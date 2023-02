Najnovije SMS poruke još su jedan dokaz da u Hrvatskoj vlada golemi kupleraj

Danima smo zatrpani SMS porukama dviju bivših mladih lavica HDZ-a, bivše ministrice i bivše kninske kraljice. U slučaju bivše ministrice, predsjednik Zoran Milanović već je javno presudio da te poruke u medije pušta Ured europskog javnog tužitelja, jer da mu je to u interesu te da se očito priprema teren... Za što se to priprema teren? Zar Ured europskog javnog tužitelja baš tako funkcionira, da prvo u medije baci neke dokaze, i to samo neke, jer tako priprema teren za optužnice? Tako vodi istrage? Taj Milanovićev biser ostao je bez posebnog odjeka, a zvuči zastrašujuće. Ali čemu se njemu čuditi kad je rekao da je fašizam to što su europski tužitelji radi korupcije uhitili bivšu potpredsjednicu parlamenta EU.