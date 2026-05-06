Strava na A1: Vatrogasci psa izvlačili iz smrskane olupine, bio je kraj poginulog vlasnika

Teška prometna nesreća dogodila se sinoć u 21.36 sati na autocesti A1, na području općine Draganić, u kojoj su smrtno stradali 64-godišnji vozač i pas koji se nalazio u njegovu vozilu, dok je drugi pas ozlijeđen i zbrinut u veterinarskoj ustanovi.

Prema informacijama policije, nesreću je izazvao 33-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji je upravljao osobnim automobilom njemačkih registarskih oznaka u smjeru juga. Krećući se iza drugog vozila, nije držao potreban razmak, uslijed čega je udario u osobni automobil krapinskih registarskih oznaka kojim je upravljao 64-godišnji hrvatski državljanin. Od siline udarca vozilo krapinskih oznaka odbačeno je u zaštitnu metalnu odbojnu ogradu središnjeg pojasa autoceste, nakon čega se odbilo natrag na prometnu traku.

Na mjesto nesreće intervenirali su i vatrogasci DVD-a Jastrebarsko, koji su na svojoj Facebook stranici objavili kako su na intervenciju izašli s dva vozila i deset vatrogasaca. Potvrdili su da je jedna osoba izgubila život, kao i jedan pas, dok je drugi pas ostao zarobljen u vozilu te je spašen i predan na zbrinjavanje veterinarskoj službi u Karlovcu.

Očevidom je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu, a utvrđeno je da je smrtno stradali vozač bio vezan sigurnosnim pojasom. Zbog izazivanja prometne nesreće 33-godišnjak će, po završetku kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke. Promet na toj dionici autoceste bio je u prekidu do 2.10 sati u noći.