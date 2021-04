Plenković o propaloj platformi za cijepljenje: Ako ne funkcionira, naručit ćemo drugu. Tvrtka će platiti penale

Nakon sastanka HDZ-a, predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković odgovarao je na pitanja novinara te kazao da, ako platforma Cijepise ne bude funkcionirala, tvrtka će morati otplatiti penale.

Na pitanje o proširenju istrage vezane uz aferu Vjetroelektrane, u koju je službeno uključena i bivša HDZ-ova ministrica Gabrijela Žalac, kazao je kako ništa ne zna o tome.

- Krajnje nebitno pitanje i neću više nijednu riječ reći o tome i bavim se važnijim stvarima od toga. Moja je stvar koji su to važniji poslovi, kazao je premijer.

- Na ministru Berošu je i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, kao i županijskim Zavodima da se to tehnički provede jer mi to moramo do ljeta napraviti. Cjepiva su tu, ima ih dovoljno, svi koji će htjeti će se i cijepiti do ljeta. Dakle pričamo oko 2,2 milijuna građana. Ako oni mogu popraviti situaciju, neka je poprave, ako ne mogu, onda neka naruče drugu aplikaciju. Oni koji nisu ispunjavali svoje obaveze će platiti penale, kazao je.

Na pitanje o tome je li Beroš odgovoran za propast platforme Cijepise, kazao je kako je na ministru da posloži sustav da on može funkcionirati, no na daljnja pitanja o toj temi nije htio razgovarati.

Što se tiče popuštanja epidemioloških mjera, premijer je kazao da nema ničega što bi oni u trenutnoj situaciji još mogli poduzeti.

- Vidimo jednu stagnaciju, što je dobro, no to su još brojevi koji ukazuju da imamo žarišta. Mi svejedno imamo mjere u kojima je život praktički uobičajen, u odnosu na druge zemlje. Ne znam što bi smo mi to još trebali predložiti. Nastavit ćemo s mjerama očuvanja radnih mjera, no vidimo da većina poduzetnika radi normalno. Idemo jednim putem koji stvara puno manji pritisak građanima, kazao je.

VIDEO: Vili Beroš nakon posjeta Općoj bolnici Karlovac