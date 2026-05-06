'NE OČEKUJEMO PANDEMIJU'

Markotić o hantavirusu: 'On je opasan, no ne širi se lako. Sve imamo spremno'

Alemka Markotić
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
06.05.2026.
u 23:03

Na nizozemskom kruzeru izbila je zaraza hantavirusom u kojoj su tri osobe preminule i tri evakuirane, a iako su zabilježeni rijetki prijenosi među ljudima, stručnjaci ističu da se virus ne širi lako i da ne prijeti pandemijom poput COVID-a.

Agonija više od stotinu putnika na nizozemskom kruzeru, na kojem se pojavila zaraza hantavirusom, i dalje traje. Brod je krenuo prema Kanarskim otocima, gdje bi se putnici napokon trebali iskrcati, nakon što su na plovilu već zabilježeni smrtni slučajevi i evakuacije. Na kruzeru je izbila zaraza uslijed koje su tri osobe preminule, dok su još tri evakuirane. Dodatnu zabrinutost izazvala je informacija da su u dva slučaja potvrđeni prijenosi virusa s čovjeka na čovjeka, iako se isprva smatralo da to nije moguće.

O situaciji je u Dnevniku Nove TV govorila ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić, koja je pojasnila da zasad nema dokaza da je virus mutirao. Objasnila je i da je, s obzirom na područje u kojem se sve događalo, najvjerojatnije riječ o virusu Andes. "To je jedini hantavirus koji se prenosi s čovjeka na čovjeka", objasnila je. Virus Andes obično izaziva infekcije na području Čilea i Argentine, a Markotić je navela da je prvi nizozemski par, koji je preminuo, prije ukrcavanja na brod boravio u nekim područjima Argentine. "Ne zna se još točno gdje su boravili, ali vjerojatno su išli na izlete u ruralna područja, u kojima su mogli dobiti infekciju. Sporno je i područje najjužnijeg grada, gdje su pristali i ukrcali se – teorijski postoji mogućnost i da je iz tog područja došla infekcija", rekla je.

Na pitanje može li se virus proširiti kao COVID, Markotić je odgovorila da se to ne očekuje. "COVID se širi vrlo brzo i na nekakvim udaljenim kontaktima. Ovdje treba dulje vrijeme i vrlo blizak kontakt. Do sada informacije koje imamo iz kliničkih ispitivanja pokazuju da je riječ uglavnom o članovima obitelji, a virus se eventualno prenese i na liječnika, dok ne shvate o čemu se radi i ne primijene zaštitnu opremu", rekla je. 

Dodala je da je riječ o opasnom virusu jer ima visoku smrtnost, ali i naglasila da se ne širi lako među ljudima. "On je opasan kao i svaki drugi virus koji je visoko smrtonosan. Ovaj ide negdje do 50-60 posto, ali ono što je za sada dobro je da se taj virus ne širi lako i brzo između ljudi, tako da nekakve epidemije, pandemije, za sada, po tipu COVID-a – ne očekujemo", poručila je Markotić. Komentirala je i pitanje karantene za osobe koje su bile u kontaktu s oboljelima. Prema njezinim riječima, bolesni bi trebali biti u izolaciji, a oni koji su bili u kontaktu u karanteni. "To bi trebalo trajati onoliko koliko traje inkubacija. Kod ove bolesti, kod ovih virusa, ona može trajati do osam tjedana od kontakta. Međutim, pretpostavljam da će se tek odlučiti o karanteni ako se vidi koji su doista ljudi bili u kontaktu s oboljelima. Onda oni idu, ne svi koji su bili na brodu", objasnila je.

Markotić je na kraju poručila da Hrvatska ima spreman protokol u slučaju da se pojavi bolesnik ili osoba koja je bila u kontaktu s oboljelima. "Ako bi došao bilo tko od bolesnika koji je bio u kontaktu na nekakvom letu ili slično, mi imamo sve spremno – od dijagnostike do izolacije. Bit će nam za mjesec dana potpuno gotovi i najmoderniji odjeli za izolaciju, ali i bez toga smo spremni. Uz to stiže, ne daj Bože, i nova autopsijska dvorana", zaključila je Markotić.

