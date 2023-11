Plenković o najavljenom prosvjedu u Slavoniji: Uvjetuju nam sastanke, to tako ne ide

Premijer Andrej Plenković izjavio je u petak da predstavnici Stožera za zaštitu hrvatskog sela ne mogu njemu ili ministrici poljoprivrede Mariji Vučković uvjetovati da dolaze na sastanak s njima u vrijeme kada oni hoće te da je ministrica onima koji žele komunicirati o afričkoj svinjskoj kugi ponudila da dođu u ponedjeljak na sastanak u Zagreb.

"Ono što mi radimo je jedinio što je moguće. Sve ovo drugo što ovi politički angažirani ljudi koji se pretvaraju (...) i onda nešto uvjetuju ministrici ili meni da mi dolazimo na sastanak kod njih u sat i minut koji oni hoće. To tako ne ide. Ministrica je ponudila ljudima koji imaju određene želje da s njom komuniciraju o toj temi u da dođu u ponedjeljak na sastanak u Zagreb. I tako se komunicira, ne komunicira se s Vladom tako da se ucjenjuje ili da se uvjetuje. To ne prolazi nigdje, na to mi nismo pristali nikada, nikome pa nećemo ni ovdje, pogotovo znajući što radimo i koliko se zalažemo za rješavanje ovoga problema", rekao je premijer odgovarajući u Rovinju, na marginama Dana hrvatskog turizma, na pitanja novinara zašto on i ministrica Vučković nisu danas išli u Retkovec gdje je održan sastanak Stožera za zaštitu hrvatskog sela.

Nakon sastanka predstavnici Stožera ponovili su kako su njihovi osnovni zahtjevi stavljanje izvan snage diskriminatorne i uništavajuće naredbe Ministarstva poljoprivrede i zaustavljanje eutanazije, prestanak svih oblika kategorizacije objekta za držanje svinja. Traže uz ostalo i da se hitno ukine zabrana klanja svinja, da se omogući klanje u vlastitim objektima uz prethodni nadzor veterinara, da se uzgajivačima kojima su svinje eutanizirane osigura redovna mjesečna potpora dok ne stanu ponovno na noge, itd.

Iz Stožera su za 15. studenoga najavili novi sastanak na kojem će odlučiti kada bi mogli u prosvjed i kako bi on mogao izgledati, a poručili su i da nisu politizirani te su pozvali i druge stranke i pojedince da stanu u obranu hrvatskog sela. Odgovarajući na pitanja novinara u Rovinju, premijer je podsjetio na saborsku raspravu i "angažman političkih stranaka, Domovinskog pokreta, Mosta, njihovih članova koji stoje iza ovoga, ljudi koji nemaju neki od njih apsolutno nikakve veze sa svinjogojstvom, nego koriste ovu situaciju oko afričke svinjske kuge ne bi li sebi digli neku vidljivost, profil i mobilizirali se na temi, predstavljajući tu temu više problematičnom nego što je".

Pritom je poručio kako treba shvatiti realnost - da je ASK bolest za koji sigurno nije kriva Vlada, nije kriva parlamentrana većina, najmanje je kriva ministrica poljoprivrede. Podsjetio je i da je ASK trenutno prisutan u Grčkoj, Bugarskoj, Rumunjskoj, Srbiji, BiH, nažalost i u Hrvatskoj.

"Suprotno ovoj demagogiji i lažima koji se puštaju putem društvenih mreža, izjavama pojedinih zaista efemernih političkih stranaka - cjepiva za ASK nema, barem nema cjepiva koje bi bilo priznato u EU i odobreno od nadležnih tijela, nema ni nekog lijeka", rekao je.

Ponovio je kako Vlada poduzima mjere ograničenja, verificiranja stupnja biosigurnosti na pojedinim farmama, nažalost, tamo gdje dođe do zaraze primjenjuje i mjeru eutanazije kako bi se smanjio rizik većeg širenja bolesti. Podsjetio je i da se na razini Vlade donose mjere kako bi se pomoglo poljoprivrednicima i OPG-ovima kojima su svinje uginule ili su eutanizirane.

"Mi smo donijeli odluke teške 30 milijuna eura već do sada. Znači, direktno ćemo im kompenzirati štetu i omogućiti im održivost djelovanja njihovih OPG-ova dok se ne steknu zakonom propisani preduvjeti da mogu ponovno mogu krenuti u svinjogojstvo, ali ovaj put vjerujemo s većim stupnjem biosigurnosti", rekao je, navodeći i kako je do sada za više od 930 posjednika isplaćeno gotovo šest milijuna eura. Istaknuo je i kako Ministarstvo poljoprivrede ima zadatak da ubrza sve te procese, uz odgovarajuće provjere, i da se na taj način ta situacija sanira.

Inače, premijer je tijekom posjeta Istarskoj županiji za medije komentirao i Dan sjećanja na Vukovar i Škabrnju, navodeći kako je ''svako politiziranje nepotrebno'' te da je prozivanje ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda da je ''ukrao kolonu sjećanja'' neprihvatljiva retorika.

''To je s druge strane razumljiva retorika uoči parlamentarnih izbora, da baš sva svjetla reflektora budu uperena prema Vukovaru, jer već idući tjedan, za razliku od Vlade, to više neće biti u fokusu'', rekao je premijer dodajući da upravo Vlada podržava i pomaže sva ulaganja u Vukovar, bez obzira tko je tamo gradonačelnik. Rekao je i da ne zna otkud uopće tema o nekoj mogućoj suradnji s Domovinskim pokretom te da nitko iz HDZ-a o tome ništa nije rekao.

U izjavi novinarima u Rovinju u sklopu posjeta Istarskoj županiji, Plenković se dotaknuo i uhićenja dvojice hrvatskih maloljetnika kao dio međunarodne operacije protiv desničarskog terorizma te rekao da nema drugih informacija osim onih objavljenih u medijima. ''Kada bude više informacija očekujem da nas Ministarstvo unutarnjih poslova izvijesti. Očito je riječ o široj operaciji na razini Europe u kojoj sudjeluju i nadležni odjeli Ravnateljstva policije'', dodao je.

Premijer je govorio i o slučaju štetne konzumacije bezalkoholnih pića koja su nakratko povučena iz prodaje i panici koja je zavladala među potrošačima. Rekao je da iz detaljnih izvješća proizlazi ''jedno veliko širenje panike i dezinformacija u medijskom i društveno-mrežnom prostoru, a da se na kraju utvrdilo da je samo jedan jedini od svih izuzetnih uzoraka relevantan''.

''Sve ostalo je pokazalo da nema nikakvog dokaza da u tekućinama koje su ti ljudi konzumirali postoji neki uzročnik za njihove tegobe i probleme. Od četrdesetak slučajeva, osim njih dva, nitko nije zadržan niti hospitaliziran pa je onda stvar jasna'', dodao je. Upitan brine li ga količina lažnih vijesti, Plenković je odgovorio kako ga više brine govor mržnje. ''To je ozbiljan problem iz kojeg nastaju veliki politički problemi koji se onda spuštaju na neku nisku razinu gdje možda nema dovoljno obrazovanja i puno agresije pa nastaju problemi'', zaključio je.

