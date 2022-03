Plenković s Janšom: Ako Slovenija krene s gradnjom drugog bloka NE Krško, pratit ćemo ih

Premijer Andrej Plenković sastao se u Banskim dvorima sa slovenskim kolegom Janezom Janšom.

- Ovo je jedan od naših brojnih susreta u proteklih nekoliko godina otkad paralelno obnašamo dužnosti i u tom razdoblju možemo konstatirati da smo zaista unaprijedili i ozračje u našim odnosim i ukupnu atmosferu među narodima koja je bitno bolja, gdje nema tenzije, sve probleme koji postoje nastojimo riješiti i tiho i na način da to bude na zadovoljstvo obje zemlje, obje vlade i oba naroda - rekao je premijer Andrej Plenković.

Kazao je i kako je trenutni iznos robne razmjene između Hrvatske i Slovenije 5,6 milijardi eura.

- Razgovarali smo i o aktualnim pitanjima, ruskoj agresiji na Ukrajinu i sve posljedice koje ona ima. I Slovenija i Hrvatska su vrlo jasne i rezolutne oko karakterizacije te agresije od prvog dana. Posljedice se osjećaju na dva temeljna pitanja, jedno je velika izbjeglička kriza. I Hrvatska i Slovenija su izrazile spremnost da prime ukrajinske izbjeglice. Spremni smo i dalje pomoći našim prijateljima u Ukrajini. Drugo izrazito važno pitanje je pitanje energetike, na temelju toga smo se dogovorili da se već idući tjedan u Zagrebu sastanu naši ministri - rekao je Plenković.

Upitani su o situaciji u Piranskom zaljevu.

- Naš prijedlog je kontinuirano takav da bismo trebali omogućiti situaciju u kojoj ne idemo prema slovenskim ni hrvatskim ribarima s kaznama. Trenutni sustav nema efekta. Naš je dojam da bismo što više trebali relaksirati te odnose. Trebali bi naći neku vrstu privremenog režima. Trebamo napraviti dodatne napore koji bi doveli do konačnog rješenja - kazao je Plenković.

Govorili su i o nuklearnoj elektrani Krško, odnosno njezinoj nadogradnji.

- Ako Slovenija krene tim putem, pratit ćemo ih 50-50. Nuklearna elektrana Krško predstavlja 15 posto električne energije koju ima Hrvatska elektroprivreda, to je za nas važno - rekao je Plenković.

- Slovenija godišnje treba milijardu kubičnih metara plina. Potrebno je razmišljati o gradnji novih plinovodnih kapaciteta, bit će na raspolaganju znatna sredstva, to je jedan od prioriteta za cijelu Europu. Što se tiče plana za drugi blok nuklearke Krško, odluka je već prihvaćena. Lokacija je rezervirana, okoliš je sklon tom projektu. Slovenija se obvezala da će zatvoriti termoelektranu Šoštanj. To možemo napraviti onda kada će raditi drugi blok nuklearne elektrane Krško. Uvjeren sam da će od početka gradnje do puštanja u rad proći manje vremena nego što je to bilo kod prvog bloka - rekao je Janša.