obzirom na to da je Pavlek, nakon što je napustio Istanbul, u kojem je bio u trenutku izbijanja afere, lociran u Kazahstanu. Nije odsjeo u hotelu, već na privatnoj lokaciji izvan glavnoga grada. Interpolova tjeralica protiv Pavleka raspisana je krajem ožujka, kada je i javnost doznala za razrađenu shemu po kojoj je ekipa na čelu s Vedrom Pavlekom iz saveza izvukla silne milijune tijekom zadnjih dvadesetak godina.