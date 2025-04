Plenković u Mostaru: Rješenja za BiH moraju doći iznutra, bez stranog utjecaja

Hrvatski premijer Andrej Plenković ocijenio je u ponedjeljak u Mostaru kako bi bio loš nastavak separatističkih poteza Republike Srpske, te je pozvao na unutarnji dijalog i povratak europskom putu zemlje, što uključuje izbornu reformu i prestanak preglasavanja tamošnjih Hrvata. „Zabrinuti smo zbog trenutne krize koja traje. Smatramo da je ona dosta ozbiljna“, rekao je Plenković nakon sastanka s čelnikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem.

Ocijenio je kako je važno „da se vrate svi u ustavne okvire“ i da se smanje tenzije kako bi se „izbjegle daljnje napetosti“, a Bosna i Hercegovina usmjerila prema „stabilnosti, ekonomskom prosperitetu i europskom putu“. Posljednja eskalacija krize nastala je nakon prvostupanjske presude čelniku RS-a Miloradu Dodiku, te poteza vlasti toga entiteta kojim se osporava rad državnih institucija.

„Naša je temeljna pozicija da situaciju u Bosni i Hercegovini trebaju urediti, stabilizirati i voditi institucije u Bosni i Hercegovini i predstavnici političkih stranaka koji dobivaju povjerenje od građana Bosne i Hercegovine, bez obzira kojem narodu pripadali“, kazao je. Lošim je ocijenio poteze vlasti RS-a kojim osporavaju rad državnih institucija te najavljuju mogućnost odcjepljenja od BiH. „Sve tendencije koje bi dolazile iz redova političkih predstavnika u Republici Srpskoj, osobito lidera SNSD-a, koje bi vodile prema jačanju separatizma, su loše“, istaknuo je.

Upitan hoće li druge zemlje EU slijediti primjer Austrije i Njemačke u uvođenju sankcija Miloradu Dodiku i drugim srpskim dužnosnicima, Plenković je rekao kako unutar EU neće biti jedinstvenog stava.

„Mi nismo u istoj poziciji kao zemlje koje nisu prvi susjedi. Mi s te strane želimo slati umirujuće poruke koje će ohrabrivati dijalog“, rekao je. Na novinski upit o blokadi državnog Doma naroda BiH kojim su bošnjački zastupnici prošloga tjedna spriječili raspravu o prijedlogu Izbornoga zakona što ga je predložio HDZ BiH, hrvatski premijer je pozvao na prestanak praksa preglasavanja Hrvata u BiH u Predsjedništvu zemlje.

„Za nas je to tema koja je u biti conditio sine qua non bilo kakvog stvarnog napretka Bosne i Hercegovine“, rekao je Plenković, upozorivši da je sadašnja situacija nepravedna prema Hrvatima u BiH. „Taj mali korak za druge narode, a veliki za hrvatski narod, preduvjet je skladnog funkcioniranja Bosne i Hercegovine“, dodao je. Čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović istaknuo je važnost izmjene Izbornog zakona i optužio bošnjačke stranke za blokadu. Poručio je da „blokade nisu dobre, pogotovo da to rade Bošnjaci u ovakvoj situaciji krize“.

„Blokada Doma naroda od strane bošnjačkog kluba prošle godine trajala je sedam mjeseci. Nadam se da ove godine neće toliko trajati“, kazao je Čović. Naglasio je kako su hrvatske stranke ponudile rješenja, ali se o njima nije ni raspravljalo. „Svi oni koji imaju bolja rješenja od onih koje smo mi ponudili – ja bih se veselio da ih ponude“, rekao je.