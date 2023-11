Penava: 'Nema šanse da povučem plakat. Ako bude izvješen drugi, dati ću nalog da se taj ukloni'

Prije nepuna dva tjedna gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, zajedno sa suradnicima, predstavio je službeni plakat obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara kao i slogan. Najviše reakcija, koje se ne stišavaju ni danas, izazvala je činjenica da je na plakatu istaknut samo HOS kao i veliko slovo U.

Ništa manje reakcija nisu izazvale niti zamolbe Penave koji je pozvao neke koji bi “mjerili kukuruz” ili ne poštuju HOS da ne dolaze u Vukovar. Na temu plakata, Dana sjećanja i drugih Penava je gostovao u studiju Večernjeg lista gdje je govorio i o tome “zloupotrebljava li se Vukovar u političke svrhe”.

Prema riječima Penave u Vukovaru će 18. studenoga biti jedna kolona i jedan plakat i to onaj kojega je donio Odbor za obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. - Puno je dezinformacija. Iza svih tih teza, koje su se pojavile nakon tiskovne konferencije i predstavljanja programa i plakata Dana sjećanja, javili su se oni kojima smeta HOS kao sastavna postrojba Hrvatske vojske u Domovinskom ratu koja je i u Vukovaru imala puno poginulih.

Prije nekoliko godina na čelu kolone bila je 204. Vukovarska brigade i nitko se nije bunio. Imali smo potom na čelu kolone i 4. bojnu 3. Gardijske brigade i ni tada se nitko nije bunio. Na čelu kolone su bila i djeca poginulih hrvatskih branitelja i ni tada se nitko nije bunio - rekao je Penava.

Napomenuo je kako je u prvoj rečenici konferencije za medije, kada je predstavljen plakat, negirao pokušaje bilo kakvoga povezivanja s fašizmom i nacizmom te da je isto tako i te koji tako misle zamolio da ne dolaze u Vukovar 18. studenoga. Isto tako, kako kaže, zamolio je da u Vukovar toga dana ne dolaze niti oni koji ne poštuju vrijednosti HOS-a. Na upit o isticanja slova U na plakatu kaže kako su sva slova u riječi Vukovar iste boje i istoga fonta osim slova V.

Istakao je kako njemu, kada gledam taj plakat, u oči upada da su slova poredana u obliku križa. Na upit o provokacijama i politiziranju Vukovara na ovaj način rekao je kako on nikada nije promovirao ustaštvo ali i da se isto tako nikada neće ograditi od ovoga plakata za koji je rekao da je pomno biran i rađen. Kada je riječ o mogućnosti da u Vukovaru 18. studenoga budu dva plakata, jedan od Grada Vukovara, a drugi Vijeća kojemu je na čelu ministar Tomo Medved, kazao je kako je to sulud potez.

- Ovo je 25. kolona sjećanja, a ona je prije 25 godina pokrenuta od strane djelatnika poglavarstva, vukovarskih franjevaca, gradskih tvrtki i ustanova. Doprinosa kreaciji kolone izvan Vukovara nema s tim da Vlada zadnjih godina financira troškove organizacije kolone. Međutim, s izjavom o izradi novoga plakata to nije tako jednostavno. Dolazite u grad koji ima svoga gradonačelnika koji je autonoman i gdje postoje komunalne službe koje vode računa o tome i mjesta gdje se kače plakati o čemu odlučuje grad. Gdje će zalijepiti te plakate ako ih izrade – rekao je Penava dodajući da će ako i dođe do toga dati nalog da se uklone „drugi“ plakati.

Na novinarski upit da su se oko izgleda plakata ogradili i Hrvatski suverenisti, koji su u Vukovaru u koaliciji s Domovinskim pokretom, Penava je rekao kako je to njemu nerazumljivo budući da su suverenisti izrasli iz HSP-a koji uvažavaju HOS. Poručio je kako je on gradonačelnik Vukovara i da želi sačuvati kolonu sjećanja ali i da je on gradonačelnik koji potpisuje sve i da će u slučaju bilo čega on biti najodgovorniji.

- Kolona sjećanja će ostati u Vukovaru iako je i ranije bilo pokušaja da Kolonu netko drugi preuzme. I Predrag Matić je kao ministar imao težnje da se ona, da se izbjegne politizacija kako je rekao, prebaci u organizaciju Zagreba. Vijeću za pijetet, kojemu predsjedava Tomo Medved, smeta HOS, a ne reagira 17. studenoga kada u Vukovar dođe Milorad Pupovac i baca u Dunav vijenac srpskim žrtvama. HOS smeta svima kojima smeta i Domovinski rat ali i jednom dijelu ljudi sklonih Andreju Plenkoviću koji slijepo slijede tu politiku i koji ne shvaćaju da su Domovinski rat i sve njegove komponente stupovi društva – istakao je Penava.

Kazao je i kako o odluci da se istakne HOS na plakatu i da HOS predvodi ovogodišnju Kolonu sjećanja nije razgovarao sa Savezom udruga HOS-a, odnosno da je potporu dobio od vukovarskih branitelja HOS-a. Prema njegovim riječima veliki broj udruga, poput Josipa Đakića i Hvidre, su na platnom popisu HDZ-a i slijepo prate stranačke odluke ali i da uvažava da svatko ima svoje mišljenje.

Istakao je kako očekuje da i ova Kolona sjećanja prođe mirno, s pijetetom i s dostojanstvom ali i da nema dvojbe da policija treba promptno reagirati prema svakome ako bude potrebe. - Mi se ne igramo Vukovarom i to nama nije valuta. Razumijem da je to Andreju Plenkoviću ili Peđi Grbinu to jedna od točaka na dnevnom rasporedu ali meni i ljudima oko mene je to jutro i večer. Mi ne zovemo nikoga da dođe u Vukovar 18. studenoga ali toga dana u Vukovaru očekujemo sve državne čelnike koje ćemo primiti kao domaćini. Svi su dobro došli bez obzira na razlike – rekao je Penava napominjući kako je predsjednik RH Zoran Milanović imao smirujuću i vrlo umjerenu izjavu s kojom nije dolijevao ulje na vatru.

Upitan je i o koloni sjećanja iz 2013. godine, kada su u Vukovaru bile dvije kolone kada je i sam bio član HDZ-a, rekavši kako danas Andreja Plenkovića smeta to što je HDZ prokazan kao i da je isto tako prokazan i odnos HDZ-a prema Domovinskom ratu i HOS-u.

Tijekom razgovora bilo je riječi i o predstojećim parlamentarnim izborima kada je još jednom ponovio da poslije izbora u obzir za koaliciju dolaze svi, pa i HDZ kojega proziva, osim SDSS-a, Možemo i Radničke fronte. Ipak, rekao je kako se Andrej Plenković izgubio, da svaki dan daje nebulozne izjave i da već neko vrijeme “živi u balonu” a da je razlog tome što je izgubio podršku među građanima pred izbore. Između ostaloga još jednom je pozvao i ministra Tomu Medveda da podnese ostavku, a razlog tome je “manipuliranje s obitelji ubijenog vukovarskog branitelja Jean Michelea Nicoliera” što smatra sramotnim i nedopustivim.

Prema njegovim riječima na kraju 2023. godine postoji niz tema o kojima treba pričati, a koje opterećuju građane, poput inflacije, pada životnog standarda, afričke svinjske kuge i slično ali i da u studenom mjesecu dominira Vukovar i njegovo stradanje 1991. godine.

Progovorio je i o najavljenom referendumu o migracijama, koje planira provesti DP, rekavši kako će on na red doći poslije Vukovara i Adventa, odnosno navjerojatnije početkom iduće godine. U međuvremenu provode niz među koraka u okviru kojih su i Vladi poslali dopis u kojima traže da im se odgovori na više pitanja o tome tko je naredio da se ne poštuje nadzor granice i odnosa prema migrantima, davanjima azila ali da odgovor još nisu dobili. Najavio je i moguće podizanje kaznene prijave protiv premijera Andreja Plenkovića.