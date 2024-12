Plenković: 'Sve škole morat će se obavezno zaključavati'

Premijer Andrej Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević su se obratili medijima nakon sastanka s članovima Vlade na kojem su razmijenili informacije o tragediji u OŠ Prečko i koordinirale daljnje aktivnosti oko sigurnosti u školama i psihološke podrške za učenike, roditelje i djelatnike škole.

"Prema informacijama koje imamo ne možemo reći da je riječ o događaju koji je ideološki obojan ili da ima terorističke elemnte. Mislimo da je riječ o događaju koji je nastao zbog zdravstvenih poremećaja mlađeg punoljetnika koji je počinio ovo djelo. No, ovakav događaj otvara niz pitanja koja se odnose prije svega na sigurnost u našim školama i sigurnost djece" rekao je Andrej Plenković.

"Odlučili smo u nekoliko dana dok će trajati praznici vidjeti što možemo dodatno učiniti u pogledu sigurnosti. Od toga da se sve školske institucije obavezno zaključavaju, jednako tako i tehnička poboljšanja u odnosu na vrste vrata koja se koriste u školama. Dakle, da ne može više doći do situacija da netko ulazi u škole, a da u tom trenutku nema nikoga od tehničkog osoblja na porti." kazao je Plenković. "Dodatno je bitno da se u sistematizacijama škola predvidi mjesto za osobe koje bi bile kvalificirane raditi na tom mjestu i koje imaju vještine za to, a da to nije spremačica ili domar" dodao je.

Gradonačelnik grada Zagreba, Tomislav Tomaševič je još jednom izrazio sućut preminulog učenika i obiteljji svih žrtava. "Svi ljudi u Hrvatskoj danas osjećaju šok i nevjericu i neizmjernu tugu, a u tom smislu su Vlada i Grad sutrašnji proglasili danom žalosti. Međutim, ono što je ključno svi postavljaju pitanje kako se ovo dogodilo i kako da se ovo više ne ponovi. Razmjenili smo informacije što se danas dogodilo, a i odgovorili smo se da se iskoristi ovih dva tjedna praznika da se podigne razina sigunosti ne samo u zagrebačkim školama nego u svim školama u Hrvatskoj" kazao je gradonačelnik.

"Zajedno ćemo raditi na riješenjima. Smatram da je to odgovorno" dodao je. Također je napomenuo kako je važno uvesti protokole za sigurnost učenika u sve škole kako se ovako što ne bi ponovilo. Istaknuo je kako je potrebno dodati vrata koja se neće moći tako lako otvoriti izvana. Kaže kako je potrebna sistematizacija škola kako bi se osigurao zaposlenik koji će se pobrinuti za sigurnost. "Ti neće biti netko iz zaštitarske tvrtke tko često mijenja radno mjesto, već netko tko će biti dio kolektiva škole", dodao je Tomašević.

Nakon premijera i zagrebačkog gradonačelnika, medijima se obratio i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. "Već smo nekoliko puta diskutirali o uvođenju mogućih detektora, no to nigdje nije zaživjelo, barem praksa pokazuje da bi ulazak i izlazak djece iz škole bio itekako otežan pogotovo u velikim školama. Razgovarali smo o mjerama koje bi išle odmah nakon završetka školskih praznika. Neke su naputci u smislu zaključavanja vrata nakon ulaska djece u školu, kako nitko ne bi mogao bez da kontaktira ući u školu, do toga da ćemo izmjeniti neke pravilnike i propise u sistematizacijama radnih mjesta" kazao je ministar.

