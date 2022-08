Plenković: Optužnica protiv hrvatskih pilota za nas ne postoji

Optužnica Srbije protiv hrvatskih pilota za navodne ratne zločine u Oluji za Hrvatsku kao predmet „ne postoji”, rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković, dodavši kako se taj stav neće „mijenjati ni milimetra”.

„Nadležnost Srbije u predmetima koji se tiču navodnih počinjenja kaznenih dijela na teritorijima drugih država, od strane državljana drugih država, za nas je neprihvatljiva već godinama, to ne dolazi u obzir”, rekao je hrvatski premijer na Bledu.

Apelacijski sud u Beogradu je 20. kolovoza potvrdio je rješenje Višeg suda u Beogradu kojim je potvrđena optužnica srpskog Tužiteljstva za ratne zločine protiv četvorice časnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) za ratne zločine počinjene u vojno redarstvenoj akciji Oluja 1995. godine.

Plenković je rekao da postoji međunarodna instanca, bivši Haaški sud i današnji Rezidualni mehanizam, te da stoga ne dolazi u obzir da Srbija „kao agresor u vremenu velikosrpskog režima Slobodana Miloševića” koja je napala Hrvatsku, BiH i Sloveniju pretendira biti država koja će podizati optužnice protiv hrvatskih pilota u vrijeme Domovinskog rata.

„Dakle, taj predmet za nas kao državu ne postoji”, naglasio je, dodavši da je Hrvatska tu jasna i „neće se mijenjati niti milimetra” te da se Srbija „jako, jako dobro mora suočiti sa svojom prošlošću i ulogom devedesetih godina”.

O eventualnom posjetu srbijanskog predsjednika Aleksandru Vučiću bivšem ustaškom logoru Jasenovac Plenković je rekao „o tom potom”.

Vučić, koji ponavlja „da ne želi na more nego u Jasenovac”, namjeravao je 17. srpnja posjetiti bivši logor, no u privatnom, nenajavljenom svojstvu, što su hrvatske vlasti odbile, navodeći da to nije u skladu s diplomatskom praksom.

„Zna se kako se najavljuje posjet drugim zemljama ako se tamo ne ide turistički”, rekao je Plenković u ponedjeljak.

