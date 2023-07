Plenković o Milanovićevim kritikama: 'MUP nije trač baba da obavještavaju bilo koga pa ni mene'

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima iz Opatije te komentirao aktualne teme. Osvrnuo se na susret Zorana Milanovića i Milorada Dodika. Plenković napominje kako nisu znali da će Dodik doći, kao niti o čemu je razgovarao s predsjednikom RH.

"On misli da je njegov model upravljanja, model upravljanja koji mi imamo u Hrvatskoj. Kada njegov ured pošalje dopis, on pretpostavlja da postoji valjda momentalni refleks da se odmah obavještava premijera. Ako je tako bilo u njegovo vrijeme, možda je to tako. To tako u našoj Vladi ne funkcionira. Da se njegov protokol dopisom obraća nekom odjelu u MUP, ostaje na toj razini. MUP obavlja svoje zadaće. Oni nisu trač baba da o takvoj informaciji obavještavaju bilo koga pa ni mene. To im nije posao", naveo je Plenković govoreći o Milanoviću. Podsjetimo, Milanovićev ured objavio je ranije danas mail kojim su najavili Dodikov posjet MUP-u.

"Postoje drugi načini komunikacije kada dolazi strani državnik u Hrvatsku. Vlada najavi da oni dolaze, protokoli kontaktiraju urede predsjednika RH i predsjednika Sabora. Što je tu tajna? Kakvi su to tajni razgovori?", upitao je.

"Gospodin Dodik, kada inače prolazi kroz Hrvatsku, onda veleposlanstvo napiše notu MVEP-u. Ovdje je takva nota izostala", kaže te navodi kako on nema uvid u sve note i tko kada prolazi kroz Hrvatsku.

Plenković se osvrnuo na odnose sa Srbijom te kazao kako su oni "opterećeni brojim pitanjima", no postoji interes da se unaprijede ekonomski odnosi. "Naš je cilj da se odnosi sa Srbijom vode kroz dijalog i da se rješavanju pitanja", kaže.

Upitan je li riješena kriza u pravosuđu, odgovorio je: "Ne znam u kojem smislu mislite na krizu. Štrajk je gotov nakon što smo postigli dogovor, dogovorena su povećanja, dogovoreno je da predstavnici sindikata sudjeluju u radnim skupinama". Također, navodi kako Vlada vodi računa o tome da građani imaju veću plaću.

Oko pitanja ravnatelja VOSA-e je, bez otkrivanja previše detalja, rekao: "Što se nas tiče, situacija je zrela da to bude i sutra. To znači da se razgovori vode i što se nas tiče mogu riješiti sutra. Neka se druga strana očituje".

