Plenković o protokolu u Okučanima: To je cijena nekulturnog komuniciranja

Premijer Andrej Plenković danas boravi u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Posjet je započeo u Dračevcu obilježavanjem 30. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade i polaganjem vijenca kod spomen-kapelice Sv. Križ Dračevac.

Plenković je u Split došao s ministrima Butkovićem, Medvedom, Tramišak i savjetnikom Damirom Krstičevićem. Sa županom Bobanom je potpisao tri ugovora s područja prometa koji će olakšati ulaz i izlaz iz grada, a s Krstulovićem Oparom, gradonačelnikom Splita je potpisao ugovore o kupnji novih autobusa i uspostavi pametnog prometnog sustava i tehnološkog parka na Dračevcu. Ukupna vrijednost projekata je 500 milijuna kuna.

– Želim čestitati svim pripadnicima 4. gardijske brigade, paucima, rođendan. Ministar branitelja Tomo Medved i jedan od ratnih zapovjednika Damir Krstičević sastali smo se s udrugom veterana 4. gardijske, jedne od brigada koja je dala izniman doprinos hrvatskoj slobodi i demokraciji. U ovoj brigadi bilo je skoro 7400 branitelja, a 196 je izgubilo živote, 4 se vode kao nestali, bilo je preko 1000 ranjenih, bili su an svim najvažnijim bojištima. Važno je 30 godina nakon njihova osnutka iskazati im poštovanje, stoga smo danas razgovarali kako su se prilagodili, koristili su europska sredstva za različite projekte svoj doprinos daju društvu – izjavio je premijer Andrej Plenković.

– Drago mi je da smo u proteklih nekoliko godina osigurali veće proračunske prihode gradu, županiji, ali i općinama. Približavamo se iznosu od 900 milijuna eura ukupno ugovorenih europskih projekata, sad smo na 6,7 milijardi ugovorenih kuna – rekao je Plenković.

Kazao je i kako Blaženko Boban i Andro Krstulović imaju njegovu stalnu potporu, kao i kandidat za gradonačelnika Splita Vice Mihanović.

Upitan je o istrazi bivše ministrice Gabrijele Žalac.

– Pročitao sam priopćenje DORH-a, primio sam ga na znanje. Naša su pravosudna tijela neovisna. Imamo nultu toleranciju na korupciju. Ne znam o čemu se točno radi. Kredit koji je bio u pitanju bio je odobren sukladno svim pravilima HBOR-a. Ne mogu komentirati detalje jer nemam informacije što radi USKOK ili DORH – rekao je, a na pitanje kakva je njezina sudbina odgovara:

– Ona je članica HDZ-a, ne vidim da je kriva za bilo što.

Novinari su ga pitali i o izboru veleposlanika, što je danas komentirao i predsjednik Milanović.

– Što se tiče imenovanja veleposlanika. Mi smo kao Vlada na prijedlog Ministarstva predali prijedlog imenovanja nekoliko veleposlanika koje je on dobio. Kad odgovori na taj prijedlog, nastavit ćemo razgovor o toj temi. Nema podjele 50:50, da odaberemo par destinacija s par kandidata, a da njemu ostale pozicije ostavimo prazne – rekao je.

– Nikoga ne predlažemo s ceste i te teze o njemu kao braniku da HDZ kontrolira svime, to je čista neistina. Ako mu netko nije drag i misli da ima nekog bolje, neka predloži nekog. Nisam primijetio da veleposlanici rastu na Pantovčaku – dodao je.

Komentirao je i obljetnicu Bljeska u Okučanima.

– Održan je sastanak, Medved je bio na tom sastanku. Dogovoren je protokol kao što je bilo na Jasenovcu i na Plitvicama. Nema cirkusa, čemu takav komentar. Dolazimo u Okučane 26 godina nakon operacije Bljesak da iskažemo poštovanje prema poginulim braniteljima. Nema nikakvoga glumatanja, fingiranog zajedništva. On je predsjednik RH, polaže svoj vijenac, Vlada svoj i Sabor svoj. Taj dan bitni su branitelji. To je cijena nekulturnog komuniciranja. Što se mene tiče, može biti tako cijeli mandat – kazao je.

Upitan je i o platformi "Cijepise".

– Obavio sam temeljit razgovor s cijelim stožerom, detaljno sam Berošu dao zadaće što treba napraviti. Uloga je svih aktera primarne zdravstvene zaštite da se koordiniraju, objedine napore i intenziviraju proces cijepljenja. Vlada je osigurala građanima minimalno 3,2 milijuna doza cjepiva. Od 2. svibnja u Hrvatsku će početi tjedno dolaziti čak i do 300 tisuća doza cjepiva. Svi koji se žele cijepiti imat će prigodu cijepiti se. Ministar zdravstva ima precizne upute, vjerujem da će se tog posla primiti. Tehničke zapreke u programu svojevrsni su čep, to se može i treba u najhitnijem roku popraviti – kazao je Plenković.

Komentirao je i izjavu predsjednika Milanovića da će načelnika Glavnog stožera i zapovjednika Hrvatske kopnene vojske ostaviti kod kuće da "ne čekaju u Okučanima kao na šanku".

– Postoje važni datumi koje će ova Vlada obilježavati uz puno poštovanje hrvatskih branitelja. Poštovat će ih jednako kao u početku. U tom pogledu, svih ovih godina nije napravljen ni pogrešan milimetar u koracima. Neće se to dogoditi ni sada. Ne znam odakle takve izjave, to je kavanska zamjena teza. Glumatanje protokolarnog zajedničkog održavanja, to se više neće dogoditi. To je politika. Jesmo li mi za njim plakali u Vukovaru što nije bio s nama ili u Okučanima kada je napustio obilježavanje? – zapitao je premijer.

Plenković je komentirao i Miroslava Škoru.

– Škoro je poslužio u predsjedničkoj kampanji da dovede Milanovića. Njegova misija je oslabiti HDZ, pomoći da se biraju kandidati ljevice. To je jedina smisao kandidata Škore. Važno je da svi birači u Zagrebu znaju da je kandidatura Miroslava Škore izmišljena da oslabi Davora Filipovića kao i kandidatura Vesne Škaro Ožbolt – rekao je Plenković.

Na pitanje hoće li splitski HDZ opet koalirati s Kerumom, rekao je da treba sačekati izbore.