Nakon stanke od dva mjeseca, Sabor se vraća na posao

Hrvatski sabor danas, nakon dvomjesečne ljetne stanke, počinje jesensko zasjedanje koje bi, prema Ustavu, trebalo trajati do sredine prosinca. Zasjedat će na privremenoj lokaciji Vojnog učilišta Franjo Tuđman na zagrebačkom Črnomercu, s obzirom na obnovu zgrade Hrvatskog sabora koja je u tijeku. Na dnevnom redu 7. sjednice Sabora u ovom sazivu nalaze se 122 točke. Velika rasprava očekuje se već ove srijede kada je na rasporedu izvješće o radu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i državnih odvjetništava u prošloj godini. Odlukom da tu točku stavi na dnevni red u prvom tjednu zasjedanja, piše Hina, predsjednik Sabora Gordan Jandroković preduhitrio je SDP koji je planirao iskoristiti poslovničku mogućnost i uz pomoć zastupničkih potpisa pogurati tu točku na raspravu, odnosno dovesti Ivana Turudića u Sabor. Sjednica će biti otvorena aktualcem u kojemu će pitanja premijeru i članovima Vlade postaviti 41 zastupnik. Tijekom jeseni očekuje se i donošenje rebalansa proračuna za ovu godinu, kao i jesenskog paketa mjera za pomoć najugroženijim građanima. Zastupnike čeka i donošenje niza zakona, a među njima i važnijih poput Zakona o obrani kojim se uvodi temeljno vojno osposobljavanje. Postigne li se dogovor, zastupnici bi trebali izabrati i tri suca Ustavnog suda, kao i predsjednika Vrhovnog suda. Od oporbenih inicijativa, SDP u novu sjednicu kreće s prijedlogom izmjena Kaznenog i Prekršajnog zakona kojima bi se uvelo kažnjavanje veličanja ustaških, četničkih i drugih režima te negiranje i veličanje zločina počinjenih nakon Dugog svjetskog rata.

Možemo ide s interpelacijom o radu Vlade zbog smjena u poreznom USKOK-u tijekom ljetnih mjeseci, a ponovno će predložiti i da se prizna Palestina. Most je najavio pokretanje inicijative za opoziv ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek zbog državnog financiranja festivala koji, kako smatraju, vrijeđaju Domovinski rat, hrvatske branitelje i temeljne vrijednosti moderne Hrvatske. Danas, nakon aktualnog prijepodneva i iznošenja stajališta klubova zastupnika, predsjednik Vlade Andrej Plenković podnijet će izvješće o održanim sastancima Europskog vijeća. Odlazak iz saborskih klupa najavila je Viktorija Knežević iz Centra, koja se, kako je objavila, vraća odvjetništvu. Umjesto nje doći će Damir Barbir. Odlazak iz Sabora najavili su i SDP-ov Peđa Grbin te Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) koji su izabrani za gradonačelnike Pule i Vukovara iako, po zakonu, mogu istodobno biti i saborski zastupnici.