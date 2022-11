Plenković: Je li Milanović otišao na pet minuta u Kijev? Nije. Stvari su jasne kao dan

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon konferencije "Zaštita ljudskih prava i vladavine prava", održane u povodu 30 godina institucije pučkog pravobranitelja.

Plenkovića su pitali o mogućem kaznenom djelu prilikom posljednjih događaja oko Fortenove.

- Što se tiče razotkrivanja kaznenih djela za to je nadležno državno odvjetništvo i policija, to morate pitati njih - rekao je Plenković.

Kazao je kako Europska unija radi na devetom paketu sankcija u tom procesu.

Na pitanje je li nešto otkriveno o dvojici hrvatskih državljana i kršenju sankcija, rekao je kako se za to treba pitati DORH.

Pitali su ga i kakav je sada njegov stav o Fortenovi, mjesec dana nakon što je šeik otkupio udio Sberbanke.

- Stav je vrlo jasan, nema ni teoretske šanse da se onaj koji se deklarira kao kupac netko čiji je to stvarni novac. To je i najneinformiranijem promatraču jasno. Zato kažem da to treba ispitati niz institucija - rekao je Plenković.

Plenković je rekao i kako su 'prije pet godina sve učinili da Agrokor bude spašen'. Rekao je i kako 'država po završetku izvanredne uprave nema više ništa s kompanijom'. Rekao je i da lažu oni koji kažu da je Vlada iskrcala kompaniju u ruke Rusima.

Na pitanje o glasanju o obuci ukrajinskih vojnika, rekao je kako je to tek u 12. mjesecu i da se svi stignu predomisliti.

- Ja ne vidim što je toj ekipi problem. Hrvatska je donosila nekoliko odluka o isporuci vojne pomoći Ukrajini - izjavio je Plenković.

Rekao je i kako su ti isti koji se protive prije mjesec dana bili na večeri i tražili selfie s Ruslanom Stefančukom.

- Samo što suzu nisu pustili - rekao je Plenković.

- Nismo djeca. Mi dobro pratimo tko što govori mjesecima. Imamo proceduru, Vlada je zauzela politički stav, parlamentarna većina je zauzela politički stav. Saborski zastupnici imaju priliku pokazati biračima gdje su - rekao je Plenković odgovarajući na pitanje ima li mjesta za dogovor s predsjednikom Milanovićem.

- Ovo nije dječji vrtić, ovo je ozbiljna politika. Odluke o ovoj temi neće se se zaboravit. Ostat će vječno u prostoru - poručio je Plenković.

Rekao je kako su oni na vlasti sedam godina i da do dolaska Milanovića nisu imali problema u 'kulturi političke komunikacije i javnog diskursa'. Rekao je kako Milanović 'godinama provodi divljaštvo' i da je dio medija pristao na to.

- Kako toga nije bilo prije - pita se Plenković.

- Je li se konzultirao kada je rekao Christianu Schmidtu da je svinjar? Nije. Je li se konzultirao kada je proglašavao HDZ kriminalnom organizacijom? Ako ministra obrane zove da je regionalni šef nacističke organizacije? Nije - rekao je Milanović.

- Imamo nekoga tko cijelo vrijeme ima drugačiji narativ po pitanje ruske agresije na Ukrajinu nego što ima Vlada. On je pobjegao u Makarsku na dan grada kada je bila Krimska platforma. Je li se sastao s ukrajinskim predsjednikom Rada? Je li otišao možda kao svi drugi predsjednici srednje i istočne Europe na pet minuta u Kijev u ovih devet mjeseci? Nije. Stvari su jasne kao dan - rekao je Plenković.

