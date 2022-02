Plenković prozvao Piculu za 'očajan amandman', Picula uzvratio: 'Očajna interpretacija premijera koji luta'

Nakon što je premijer Andrej Plenković danas u Bruxellesu komentirao da je Tonino Picula napisao “očajan amandman” na temu Bosne i Hercegovine u izvješću o vanjskoj i sigurnosnoj politici Europske unije, usvojenom ovoga tjedna u Europskom parlamentu, SDP-ov europarlamentarac uzvraća komentarom da je riječ o “očajnoj interpretaciji premijera”.

Time se svađa između HDZ-ovih europarlamentaraca i Picule, o kojoj smo pisali u tiskanom izdanju Večernjaka od petka, dodatno proširila. HDZ-ovci su, podsjetimo, u priopćenju optužili Piculu da njegov amandman “insinuira da Hrvatska kao regionalni akter ima štetnu ulogu u BiH”, na što im je Picula jučer odgovorio da je to laž te da HDZ podržava Dodikovo razbijanje BiH, s obzirom na to da je amandman primarno napisan kao osuda neustavnih, secesionističkih poteza Milorada Dodika i Republike srpske.

– Picula dođe s amandmanom na temu koja nema veze s izvješćem, i to u zadnji trenutak na plenarnoj sjednici EP-a, i formulira ga na očajan način. Očajan način! Gdje imate formulaciju “štetna uloga regionalnih aktera”. A tko su oni, na koga misli? Ne piše eksplicitno Hrvatska, ali tko su zemlje oko BiH? Pa nije oko BiH Bangladeš, nije oko BiH Čile, nije oko BiH Japan. Imate zastupnika Hrvatske koji je u stanju tako loše formulirati amandman. Pa normalno da ćemo biti protiv. Jer taj je amandman danas kontraproduktivan. Prvo, jer je protiv Hrvatske. Pa smo rekli ''ne''. A drugo, jer neće ništa pridonijeti pronalasku rješenja o ovom o čemu ja govorim. Prioritet nije to, prioritet je riješiti Ustav i izborni zakon i onda ići na to – rekao je Plenković u izjavi novinarima danas u Bruxellesu.

Tekst amandmana, podsjetimo, kaže da Europski parlament “snažno osuđuje neustavne secesionističke poteze vlasti Republike srpske”, potom da “osuđuje štetnu ulogu koju igraju regionalni akteri i vanjsko uplitanje Rusije”, i na kraju se još “poziva Vijeće EU da uvede ciljane sankcije protiv Milorada Dodika i njegovih saveznika zbog koruptivnih radnji, kontinuirane destabilizacije zemlje, i podrivanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH”.

– Stvar je vrlo jasna. Riječ je o očajnoj interpretaciji amandmana od premijera čija vanjska politika luta između formalne podrške europskoj budućnosti BiH i ignoriranja politike najvećeg razbijača same BiH – komentirao je danas Tonino Picula Plenkovićevu izjavu.

– Ako je išta kontraproduktivno u ovoj situaciji, onda je to njegova dvolična politika vezivanja interesa hrvatskog naroda u BiH za licemjeran odnos šefa Republike Srpske i, posredno, za njegove sponzore u Beogradu, Budimpešti i Moskvi. A to su regionalni igrači na koje smo mislili. Dobro bi bilo da premijer svoju poziciju rastumači i Europskoj pučkoj stranci, čiji je HDZ još uvijek dio, a koja je uvjerljivo podržala moj očajni amandman – dodao je Picula.

