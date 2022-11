Svakoga tko počne dovoditi u pitanje ‘naše istine’, a smatraju ga svjetonazorski bliskim, postaje odmetnik ili 'prodana duša'

Nedavno se na svome Facebook profilu požalio jedan poznati televizijski novinar kako je doživio salve uvreda nakon što javno kritizirao zagrebačku vlast zbog "seksističkog plaćenog članka", o onoj Zagrepčanki koja je napustila posao kako bi se mogla posvetiti razvrstavanju otpada i kućanskim poslovima, objavljenom na jednom portalu, u cilju marketinške motivacije građana da pravilno razvrstavaju kućanski otpad. Ne bi ta tvrdnja bila neka vijest da "desna" javnost tog, inače vrlo profesionalnog novinara, ne percipira "lijevo", a on sam priznaje kako je bio glasač aktualne zagrebačke vlasti, a napadi mu dolaze baš od simpatizera stranke Možemo!. "Zašto nisi kritizirao Bandića?" – poručivali su mu, zaboravivši kako je itekako propitivao poteze i bivše gradske vlasti, kao da je to bilo prije deset godina. "Samo radim novinarski posao – kritiziram greške, propitujem pogrešne odluke u interesu građana i javnosti, a ne bilo koje stranke... Ali to je očito u našoj tridesetak godina staroj demokraciji političarima i ostrašćenim stranačkim simpatizerima nepojmljivo, pa u svemu vide neku zavjeru" – napisao je novinar u svojoj objavi, poručivši im da će ih i pohvaliti kad zasluže.