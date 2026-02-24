Obilježeno 240 godina rođenja graditelja planinskih cesta Velebita Josipa Kajetana Knežića. I danas se koriste

Ove godine se obilježava 240 godina od rođenja znamenitog graditelja velebitskih cesta i graničarskog časnika, Josipa Kajetana Knežića (Petrinja, 1786.- Senj, 1848.) - izvjestili su iz Parka prirode Velebit dodajući da se kao mladić isticao bistrinom uma, dobrim poznavanjem francuskog i talijanskog jezika, odličnim poznavanjem matematike, geometrije i građevinarstva, što je pridonijelo njegovom napredovanju na vojnom i građevinskom polju.

Majstorska cesta (Obrovac-Sv. Rok), Karlobaška (Gospić-Karlobag), Jozefinska (Karlovac-Senj). Sve te ceste koje je gradio ili rekonstruirao i danas su u uporabi - izvjestili su iz Parka prirode navodeći da ga je Car Ferdinand I 1843.g. odlikovao Viteškim križem Reda sv. Leopolda za njegov uspješan rad na gradnji planinskih cesta.

- Knežić se također bavio i prvim željezničkim studijama u Hrvatskoj u doba kad su u Europi željeznice još bile u povojima. Istaknuo se i u mostogradnji (nadogradnja mosta u Tounju, izgradnja velikog kamenog svođenog most na izlazu iz Senjske drage). Svoje posljednje godine života proveo je u Senju zaokupljen važnim građevinskim poslovima (rekonstrukcija starog vodovoda i Zettelove fontane na tadašnjoj Cilnici, pregradnja senjske luke i pristaništa, i sl.). Ovaj izniman čovjek umro je u Senju, te svoje zadnje počivalište našao u zaseoku Majorija podno Vratnika, uz kapelicu sv. Mihovila i Carsko vrilo koje je prethodno sam dao sagraditi - istakli su iz Parka prirode Velebit.