Plenković: Poduzet ćemo sve mjere da prosječna mirovina do kraja mandata dosegne 800 eura

S vodstvom HSU-a Veselkom Gabričevićem i državnim tajnikom ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marinkom Lukendom raspravili smo prijedloge odredbi novog Zakona o mirovinskom osiguranju, objavio je to na svom X profilu ovog petka premijer Andrej Plenković. Kako je naveo, u skladu s ciljevima iz programa, Vlada planira poduzeti ''sve potrebne mjere da prosječna mirovina do kraja mandata dosegne 800 eura''. Uz to, Plenković je navo nekoliko dogovorenih mjera:

Redefiniramo formulu za usklađivanje mirovine u omjeru 85:15,

uvodimo trajni godišnji dodatak na mirovinu,

povećavamo mirovinu kroz bonifikacije za umirovljenike,

omogućujemo nove pogodnosti za umirovljenike koji rade u mirovini,

povećavamo staž majkama sa 6 na 12 mjeseci za svako dijete.

''Uz postojeći projekt izgradnje 18 centara za starije osobe, razgovarali smo o novom javnom pozivu za izgradnju dodatnih centara za starije diljem Hrvatske'', objavio je Plenković.