Plenković o Milanoviću: Imate čovjeka koji ide okolo i govori da smo kriminalci. Ljudima je čovjek iritantan, poslali su mu poruku

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas boravi u Puli. Sudjelovao je na svečanom otvorenju konferencije „3. Dani poljoprivrede, ribarstva i šumarstva“. Nakon toga je sudjelovao na svečanosti otvorenja Opće bolnice Pula. Uz predsjednika Vlade u Puli su i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, potpredsjednica Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava Anja Šimpraga, ministrica poljoprivrede Marija Vučković te ministar zdravstva Vili Beroš.

Premijer je komentirao novinarima aktualne teme.

"Predstavnici Ine čine maksimalne napore da dizela bude dovoljno. 90 posto plavog dizela toči se na Ininim pumpama. Potražnja za dizelom je velika. Ograničenjem cijene plavog dizela radimo jedan veliki iskorak. Ovim što smo mi učinili je nešto veliko. Mjere koje je Vlada činila su omogućile ribarima i poljoprivrednicima da prežive", kazao je Plenković.

"Mislim da je ministar Beroš predstavio cijelu koncepciju reforme, koja stavlja fokus na pacijenta i primarnu zdravstvenu zaštitu. Riječ je da mehanizmi budu učinkovitiji što se tiče financiranja", dodao je.

Kamatna stopa

"ECB radi ono što će biti dobro za sve. To su mjere koje može poduzimati ECB kako bi suzbili inflaciju, to je uobičajena mjera", kazao je.

Izjava Šeparovića

Ustavni sud uskoro bi mogao novim upozorenjem reagirati na nevoljkost Vlade i parlamentarne većine da pristupi zakonskim izmjenama koje bi otklonile nejednakost u težini glasa koji na parlamentarnim izborima imaju birači u različitim izbornim jedinicama. Potvrdio je to za Večernji list Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda, koji kaže kako se na tom predmetu već radi, no nije mogao precizirati kada će se on točno naći na sjednici Ustavnog suda.

Premijer je komentirao izjavu Šeparovića.

"Imamo odluku Ustavnoga suda. Mi tu raspravu nismo proveli, što se tiče HDZ-a. Do izbora ima skoro dvije godine. Moramo uzeti sve u obzir. Svi smo mi svjesni da je popis stanovništva pokazao rezultate, i da su ta odstupanja u pojedinim izbornim jedinicama ne mala. Ali ne bih neku posebnu pozornost uzimao", kazao je. "Dakle, to može biti tema dijelu medija kojima mi nismo simpatični i oporbi koja želi eksploatirati negativnu temu", dodao je.

"Meni nikada nije odbio Ustavni sud. To su odluke iz pretprošlog desetljeća koje nemaju veze sa mnom", dodao je.

Optužnice protiv bivših ministara

"Što se tiče optužnica ministrima može to biti zanimljivo oporbi i medijima. Meni je važnije što ćemo imati fantastičnu bolnicu, što ćemo ući u Schengen", kazao je.

Milanović - novi sukobi

Plenković je komentirao obavijest Udruge Ratnih Veterana 9 Gbr. "Vukovi" koji su odbili sudjelovati na središnjoj svečanosti u Gospiću gdje je bio predsjednik Milanović, jer im, kako kažu. smeta velika arogancija predsjednika.

"Imate čovjeka koji ide okolo i govori da smo kriminalci, banda. Ljudima je čovjek iritantan, poslali su mu poruku. Pogledajte hrvatsku političku kulturu od kada se on ovako ponaša. To ljudima ide na živce i ljudi stoje iza toga", kazao je.

"Ljudi imaju puno pravo pozvati koga hoće. Oni su objasnili, što je objasnila Dubrovačko-neretvanska županija, mene nisu pitali", kazao je premijer o tome da Milanović nije pozvan na obljetnicu oslobođenja juga Hrvatske.