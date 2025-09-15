Plenković: Oporba parazitira na temama starim desetljećima, HDZ ostaje na desnom centru

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u ponedjeljak na aktualnom prijepodnevu u Saboru, a nakon toga dao je izjavu novinarima. Kazao je da je sjednica prošla očekivano, uz nastavak oporbenih optužbi o “fabriciranom povijesnom revizionizmu” i “promociji ustaštva”, no ustvrdio je da se to u društvu realno ne događa. "Počelo je novo zasjedanje Sabora, aktualac prema očekivanjima - kao što su proteklih dva i pol mjeseca polarizirali situaciju, nastavili su s konstrukcijama o fabriciranom povijesnom revizionizmu i promociji ustaštva, okrivljavanje HDZ-a i mene za to. Ali realno to u društvu danas ne postoji, to potvrđuju i istraživanja Eurobarometra gdje su vrijednosti za koje se najviše zanimaju mladi sasvim suprotnog od onog što bi ljevica htjela nametnuti. Vidjeli smo signale isključivosti, netolerancije, retoriku dehumanizacije od hipodromskih kapita. Logičan je nastavak politike ili mi ili oni" kazao je premijer, prenosi RTL.

Plenković je kritizirao i “retoriku dehumanizacije i isključivosti” s ljevice, ali i provokativne nastupe dijela desnice, zaključivši kako obje strane “parazitiraju na temama starim desetljećima”. "Mi smo odradili današnji aktualni sat, rastumačili javnosti različite pozicije isključive, netolerantne i dehumanizirajuće retorike ljevice te provokatorske nastupe krajnje desnih političkih predstavnika koji i jedni i drugi žele profitirati i parazitirati na temama koje egzistiraju zadnjih 35 godina, ali eto oni su se sjetili sada da bi baš to trebalo dominirati hrvatskim društvom, 25 godina u 21. stoljeću", naveo je.

Govoreći o mjerama Vlade, najavio je da će se na sutrašnjoj sjednici usvojiti novi paket pomoći građanima i poduzetnicima vrijedan oko 175 milijuna eura. Subvencije za struju i plin ostat će, ali u manjem obujmu, usmjerene ciljano prema ugroženim skupinama. Posebni vaučeri od 70 eura mjesečno dodijelit će se za 117 tisuća korisnika, uključujući socijalno ugrožene, branitelje i studente, dok cijena studentskog obroka ostaje 0,86 eura. Ograničenje cijena osnovnih prehrambenih proizvoda i dalje ostaje na snazi.

"Nastavit ćemo subvencije građanima te mikro, malim i srednjim poduzetnicima za cijenu struje i plina, ali ne kao ranije. Čitav okvir europske politike je da se, zbog postupne normalizacije na tržištu cijena energenata, vraća u ovu normalu koja nije kao što je bila prije energetske krize, koja je uzrokovana napadom Rusije na Ukrajinu. Ali se polako moramo vratiti u situaciju onoga u čemu živimo, a to je tržišno gospodarstvo" rekao je Plenković.

"Pritom, naravno, uz postupno otpuštanje mjera, gdje se nastavlja daljnje subvencioniranje i ljudi će i dalje plaćati jeftinije nego da nema tih mjera. Idemo s ciljanim, kalibriranim mjerama prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Osobito ugroženim skupinama s vaučerima od 70 eura i za struju i plin, to je 117 tisuća ljudi u Hrvatskoj koji će koristiti te vaučere, kao i pružatelji socijalnih usluga – od udomiteljskih obitelji, nezaposleni hrvatski branitelji, i važno - nastavak potpore u 25 gradova gdje postoje studentski centri, nastavak potpore za prehranu studenata pa će cijena obroka ostati 0,86 eura" dodao je.

Na pitanje o Thompsonovom koncertu, premijer je odgovorio kako odgovornost za njegovo održavanje leži na Gradu Zagrebu, koji je izdao dozvole. Podsjetio je da su se uoči koncerta širile najave o mogućim sigurnosnim incidentima, a koncert je, kako je rekao, prošao mirno i bez ozbiljnijih problema. Dodao je da su on i ministri prisustvovali probi jer je bilo važno nadgledati sigurnosne pripreme policije i zdravstvenih službi. "Možda je interes mene - čiji ministar kroz policiju radi pripremu koncerta, možda je i interes mene čija ministrica Hrstić kroz zdravstvene službe radi pripremu - da vidimo kako će to sve skupa proći. Ako je to problem i razlog za histerizaciju – onda su to lažne i izmišljene teze polarizacije koje provodi Milanović. Vodite računa, jedna od predstavnica u Saboru napisala je da ljudi koji su tamo došli, njih 500 tisuća, da je bila riječ o hipodromskim kopitima. Primjeri dehumanizacije su zastrašujući i nema dekvatne reakcije. Postoje dvostruki kriteriji koji su zaštitni znak hrvatskog medijskog prostora. Hvala Bogu da postoji HDZ na desnom centru s uključivim politikama i normalnom hrvatskom orijentacijom na rast gospodarstva", rekao je.

Plenković je optužio oporbu za “histerizaciju” i pokušaje političke polarizacije, tvrdeći da je rješenje u obrazovanju i jačanju društvene kulture, a ne u zabranama. Zaključio je da HDZ ostaje ključna snaga desnog centra koja vodi inkluzivnu politiku i osigurava gospodarski rast.