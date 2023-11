Plenković o trovanju pićem: 'Zamolio bih sve da se malo smiri situacija i ne širi panika'

Vlada će na današnjoj sjednici izmijeniti odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2024.-2026. godina, a na dnevnom je redu i prijedlog državnog proračuna za iduću godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu te prateći prijedlog financijskih planova izvanproračunskih korisnika, kao i prijedlog izmjena Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Na početku sjednice, obratio se premijer Andrej Plenković. Osvrnuo se na navode o trovanju pićem te kazao kako je jutros o tome održan sastanak na kojem se razgovaralo o aktivnostima nadležnih tijela.

"Državni inspektorat donio je odluku o povlačenju proizvoda kao preventivnu mjeru. Bolnički sustav reagirao je pravovremeno i svima je pružena pomoć. Ova tema izazvala je ogroman interes, a ja bih uputio umirujuću poruku. Do sada je samo jedan slučaj zabilježen s težim posljedicama, slučaj u Rijeci. Pacijentu se pruža adekvatna skrb i vjerujemo da će biti dobro. Svi ostali su pušteni kući. Analiziraju se sve okolnosti i uzorci. Zamolio bih sve da se malo smiri situacija i ne širi panika", kazao je.

Na sastanak o trovanju pićem detaljnije se, uoči sjednice Vlade, osvrnuo i na platformi X. Poručio je, naime, kako je s ministrima Davorom Božinovićem i Vilijem Berošem primio čelnike nadležnih tijela koje provode sve propisane radnje oko navoda o zdravstvenim poteškoćama prilikom konzumacije pića.

"Zasad je zabilježen jedan slučaj s težim posljedicama u Rijeci te se pacijentu pruža zdravstvena skrb. U velikom broju prijavljenih slučajeva pokazuje se da nije riječ o zdravstvenim poteškoćama zbog konzumacije pića. Stoga nema mjesta panici. Nadležna tijela nastavit će djelovati koordinirano i analizirati sve uzorke, kao i okolnosti slučaja u Rijeci kako bi građani bili sigurni", naveo je.

U velikom broju prijavljenih slučajeva pokazuje se da nije riječ o zdravstvenim poteškoćama zbog konzumacije pića. Stoga nema mjesta panici. Nadležna tijela nastavit će djelovati koordinirano i analizirati sve uzorke, kao i okolnosti slučaja u Rijeci kako bi građani bili sigurni.

Plenković se na sjednici osvrnuo i na jučerašnji aktualac u Saboru te naveo: "Mislim da smo itekako pojasnili ključne politike Vlade i aktivnosti u ostvarenju strateških ciljeva. Isto tako, i one elemente koji se odnose na višegodišnje krizno upravljanje".

Također, s obzirom na to da su od utorka na snazi nove cijene goriva, premijer ističe: "Cijene su ostale iste ili su se snizile. Dakle, još jedan doprinos Vlade RH da krizne okolnosti ne utječu na troškove naših građana i gospodarstva".

"Nastavljamo našu politiku rasterećenja i donošenja mjera koje omogućuju veća primanja građanima. Stoga ćemo donijeti jedan pravilnik koji se odnosi na neoporezive primitke i to s ciljem rasta neoporezivih primitaka i naknada. Ono što je do sada bilo maksimalno oko 2500 eura, sada raste na mogućnost da poslodavac isplati čak 3020 eura. To je, po meni, itekako važan i velik iskorak", poručio je Plenković.

Što se tiče Hrvata koji se nalaze u pritvoru u Grčkoj, premijer kaže: "Vidjeli smo određene poruke roditelja čiju brigu itekako razumijemo. Država je maksimalno angažirana i u stalnim s kontaktima s predstavnicima grčkih vlasti".

"Kao što sam rekao prije nekoliko dana, taj 'uskoro' je značio uskoro, a to znači da su u tijeku određene aktivnosti na grčkoj strani koje će rezultirati, po mom dubokom uvjerenju, pozitivnih ishodom za hrvatske državljane. Molio bih za strpljenje. Hrvatska država uvijek brine", dodaje.

"Naša je skrb identična u svim situacijama. Uvjereni smo da će doći do pozitivnog ishoda. Napominjem da Vladu nije nitko ništa pitao prije nego što se išlo u Grčku. Neovisno o tome, radimo maksimalne napore da pomognemo našim državljanima", tvrdi.

Govoreći o prijedlogu proračuna i projekcijama, napominje kako je ovo osmi proračun koji predlažu Saboru te kako on "socijalno osjetljiv i održava temeljeno načelo društvene solidarnosti".

"Ovaj proračun je održiv. Uvažava činjenicu da je Hrvatska već skoro godinu članica europodručja, da odgovorno upravlja javnim financijama, da stvara poticajno poslovno okruženje te podiže ulagačku privlačnost Hrvatske", rekao je Plenković.

