Plenković: Oni u BiH koji smatraju da je kasno za intervenciju visokog predstavnika žele status quo

Premijer Andrej Plenković rekao je da oni na bosanskoj političkoj sceni koji tvrde da je prekasno za intervenciju visokog predstavnika u BiH u izborni zakon žele održati status quo u toj zemlji nakon što su se više od dvije godine „pravili da pregovaraju”.

Plenković je u svom govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda pozvao visokog predstavnika Christiana Schmidta da iskoristi svoje ovlasti i donese izborne reforme koje bi osigurale jednakopravnost Hrvata na nadolazećim izborima u BiH.

Plenković je kasnije u izjavi novinarima u New Yorku rekao da ne smatra da je prekasno za to te da je to „narativ onih koji žele status quo”, što je „jasno kao dan”.

PVRH @AndrejPlenkovic nakon govora #UNGA77: S obzirom na parlamentarne izbore, jedna od tema je bila i BiH. Pozvao sam visokog predstavnika da iskoristi svoje ovlasti i popravi ono što se nije postiglo u razgovorima političkih stranaka. pic.twitter.com/Kv4AvNLRzW — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) September 24, 2022

Referirao se na izjavu bošnjačkog političkog čelnika Bakira Izetbegovića koji je „javno rekao” da se „pravio da pregovara” i radio sve kako ne bi došlo do napretka u razgovorima.

"Nije fer dvije godine se praviti da pregovaraš i onda na kraju reći 'e sad je kasno', to baš ne ide tako”, kazao je premijer.

"Mislim da je fer popraviti ono što se popraviti može", dodao je.

Mora se osigurati ravnopravnost svih konstitutivnih naroda. Hrvati u BiH ne žele nešto više – samo žele biti ravnopravni. To je politika za koju se zalažemo stalno i kao najbliži susjed i kao prijatelji BiH koji se zalažu i za europski put te zemlje. — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) September 24, 2022

Plenković je naglasio da Hrvatska ne mora nikome dokazivati u tome koliko je „dobar prijatelj, susjed i zagovaratelj” BiH, što je pokazala i tijekom devedesetih, a i sad kad se najsnažnije zalaže za europski put te zemlje.

Odgovarajući na pitanje hoće li Schmidt poslušati pozive iz Hrvatske za korištenje svojih bonnskih ovlasti, Plenković je kazao da je „to do njega”.