Plenković: Oporba radi enorman pritisak na DORH. Podsjeća me na slovenski scenarij

Predsjedništvo HDZ-a danas je održalo redovni sastanak u središnjici stranke u Zagrebu, nakon čega su predviđene izjave za medije. Javnosti se tako obratio premijer Andrej Plenković.

- Rapravljali smo i o raspravi u Sisku, vezano uz slučaj Bezuk. To je bio teroristički akt koji se dogodio u listopadu 2020., a potom i direktne prijetnje upućene meni. Taj slučaj je bitan zbog raširenog govora mržnje koji kod labilnih ljudi dovodi to takvih pokušaja kao iz listopada 2020. Imali smo jasna saznanja i za druge slučajeve, ali to nismo gurali u medije kao drugi, što je postao očito sport - kazao je na početku.

Komentirao i pozive oporbe na smjenu glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek.

- Mene ovo jako podsjeća na slovenski scenarij prije parlamentarnih izbora. Ja nikada neću podržati oporbu jer oni ne podržavaju ni nas. Po mom uvjerenju državna odvjetnica ima niz zamjerki na rad DORH-a, kao i sugestije kako da se ti problemi riješe. Ovo je sport distribucije poruka iz pojedinih predmeta. Ovakva situacija se koristi da se stvori ozračje da je netko kriv, ili se pak koriste te poruke kako bi se doveo u pitanje kredibilitet glavne državne odvjetnice - osvrnuo se.

- Hrvoj Šipek je sama odgovorila na sva pitanja. Vi se morate bolje raspitati tko je tu koga obavještavao. Ja nemam nikakvih saznanja tko je kome u kojem trenutku komunicirao - komentirao je Plenković.

- Imamo oporbu koja radi enorman pritisak na DORH. Oni nalažu DORH-u koga bi trebali pozivati, to je pritisak na neovisno pravosudno tijelo. Mi niti imamo saznanja, niti koga zovu na sazivanja - dodao je.