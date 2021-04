Milanović i dalje najpopularniji, no u travnju birači suprotstavljenih stranaka spominju novog favorita

U mjesecu travnju i predsjednik i premijer izgubili su dio pozitivnog imidža među biračima. Predsjednik Milanović i dalje je najpopularniji, ali ne više s većinskom potporom. U travnju je predsjednik podijelio Hrvatsku. O njemu pozitivan dojam ima 47 posto građana, ali isto toliko njih o njemu misli negativno. Andrej Plenković je osoba o kojoj 51 posto građana ili većina ima negativno mišljenje, a njih 42 posto pozitivno. Na treće mjesto probio se Tomislav Tomašević s potporom od 39 posto građana koji o njemu misle pozitivno te 29 posto onih koji o njemu misle negativno.

Božo Petrov također je među gubitnicima mjeseca. Pada mu potpora i sada o njemu pozitivno misli 39 posto ispitanika, a njih 43 posto misli negativno. Peđa Grbin pred lokalne izbore i svoj prvi veliki politički test ima potporu 36 posto građana koji o njemu misle pozitivno, a njih 40 posto misli negativno. I na kraju Miroslav Škoro o kojem 56 posto ispitanika misli negativno, a njih 35 posto pozitivno.

U mjesecu travnju jedan je zanimljiv fenomen. Među biračima HDZ-a i SDP-a nalazi se jedan političar kojega birači dviju suprotstavljenih stranaka svrstavaju među tri favorita. Kod HDZ-a nema iznenađenja, tu je Andrej Plenković s potporom od 92 posto, zatim Gordan Jandroković s potporom od 69 posto, ali i Tomislav Tomašević s potporom od 42 posto. Među biračima SDP-a najpopularniji je, očekivano, Zoran Milanović s potporom od 90 posto, zatim Peđa Grbin sa 71 posto, a na trećem se mjestu i kod njih našao Tomislav Tomašević s potporom od 61 posto.

Za ispitanike je problem broj jedan nezaposlenost, to smatra njih 19,5 posto. Na drugom mjestu je korona, cijepljenje koje je krenulo pa stalo i sada to najvećim problemom smatra 17,4 posto ispitanika. Za 16,1 posto građana važna je ekonomska situacija koju treba rješavati. Korupcija i kriminal na visokoj razini velik je problem za 12,7 posto ispitanika. Na kraju, peti problem je životni standard i niske plaće, 6,7 posto građana želi da se to odmah rješava.