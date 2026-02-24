VIDEO Zelenski prvi put pokazao tajni bunker u Kijevu i poslao snažnu poruku Putinu: 'Nije nas slomio'

Četiri godine nakon što je Rusija pokrenula svoju potpunu invaziju, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski prvi je put javno pokazao svoj bunker i obratio se snažnom porukom Ukrajincima. Rekao je da je zemlja sačuvala svoju neovisnost i državnost te da Putin nije uspio slomiti naciju. Zelenski je naredio pregovaračima da ne obezvređuju godine borbe i da osiguraju snažan mirovni sporazum. Pozvao je Trumpa da posjeti Ukrajinu i vidi stvarnost. U videu, koji djeluje osobno i gotovo intimno, Zelenski je gledateljima pokazao unutrašnjost bunkera u Ulici Bankova u Kijevu, prostor iz kojeg je, u prvim danima invazije, vodio državu i obavljao ključne razgovore sa svjetskim čelnicima, tražeći vojnu i političku potporu.

Kamera prolazi dugim, uskim hodnicima i uredima podzemnog skloništa. Upravo ondje su se, kako objašnjava predsjednik, svakodnevno održavali vojni brifinzi, koordinirale obrambene operacije i donosile odluke koje su bile presudne za opstanak zemlje. “Danas se navršavaju točno četiri godine otkako je Putin pokrenuo svoj trodnevni pohod na Kijev”, poručio je Zelenski, aludirajući na početne procjene Kremlja da će ukrajinska prijestolnica brzo pasti. “To samo po sebi govori o našem otporu.”

Volodimir Zelenski je jutros objavio 18-minutni video povodom četvrte godišnjice ruske invazije na Ukrajinu. U svom govoru naglasio je da Vladimir Putin nije uspio ostvariti svoje ratne ciljeve te se zavjetovao da će donijeti "mir i pravdu". „Danas se obilježavaju točno četiri godine otkako je Putin započeo svoj trodnevni napad na zauzimanje Kijeva“, rekao je Zelenski. „I to mnogo govori o našem otporu, o tome kako se Ukrajina borila sve ovo vrijeme. „Iza tih riječi stoje milijuni naših ljudi, neizmjerna hrabrost, nevjerojatno naporan rad, izdržljivost i dugi put kojim Ukrajina ide od 24. veljače.“

„Gledajući unatrag na početak invazije i razmišljajući o današnjem trenutku, imamo puno pravo reći: obranili smo svoju neovisnost, nismo izgubili svoju državnost; Putin nije ostvario svoje ciljeve.“ "Nije slomio Ukrajince; nije dobio ovaj rat. Sačuvali smo Ukrajinu i učinit ćemo sve da osiguramo mir i pravdu. Slava Ukrajini!"

Naglasio je kako iza te obljetnice stoje milijuni ljudi, njihova hrabrost, izdržljivost i ogroman napor uložen u obranu zemlje. U obraćanju je istaknuo da Ukrajina nije kapitulirala, unatoč očekivanjima Moskve. “Naš narod nije podigao bijelu zastavu, branio je plavo-žutu”, rekao je. Umjesto cvijeća i dočeka kakvom su se, prema njegovim riječima, nadali okupatori, ruske su snage zatekle redove ispred regrutnih centara.

Prisjetio se i prizora iz prvih dana rata kada su civili, kako kaže, doslovno vlastitim tijelima pokušavali zaustaviti ruske vojne kolone. “Obični ljudi postali su živi zidovi”, rekao je, opisujući kolektivni otpor koji je obilježio početak invazije. Zelenski je podsjetio i na prve žrtve ruske agresije, spominjući gradove poput Buče, Irpinja, Borodjanke i Mariupolja, gdje su otkrivene masovne grobnice i zabilježeni napadi na civilne objekte, uključujući stambene zgrade i rodilišta.

“Muškarci se ne bore ovako. Ljudi ne postupaju ovako”, poručio je, pozivajući međunarodnu zajednicu da ne zatvara oči pred, kako je rekao, ruskim zločinima i da preispita svaku suradnju s Moskvom. U govoru je istaknuo i koliko se ukrajinska vojska promijenila u četiri godine rata. Od početnog oslanjanja na doniranu zaštitnu opremu, Ukrajina danas raspolaže naprednim sustavima protuzračne obrane poput Patriota, Iris-T-a i NASAMS-a, kao i borbenim zrakoplovima F-16.

Posebno je naglasio razvoj domaće vojne industrije – godišnja proizvodnja premašuje tri milijuna FPV dronova, a ukrajinske snage sposobne su u jednoj noći srušiti stotine iranskih dronova Shahed. Spomenuo je i operacije velikih razmjera, uključujući akcije u Kurskoj oblasti te operaciju pod nazivom “Paukova mreža”. Predsjednik je odao počast poginulim braniteljima i zahvalio svima koji, kako je rekao, “nose neovisnost na svojim ramenima”, vojnicima, njihovim obiteljima, liječnicima, volonterima, učiteljima i radnicima koji održavaju osnovne sustave u funkciji.

“Naše su oči možda umorne, ali leđa nam nisu slomljena”, poručio je. Govoreći o budućnosti, priznao je da se zemlja suočava s jednom od najtežih zima u svojoj povijesti, ali je dodao kako je proljeće pred vratima i simbolično i doslovno.“Putin nije ostvario svoje ciljeve. Nije slomio Ukrajince. Nije dobio ovaj rat. Sačuvali smo Ukrajinu i učinit ćemo sve da osiguramo mir i pravdu”, zaključio je Zelenski u poruci koja je istodobno retrospektiva rata i poruka prkosa.