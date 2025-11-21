Naši Portali
DANI HRVATSKOG TURIZMA

Plenković: 'Rezultati turizma sjajni, ali i cijene važne i moraju biti razumne'

Zagreb: Održana 128. sjednica Vlade
Foto: Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Tatjana Miščančuk/Hina
21.11.2025.
u 19:56

Turisti se sada, dodao je, najviše odlučuju za putovanje i odmore na temelju cijena; i sektor mora biti svjestan kako naša velika emitivna tržišta, npr. Italija, gdje je bio neki dan, godinama provodi kampanju prema svojim građanima da ljetuju u Italiji

U hrvatskom turizmu ove su godine ostvareni sjajni rezultati u predsezoni i posezoni, ali cijeli sektor mora biti svjestan važnosti cjenovne politike, da cijene budu razumne i prihvatljive te da potiču turiste doći u Hrvatsku, poručio je premijer Andrej Plenković s Dana hrvatskog turizma u Dubrovniku. Premijer je to istaknuo na sjednici Vijeća za upravljanje razvojem turizma, koja se ove godine održava treći puta u sklopu Dana hrvatskog turizma (DHT), pri čemu je i zahvalio svima u sektoru i članovima Vijeća (ministrima i drugima). Naglasio je kako su DHT trenutak da se pošalju važne poruke "od naučenih lekcija turističke sezone ove godine, do priprema za iduću sezonu”.

"Do sada ove godine dosegnute su brojke u turizmu koje se već u pravilnim intervalima ponavljaju, a to je da je do sada došlo 21 milijun turista i ostvareno oko 109 milijuna noćenja. Do kraja godine će to biti više od 21 milijuna turista i skoro 110 milijuna noćenja. Podaci za ovu godinu pokazali su i sjajne rezultate u predsezoni i sada u posezoni; i važno je razmisliti dobro o cjenovnoj politici”, rekao je premijer Plenković.

Naglasio je da su turizam i s njime povezani sektori važni generatori rasta hrvatskog BDP-a koji će ove godine rasti 3,2 posto, a po projekcijama Vlade idućeg godine za 2,7 posto, što je „praktično duplo više nego projekcije europodručja i EU”. „Taj kontinuirani napor i Vlade RH i naravno svih u privatnom sektoru je da što prije hvatamo i lovimo korak s onim zemljama EU koje su ušle u EU prije nas, i da to bude realizirano kroz naš treći mandat”, dodao je premijer.

Vjeruje i da će se sve što se radi u hrvatskom turizmu u promociji u Europi i svijetu, donijeti i rezultate - i u priobalnom i kontinentalnom turizmu, u kojem su i investicije velike. Plenković je naglasio kako mu je drago što se DHT održavaju u Dubrovniku, „perjanici hrvatskog, jadranskog pa i mediteranskog turizma".

Turisti se sada, dodao je, najviše odlučuju za putovanje i odmore na temelju cijena; i sektor mora biti svjestan kako naša velika emitivna tržišta, npr. Italija, gdje je bio neki dan, godinama provodi kampanju prema svojim građanima da ljetuju u Italiji. Slično sada radi i Njemačka, i ako nemamo velikih stopa rasta iz tih zemalja, znak je da imaju manje novca koje onda troše tamo gdje su cijene malo niže, ocijenio je.

„Taj kontekst treba jako dobro 'ugraditi' u našu cjenovnu politiku i to je ključ, jer sve drugo Hrvatska zapravo ima, i prometne i druge prednosti”, poručio je premijer. Na Vijeću su razgovarali, otkrio je, o svim temama, poput zakona o gradnji koji je danas 'otišao' u prvo čitanje u Sabor, o zakonu o prostornom uređenju koji je jako važan i okupira ljude u turizmu, posebice ulagače, kao i o pomorskom dobru, zakonu o strancima, rezultatima ove godine, održivom turizmu i drugom.

Na toj je sjednici bila i nova glavna tajnica Svjetske turističke organizacije-UN Tourism Shaikha Nasser Al Nowais, s kojom je razgovarao i o otvaranju Centra za razvoj održivog turizma u Zagrebu, u suradnji sa tom organizacijom. Za održivi turizam premijer je rekao kako on vodi računa i o okolišu i o ljudima, da nije velika gužva, da je dobra prometan povezanost,  da se i stanovnici i turisti dobro osjećaju te da sve to ima i ekonomsku korist.

Nakon sjednice Vijeća, ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je kako  je Hrvatska ta koja ne samo da prati nego i stvara trendove, a za sektor je najvažnije da shvate kako  se trendovi značajno mijenjaju i da svi moraju voditi računa o konkurentnosti cijena.

„To znači ako planirate zadržati cijene kao ove godine, morate ulagati u imovinu, ljude i uslugu, ili treba napraviti korekciju cijena. Ako to ne napravimo nisam siguran da 2026. možemo ponoviti ovogodišnje rekordne rezultate”, upozorio je Glavina. Direktor HTZ-a Kristjan Staničić izjavio je nakon Vijeća da se „svi trebamo uhvatiti posla i sinergijom damo sve od sebe u pripremi iduće godine; da uložimo još više u promociju i pokušamo ponoviti i iduće godine rezultate ove”.

Ključne riječi
dani hrvatskog turizma Andrej Plenković BDP turizam

