Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON SJEDNICE HDZ-A

Plenković poručio Tomaševiću: Budi frajer Tomislave, pa zabrani sve

Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na sjednicu šireg Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/8
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
27.10.2025.
u 18:50

"Zagreb je jako bitan za HDZ. Svi strateški projekti u Zagrebu financirani su od HDZ-ove Vlade. Sretni smo da su se obnovile škole, gimnazije... Taj investicijski ciklus dolazi od Vlade. Moj odgovor retorici Možemo! je da možemo samo sanjati."

HDZ je održao zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora nakon nedjeljnih unutarstranačkih izbora. Premijer Andrej Plenković komentirao je novu zagrebačku čelnu osobu HDZ-a Ivana Matijevića, koji je u svojoj prvoj izjavi kritizirao stranku Možemo! i optužio je da želi zamijeniti hrvatski kršćanski identitet u Zagrebu „woke ideologijom“. Možemo! je uzvratilo da je Matijevićeva retorika „mrzilačka“, prenosi N1

"Zagreb je jako bitan za HDZ. Svi strateški projekti u Zagrebu financirani su od HDZ-ove Vlade. Sretni smo da su se obnovile škole, gimnazije... Taj investicijski ciklus dolazi od Vlade. Moj odgovor retorici Možemo! je da možemo samo sanjati."

Premijer se osvrnuo i na kontroverzu oko koncerata Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb: "Ako su protiv, pa što su onda to dopustili? Ponovo se vraćaju na temu Thompsona. Bude li pjevao to što pjeva jedan dan, ne može pjevati drugi dan. Možeš u subotu, ne može u nedjelju. Budi frajer Tomislave, pa zabrani sve. Koja je to konzistentnost? To je potpuno nesnalaženje i pokušaj cenzure nečega što postoji 35 godina."
Ključne riječi
Marko Perković Thompson Tomislav Tomašević HDZ Andrej Plenković

Komentara 75

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
19:02 27.10.2025.

Budi frajer plenkoviću pa zabrani pupovcu bacanje cvijeća u Dunav na dan pada Vukovara za poginule agresore.

RU
Rugboj
19:29 27.10.2025.

Kakva je to stranka može o koja želi legalizaciju pedofilije

Avatar Banana man
Banana man
20:22 27.10.2025.

budi ti frajer i povuci istanbulski... uzrok svih zala

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja