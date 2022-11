Plenković o tužbi bivših članova Uprave Ine: Ne komentiram to nikako. Što se tiče otpremnina to je stvar njih i Ine

U Središnjici HDZ-a održana je sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a. Predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

"Ovo je prvi proračun koji naša Vlada donosi, a ima tri ključne poruke, nastavak mjera za ublažavanje krize, očuvanje politike gospodarskog rasta i jedan proračun koji će građanima donijeti sigurnost, veće plaće", kazao je. "Prvi put je proračun u cijelosti u eurima. Ulazak u Schengen, ulazak u eurozonu, naravno da smo uzeli u obzir tu činjenicu", dodao je.

Premijer očekuje da Dan sjećanja prođe dostojanstveno.

"Kao i svake godine očekujem dostojanstveno obilježavanje Dana sjećanja. Mi ćemo tamo biti kao i svake godine a očekujem da svatko tko dolazi tamo dolazi da oda počast", dodao je.

Tužbe protiv Ine

Troje bivših članova Uprave Ine odlučilo je tužiti tvrtku jer im je otkazan ugovor nakon što je javnost doznala za aferu u Ini u kojoj je tvrtka bila oštećena za oko milijardu kuna. Premijer je kazao da nema saznanja o tome.

"Nemam nikakvih saznanja. Ne komentiram to nikako, to je stvar Ine. Što se tiče otpremnina to je stvar njih i Ine", kazao je.

"Poruka je tu bila jasna, što se tiče njih to je njihova privatna stvar", dodao je.

Aktualno prijepodne sutra u Saboru

"Koliko sam ja shvatio, oporba i pozicija imaju pola pola pitanja. Ja ne znam je l' sam dobio pitanja iz pozicije. Sve ove godine odgovaram na pitanja oporbe. Sad će ih biti 19 do 20. Odgovorit ćemo na sve što oni pitaju", kazao je.

Poziv na Antikorupcijsko vijeće

Premijer je rekao da se neće odazvati na poziv.

"Ne pratim ono što oni rade, imamo puno veći problem da građani imaju jeftiniji plin, struju od tržišne, da osiguravamo gospodarski rast od šest posto", kazao je.

Rekao je i kako nije čuo nikakvu izjavu vezanu uz to što predsjednik Zoran Milanović neće razmatrati molbu za pomilovanje bivših dužnosnika Službe državne sigurnosti za vrijeme SFRJ, Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.

"Nisam čuo nikakvu izjavu o tome. Mi smo se sve rekli prije godinu dana. Najbolje da pitate one koji su potpisivali", kazao je.

Rekao je i da će Hrvatska i dalje pomoći Ukrajini i vojno i dodatno, s helikopterima. A što se tiče sudjelovanja u tzv. Misiji vojne pomoći Ukrajini, Plenković je najavio da će Vlada usvojiti prijedlog i uputiti ga Hrvatski sabor "pa da čujemo tko su ti koji su protiv toga".