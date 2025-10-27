Plenković poručio Tomaševiću: Budi frajer Tomislave, pa zabrani sve

HDZ je održao zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora nakon nedjeljnih unutarstranačkih izbora. Premijer Andrej Plenković komentirao je novu zagrebačku čelnu osobu HDZ-a Ivana Matijevića, koji je u svojoj prvoj izjavi kritizirao stranku Možemo! i optužio je da želi zamijeniti hrvatski kršćanski identitet u Zagrebu „woke ideologijom“. Možemo! je uzvratilo da je Matijevićeva retorika „mrzilačka“, prenosi N1.

"Zagreb je jako bitan za HDZ. Svi strateški projekti u Zagrebu financirani su od HDZ-ove Vlade. Sretni smo da su se obnovile škole, gimnazije... Taj investicijski ciklus dolazi od Vlade. Moj odgovor retorici Možemo! je da možemo samo sanjati."

Premijer se osvrnuo i na kontroverzu oko koncerata Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb: "Ako su protiv, pa što su onda to dopustili? Ponovo se vraćaju na temu Thompsona. Bude li pjevao to što pjeva jedan dan, ne može pjevati drugi dan. Možeš u subotu, ne može u nedjelju. Budi frajer Tomislave, pa zabrani sve. Koja je to konzistentnost? To je potpuno nesnalaženje i pokušaj cenzure nečega što postoji 35 godina."