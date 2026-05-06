VIDEO Policajac u Senju skoknuo do bankomata, auto mu završio u moru

U senjskoj gradskoj luci danas se dogodio nesvakidašnji incident koji je privukao pozornost brojnih prolaznika. Naime, portal Lika online piše da je službeno policijsko vozilo završilo u moru uz rivu. Prema informacijama s mjesta događaja, policijski službenik nakratko je izašao iz automobila kako bi otišao do bankomata. U tom se trenutku vozilo, iz zasad neutvrđenih razloga, pokrenulo i završilo u moru.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli drugi policijski službenici, kao i građani koji su se ondje zatekli, a prizor automobila u moru izazvao je znatiželju i okupljanje prolaznika. Srećom, u incidentu nitko nije ozlijeđen. Na vozilu je nastala manja materijalna šteta, a očekuje se njegovo izvlačenje iz mora te utvrđivanje svih okolnosti događaja.

Inače, ako se nađete u automobilu koji je sletio s ceste u vodu, važno je djelovati brzo i oprezno. Glavni cilj zarobljenih osoba treba biti izlazak iz vozila kroz bočni ili krovni prozor. Međutim, osobe koje se nađu u takvoj situaciji trebaju imati na umu da je vrlo teško razbiti prozor automobila pod vodom, a električni prozori ostaju u funkciji vrlo kratko u kontaktu s vodom. Korake za postupanje objavio je njemački autoklub ADAC.

Kada auto dođe u kontakt s vodom, slijed događaja ovisi o visini s koje je pao te njegovoj brzini i kutu udara. Auto će većinom nekoliko minuta nastaviti plutati na površini u uspravnom položaju. Kada voda počne prodirati u automobil, on počinje tonuti. Vozila s motorom na prednjoj strani najčešće se naginju prema naprijed, a ona za motorom na stražnjoj strani unazad. Moguće je i okretanje automobila, ovisno o struji vode i distribuciji težine. Osobe unutar automobila često postanu dezorijentirane ovim kretnjama.

Prema preporuci stručnjaka iz autokluba, nakon kontakta s vodom putnici trebaju odmah otkopčati sigurnosne pojaseve i reći ostalima da jednako postupe. Zatim upaliti svjetla kako bi prolaznici mogli lakše uočiti vozilo u vodi. Potom je potrebno spustiti sve bočne prozore i otvoriti krovni prozor. Čak i ako voda uđe u automobil, električni prozori uglavnom još kratko nastavljaju raditi. Potom je potrebno izaći kroz otvorene prozore prije no što automobil potpuno potone i, ako je moguće, što manje paničariti. Ako ne možete otvoriti prozore, preporučuje se da ih pokušate razbiti tvrdim i oštrim objektom. Bočni prozori uglavnom su sastavljeni od jednoslojnog sigurnosnog stakla i njih je moguće razbiti. Prednje staklo je čvršće. Razbijanje bočnih prozora je gotovo nemoguće pod vodom. Nakon uspješnog izlaženja iz auta potrebno je pomoći putnicima u stražnjem dijelu automobila.

Stručnjaci upozoravaju i na postupke koje treba izbjegavati. Nemojte pokušavati otvoriti vrata jer će pritisak vode s vanjske strane uglavnom to onemogućiti. Otvaranje vrata isto tako ubrzava punjenje automobila vodom i smanjuje mogućnost preživljavanja putnika na zadnjim sjedalima. Nemojte čekati da se auto napuni vodom, iako je tada lakše otvoriti vrata u takvim slučajevima često nastupi panika. Sve ranije navedeno primjenjuje se i u slučaju kada električni automobil padne u vodu. Komponente takvih automobila su vodootporne. Osobe koje svjedoče ovakvom incidentu trebale bi odmah obavijestiti službe za pomoć i pomoći osobama koje izlaze iz auta imajući na umu vlastitu sigurnost.